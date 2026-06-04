Où conserver sa crème solaire à la maison ? Le conseil simple d’un mèdecin

Pendant toute la saison estivale, la crème solaire voyage autant que vous. Elle reste de longues heures dans le coffre de la voiture, transformée en étuve et gît sur le sable chaud pendant que vous vous baignez. Quand elle n’est pas dans votre sac de plage, vous la laissez certainement dans un coin de la maison, bien en évidence. Pourtant l’endroit où vous la rangez peut influencer son efficacité.

L’endroit où vous rangez votre crème solaire a une importance

La crème solaire vous suit dans toutes vos pérégrinations estivales, du transat de votre jardin aux rochers face à la mer en passant par les nappes de vos repas en plein air. Parfois, il vous arrive de la laisser sur la plage arrière de votre voiture, métamorphosée en sauna, ou, trop pressé de vous jeter à l’eau, vous la jetez comme une malpropre sur votre serviette et son contenant ne tarde pas à entrer en ébullition. Même si ce nectar protecteur est étudié pour résister aux journées caniculaires et à la fournaise ambiante de l’été, il vaut mieux ne pas trop jouer avec le feu.

Et quand vous n’êtes pas de sortie, vous la rangez un peu aléatoirement dans votre maison, sans vraiment vous poser de questions. Peut-être que votre crème solaire côtoie les autres indispensables de votre placard à pharmacie ou qu’elle repose sur le meuble de votre salle de bain, entre votre crème hydratante et votre brosse à dents. Pourtant, cet emplacement qui semble très cohérent n’est pas le plus adapté selon un médecin britannique, à la tête d’un cabinet esthétique.

Si l’on recommande de ranger les parfums à l’abri de la lumière pour préserver leur odeur et éviter qu’ils ne tournent, c’est un peu différent pour la crème solaire. La salle de bain est un environnement humide à cause des vapeurs d’eau de la douche. Le niveau d’humidité de cette pièce ferait bondir les professionnels du bâtiment. « Cela signifie que le produit pourrait ne plus protéger efficacement contre les dommages cutanés », prévient-il dans le Daily Mail.

Les recommandations d’un médecin pour bien la conserver

Selon le récit du spécialiste, si vous stockez votre crème solaire dans votre salle de bain et à la lumière de jour, elle sera moins performante et ne pourra pas immuniser votre peau correctement. En d’autres termes, vos séances de tartinage risquent de perdre tout leur intérêt. Pour que votre crème solaire assure son rôle de bouclier cutané, il serait préférable de la ranger dans un lieu frais et sec, peu soumis à la chaleur ou aux rayons du soleil.

La Dr Isabelle Gallay, dermatologue qui s’est confiée auprès de Doctissimo, a un avis moins tranché sur le sujet. Elle nuance les propos de son confrère et rappelle que les crèmes solaires, sont, par nature, conçues pour survivre aux après-midi suffocantes à la plage, aux excursions dans un climat digne du désert et aux bronzettes sans parasol. « Pour moi, il n’y a pas vraiment de souci à conserver sa crème solaire dans la salle de bains. Ce sont tout de même des produits conçus pour résister à la chaleur, et pour être emmenés à l’extérieur !” précise-t-elle. Cependant, ça n’empêche pas de respecter quelques règles de bonne pratique comme mettre le tube dans un sac à l’ombre ou pourquoi pas le placer dans la glacière.

Les autres règles de bon usage, trop souvent minimisées

La dermatologue insiste quant à elle sur la date de péremption inscrite sur la crème solaire. Selon elle, il vaut mieux renouveler votre crème solaire chaque saison, y compris si le tube de l’année passée est encore à moitié plein. « Un tube ou un spray déjà ouvert a été exposé à l’oxygène, à la lumière et à la chaleur, ce qui dégrade les molécules protectrices. Ce n’est donc pas une bonne idée. Au mieux, la crème aura perdu son efficacité; au pire, elle peut même devenir toxique », éclairait-elle. Pour vous rappeler à quelle date vous l’avez ouverte pour la première fois, n’hésitez pas à l’inscrire au marqueur sur le packaging.

Au-delà du rangement, la dermatologue rappelle aussi une règle essentielle souvent négligée : la quantité appliquée. Beaucoup de personnes utilisent leur crème solaire comme un sérum précieux, en déposant quelques noisettes symboliques sur le visage ou les épaules. Or, une protection SPF 50 appliquée au compte-gouttes ne protège plus vraiment comme un SPF 50. Pour bénéficier du niveau de filtration annoncé sur l’emballage, il faut être généreux sur le dosage et couvrir uniformément toutes les zones exposées, y compris celles que l’on oublie systématiquement.

Autre réflexe indispensable : renouveler l’application. Se tartiner consciencieusement à 9 heures avant de quitter la maison ne garantit pas une protection jusqu’au coucher du soleil. Entre la transpiration, les baignades, les frottements de serviette et les heures passées en plein air, le filtre solaire s’amenuise. Les spécialistes recommandent généralement de remettre une couche toutes les deux heures, et après chaque baignade, même avec une formule dite “water resistant”.

La crème solaire est un allié précieux, pas une armure invincible. Il faut se tenir à son mode d’emploi et aux recommandations médicales pour prendre des couleurs en douceur et éviter de faire concurrence aux brochettes cramées du barbecue.