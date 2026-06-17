Cette tendance transforme le bronzage en motif éphémère sur la peau

Sous l’impulsion de la chanteuse Zara Larsson, les corps hâlés se parent de tatouages pailletés, de strass colorés et de poudres dorées, captant sur leur passage les rayons du soleil. Le corps devient un accessoire à part entière, un terrain de créativité et une influenceuse beauté n’a pas hésité à réinterpréter cette tendance cutanée. Dans une vidéo, elle montre l’œuvre du soleil : des motifs façonnés par l’art du bronzage.

Faire de l’art avec le bronzage, le nouveau crédo beauté

Depuis que la chanteuse Zara Larsson a arboré un papillon pailleté sur sa peau lors de sa tournée, tout le monde suit le mouvement et s’adonne à ce jeu de décalcomanie grandeur nature. Des fleurs d’hibiscus, des tortues marines maximalistes et des coquillages sertis se dessinent au milieu des silhouettes et transpercent le bronzage en devenir. Si certaines se contentent de petits détails, visibles dans l’encolure d’un haut ou derrière la ficelle d’un bikini, d’autres optent pour des variantes qui ne passent pas inaperçues.

Au lieu de s’amuser à coller des perles avec la minutie chirurgicale des joailliers et de se muer en diamant vivant, la créatrice de contenu @sophiehennekens a inventé sa propre méthode et popularisé un rituel jusqu’alors réservé aux feuilles blanches. Dans une vidéo de démonstration, elle révèle son secret de fabrication et partage sa trouvaille esthétique. C’est du génie.

Elle applique des gommettes au style estival sur toute la longueur de sa jambe et vaporise sa peau d’un sérum qui promet les mêmes effets que le monoï. Ensuite, elle laisse le soleil finir cette toile poétique et graver ces imprimés dans son derme pour obtenir des tatouages en contraste. Après quelques heures de coloriage solaire, la magie opère. Lorsqu’elle retire ces symboles inspirés de la mer, ils restent ancrés dans sa peau comme les coquillages sur le sable chaud. Ils donnent l’illusion d’une arabesque intégrée et ne nécessitent aucun bijou en complément.

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Une alternative au tatouage traditionnel pour décorer la peau

Le monde de la beauté, balayé par un agréable vent de nostalgie, vante les mérites des tatouages à strass, façonnés à la main ou déjà prêts à l’emploi. Sauf que voilà, ces dessins scintillants taillés dans le derme ne résistent pas longtemps aux baignades salées et aux gouttes de transpiration. En revanche, ces tatouages façonnés sur-mesure non pas par l’aiguille mais par l’astre de feu, sont plus compatibles avec les loisirs de la belle saison.

En plus d’habiller le corps comme un liseret sur un pantalon ou une broderie sur une jupe, ces inscriptions cutanées ne partent pas à la première vague un peu trop fougueuse. Certes, elles s’estompent au fil des sessions farniente et des siestes sur le transat mais c’est un excellent prétexte pour recommencer et varier les fantaisies. Vous pouvez répéter l’opération inlassablement jusqu’à ce que votre peau ait atteint le dernier degré de sa caramélisation. Cependant, ce tatouage solaire, qui prend forme seulement après une exposition longue durée, ne doit pas vous dispenser de crème solaire.

Les précautions à prendre pour concilier style et santé

Aussi séduisante soit-elle, cette tendance ne doit pas faire oublier une règle essentielle : le bronzage reste une réaction de défense de la peau face aux rayons UV. Autrement dit, ces tatouages éphémères dessinés par le soleil ne sont pas anodins et méritent quelques précautions.

Pour profiter de cette fantaisie estivale sans mettre sa peau en danger, mieux vaut respecter quelques réflexes :

Appliquer une crème solaire à large spectre sur l’ensemble du corps, y compris autour des motifs.

Éviter les expositions prolongées entre 12 h et 16 h, lorsque les UV sont les plus agressifs.

Ne pas chercher à accélérer artificiellement le bronzage avec des huiles non protectrices.

Limiter la durée d’exposition, même si le dessin n’est pas encore visible.

Surveiller l’apparition de rougeurs, d’échauffements ou de coups de soleil.

Renoncer à cette pratique sur les peaux particulièrement sensibles ou sujettes aux réactions cutanées.

Car aussi esthétique soit-il, un tatouage solaire ne devrait jamais s’obtenir au prix d’une brûlure. Le véritable objectif n’est pas de transformer sa peau en panneau d’affichage estival, mais de s’amuser avec les contrastes tout en respectant son capital solaire.

Finalement, cette tendance illustre parfaitement l’évolution de la beauté contemporaine : plus ludique, plus créative et moins permanente. Après les tatouages temporaires, les strass adhésifs et le maquillage corporel, le bronzage devient lui aussi un moyen d’expression. Une œuvre éphémère que le soleil dessine directement sur la peau et qui disparaît naturellement au fil des semaines, comme un souvenir de vacances gravé à même le corps.