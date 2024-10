Octobre Rose : ces produits de beauté spéciaux se conjuguent avec le cancer du sein

Les femmes en proie au cancer du sein ont parfois des envies de coquetterie. Elles veulent se sentir belles plus que malades. Mais lorsqu’elles font leur provision de soins, de poudres et de fards, elles doivent redoubler de vigilance. Même les produits de beauté notés 100/100 sur Yuka et en apparence inoffensifs peuvent cacher des ingrédients incompatibles avec le cancer du sein. Pour adapter votre trousse de toilette en conséquence, foncez sur le site La Licorne de Victorine. Cette boutique, qui revendique une beauté consciente, respectueuse de l’Homme comme du vivant, possède un vaste répertoire de produits cleans et « cancer du sein friendly ». Touchée de près ou de loin par cette maladie tristement commune, voici des produits de beauté vraiment sûrs pour se chouchouter sans danger et embrasser son reflet.

La Licorne de Victorine, la référence pour un vanity 100 % clean

Dans la jungle cosmétique, pas toujours facile de distinguer le vrai du faux. Pour ne plus jamais vous faire avoir par des packagings verdoyants qui inspirent le « naturel », poussez les portes du site La Licorne de Victorine. Cette entreprise familiale défend une beauté raisonnée et raisonnable, qui n’affecte ni la planète ni la santé de ses destinataires.

Plus besoin de parcourir des tas de sites et d’ouvrir plusieurs onglets pour se procurer un blush vegan, un shampoing naturel ou un démaquillant qui ne s’apparente pas à du charabia scientifique. La Licorne de Victorine réunit toutes les marques « modèles » de la beauty-sphère sur une seule et même vitrine. Liste d’ingrédients courte et compréhensible, composition naturelle, vegan et sans perturbateurs endocriniens, fabrication française… voilà les critères pour espérer rejoindre ce beau podium. Autant vous le dire, vous pouvez remplir votre panier les yeux fermés.

La Licorne de Victorine vous initie à une beauté minimaliste, qui va à l’essentiel et qui ne s’encombre pas d’éléments chimiques. Elle transforme votre salle de bain en véritable Eden et vous tend des indispensables « clean » sur un plateau d’argent. À l’occasion d’Octobre Rose, elle a préparé une sélection « unique » pour celles qui luttent avec la maladie et qui veulent faire preuve de fantaisie. Même les produits de beauté symboles de pureté ne se valent pas tous face aux exigences du cancer du sein.

Une rubrique conçue pour les femmes atteintes du cancer du sein

Les produits de beauté naturels qui sont sûrs pour « monsieur et madame tout le monde » ne le sont pas forcément pour les femmes assiégées par le cancer du sein. Ils ont beau être irréprochables sur tous les points et faire un sans-faute côté composition, ils peuvent contenir des éléments qui agissent comme des hormones dans le corps. Dans le jargon cosmétique, ces ingrédients naturels se font appeler « oestrogène-like », ils sont à supprimer de votre trousse si votre cancer est hormono-dépendant.

Ils ne sont pas à blâmer ou à incriminer, mais ils peuvent tout de même perturber le traitement de la maladie ou l’affection en elle-même. Sur le papier, les produits de beauté les plus bruts du marché sont peut-être exemplaires, mais certains d’entre eux sont susceptibles de parasiter le cancer du sein. Bourrache, sauge, trèfle rouge, huile de lin, fenouil, ginseng… ces ingrédients, qui inspirent d’ordinaire confiance, doivent susciter la méfiance. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ils miment le rôle des oestrogènes une fois dans le corps.

Si vous ne voulez pas vous fatiguer à « trier » les produits de beauté au cas par cas, La Licorne de Victorine vous a facilité la tâche avec une sélection cancer du sein friendly. Vous avez juste à vous laisser guider et à mettre les pieds sous la coiffeuse. De quoi vous offrir un peu de répit dans cette éprouvante bataille et renouer avec vous-même. À chaque commande La Licorne de Victorine vous envoie aussi un livret d’information « Le guide des ingrédients » pour mieux s’y retrouver dans les ingrédients et apprendre à les décrypter pour faire vos achats de façon avertie.

Baume à lèvres framboise

Pour apporter une touche fruitée à votre makeup et colorer subtilement vos lèvres, ce baume gourmand s’impose comme une évidence dans votre vanity. Avec son format nomade, il peut aussi se faire une place au creux de votre sac à main. Sans soja, sans gluten et sans karité, ce baume doit sa teinte chatoyante à des ingrédients 100 % végétaux. Il a une texture fondante, mais non collante et laisse un fini légèrement satiné. Idéal pour attirer l’attention sur votre bouche.

Gel lavant doux bio

Parmi les produits de beauté prudents qui se conjuguent avec le cancer du sein, ce gel lavant est d’une douceur infinie. Si vous êtes en plein dans les traitements, votre peau a certainement besoin de ce réconfort. Il purifie la peau sans l’assécher et respecte vraiment sa sensibilité. D’ailleurs, petite valeur ajoutée : vous pouvez personnaliser ce gel lavant. Proposé « neutre », vous avez la possibilité d’y incorporer quelques gouttes d’huiles essentielles pour transformer vos ablutions en voyage sensoriel.

Exfoliant visage solide

Vous n’êtes pas encore convertie aux soins solides ? Cet exfoliant visage durable est un argument à lui seul pour vous convaincre d’y adhérer et de les adorer. Séduisant avec son allure de « galet », il se compose de poudre de riz et d’un complexe d’actifs unique. À la différence des exfoliants traditionnels, en grain, cette variante est beaucoup plus clémente avec la peau. Cet exfoliant gomme sans agresser le derme, et joue un rôle protecteur.

Palette pour les yeux rubis

Pour mettre en valeur vos yeux et faire des petites œuvres d’art sur vos paupières, cette palette est une pure merveille. Ces fards, complètement dans le thème d’Octobre Rose, ont été pensés pour cette zone sensible et réactive du visage. Pigments naturels, composition vegan, sans paraben ni silicone, ni phtalate… vous pouvez y aller sur les coups de pinceau. Vos yeux ne risquent rien ! C’est un des produits de beauté les plus désirables pour vous définir au-delà du cancer du sein.

Sérum contour des yeux défatiguant

Pour avoir bonne mine même pendant les traitements harassants, ce sérum contour des yeux est l’arme anti-cerne qu’il vous faut. Versatile, il décongestionne et tonifie le contour des yeux, mais a aussi une fonction « drainage ». Sa texture est agréable et glisse sous les doigts sans laisser de fini gras. Sur votre visage, la fatigue ne se lit plus du tout ! Vous avez la même tête qu’après une bonne nuit de sommeil à faire le tour du cadran.

Poudre compacte rechargeable, Zao Cosmetics

Parmi les produits de beauté qui peuvent se conjuguer avec le cancer du sein, cette poudre compacte rechargeable va fixer, matifier et unifier votre teint, fini le maquillage qui se fait la malle. Avec sa formule naturelle et bio, elle offre une couvrance légère tout en respectant la peau. C’est un must !

Ces produits de beauté, à l’honneur sur La Licorne de Victorine, célèbrent les femmes touchées par le cancer du sein. Ils leur permettent de se chouchouter sans arrière-pensée et de s’aimer un peu plus fort chaque jour.

Article partenaire