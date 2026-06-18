Des femmes africaines utilisent cet ingrédient ancestral en guise de crème solaire

Alors que les rayons des pharmacies et des supermarchés recèlent de protections UV, déclinées sous forme de crèmes, de brumes et même de sticks, dans certaines zones isolées d’Afrique, les femmes fabriquent leur propre mixture solaire. Pour faire face à un soleil ardent, qui met le derme en ébullition, elles trouvent leur écran total dans leur droguerie à ciel ouvert : Mère Nature. Elles sollicitent notamment une substance végétale, réputée pour son pouvoir antioxydant.

L’écorce de tamarin, une alternative aux tubes de crème solaire

Aujourd’hui, les étales cosmétiques affichent d’innombrables fioles dotées d’un indice UV, toutes plus convaincantes les unes que les autres. Au format poche ou familial, en spray ou en bâtonnet, pour un usage urbain ou pour la baignade, les protections solaires contemporaines n’ont plus rien à voir avec les crèmes solaires aux allures de plâtre d’autrefois. Avec leur marketing soigné et leur promesse sensorielle, elles transforment un geste avant jugé ringard en un rituel beauté à 360°. Cependant, dans certains villages d’Afrique aux airs de no man’s land, la crème solaire est un nom étranger. Ces zones reculées qui ont à peine de quoi s’hydrater, n’ont pas un seul magasin à trente kilomètres à la ronde.

Les habitants, qui vivent dans des cases faites de terre et de paille ont un mode de vie auto-suffisant. Sur un continent où la chaleur fait gondoler les paysages et plier les tôles, ils ont recours aux merveilles de la nature, qui propose de nombreux remèdes à qui sait les reconnaître. Pour affronter ce soleil de braise, les femmes étalent sur leur peau ébène de l’écorce de tamarin, qui, à sa texture orange et auto-durcissante, rappelle l’argile rose.

L’Indiana Jones de la toile, connue sous le pseudo @indianajoseee, a partagé ce secret de beauté de longue date avec une vidéo de “mise en pratique” à l’appui. Véritable explorateur des cultures malgaches, il sillonne Madagascar à la rencontre des différentes ethnies, recueillant récits, traditions et savoirs ancestraux. Dans ce tutoriel beauté improvisé sur le sol aride de la Grande Île, une femme gratte un bloc ocre avec de l’eau et obtient un nectar assorti au décor d’arrière-plan. Elle l’étale du bout des doigts sur les parties découvertes de son corps, créant ainsi un bouclier sur-mesure pour sa peau.

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Une pratique ancestrale validée par le corps médical

Réputée pour ses propriétés antioxydantes, son action cicatrisante et son effet antiseptique, l’écorce de tamarin est au coeur des formules de laboratoire. Elle entre dans la conception de nombreux soins présents sur le marché, souvent mêlée à d’autres actifs. Les peuples africains, eux, l’emploient dans sa forme la plus pure, à la brute. Considérée comme un cadeau de Mère Nature, l’écorce de tamarin a le même rôle qu’un indice UV.

Sous la vidéo, qui a mis en lumière cette crème solaire, fruit du ciel et de la terre, un médecin valide la méthode, en apportant son regard expert. “Écran solaire naturel : il agit comme une barrière physique (un bouclier) qui réfléchit les rayons UV. C’est une méthode ancestrale utilisée par les femmes pour protéger leur peau” explique le Docteur Abdulhadi Jfri.

Une étude publiée dans la Revue tropicale de recherche sur les produits naturels en 2024 dresse la même conclusion élogieuse et analyse l’efficacité de cette plante face au soleil. Nul besoin de formulations complexes ou d’ingrédients bio-technologiques de pointe pour se prémunir des carcinomes et autres cancers cutanés : la nature a tous les essentiels de notre vanity de plage entre ses feuilles.

Les peaux noires, aussi soumises aux agressions du soleil

C’est une idée reçue aussi tenace que le sable dans nos sandales. Nombreuses sont les personnes qui pensent que les peaux ébènes ont une immunité génétique contre les méfaits du soleil. Si, cette carnation ne vire pas au rouge comme le teint de porcelaine, qui change de couleurs au bout de quelques minutes sans ombre, elle n’est pas pour autant dispensée de crèmes solaires.

Certes, les peaux noires résistent mieux à la fournaise ambiante et aux rayons hautement inflammables du soleil mais elles ne peuvent pas s’auto-protéger toute seule. Ce n’est pas pour rien si des crèmes leur sont dédiées et arborent la mention “spécial mélanine”. Dire que les peaux noires sont naturellement armées contre le soleil est une erreur d’interprétation qui peut nuire à leur bien-être.

Dans les contrées les plus pauvres, dominées par un soleil brûlant, la crème solaire n’existe qu’à l’état sauvage. Ce que cette découverte nous apprend : la réponse à nos aléas estivaux ne se trouve pas toujours sur des présentoirs climatisés. Elle nous invite à revenir à l’essentiel.