Les perturbateurs endocriniens sont partout : 7 réflexes pour les bannir de votre vanity

Alors que l’automne est bel et bien acté, vous envisagez peut-être de réactualiser votre routine beauté. Pour cette petite mise à jour saisonnière, ne choisissez pas des produits qui répondent à des tendances 2.0, plébiscitez des soins qui vous veulent vraiment du bien : sans perturbateurs endocriniens. Voici les règles d’or pour des rituels éclairés et conscients. Votre santé hormonale en dépend.

Tournez-vous vers des marques « hormones friendly »

Lorsque vous faites vos emplettes et que vous shoppez des produits destinés au sommet de votre salle de bain, vous allez spontanément vers des marques qui sonnent familières. Vous empoignez des soins que vous avez vus entre les mains des influenceuses beauté sans parcourir les « petites lignes ». Les noms siglés sur le flacon suffisent à vous mettre en confiance. Pourtant, les marques les plus connues ne sont pas toujours les meilleures. Une étude a passé 15 000 produits de beauté-hygiène à la loupe et verdict : 40 % de ces derniers contenaient au moins un perturbateur endocrinien. Même si ces soins annoncent une peau de porcelaine, des cils extra longs ou un teint lumineux, leur composition laisse parfois à désirer.

Sauf que voilà, les perturbateurs endocriniens se cachent généralement sous un jargon scientifique que seuls les gens du métier peuvent déchiffrer. Résultat : ces soi-disant potions ont tout d’un poison. Heureusement, des marques s’engagent à créer des formules lisibles, claires et sans dangers. C’est le cas de Mater(re) skincare, qui figure parmi les (très) bons élèves du marché.

Auteure de soins made in France, clean et exigeants, elle laisse vos hormones en paix et fait de la poésie avec votre reflet. Sur le fond comme sur la forme, la marque est irréprochable. Avec des soins 100 % d’origine naturelle, sans perturbateurs endocriniens, sans huiles essentielles, sans parfum, sans alcool, sans PEG, sans sulfate, sans silicone, sans colorants, elle incarne une beauté minimaliste, qui n’a pas besoin de superflu pour être efficace. Elle fait moins, mais mieux. Utiliser les soins Mater(re) skincare, ce n’est pas seulement entretenir sa peau, c’est aussi reprendre sa santé en main. C’est faire un acte de bienveillance envers soi.

Scannez vos cosmétiques avec des applications

Vous connaissez certainement les applications qui décortiquent les denrées de votre caddie et qui vous en font un bilan nutritionnel. Il existe des équivalents pour les cosmétiques. En un geste, ces applications évaluent les produits voués à s’étaler sur votre peau et vous révèlent leurs côtés sombres. Elles vous mettent en garde contre certains soins que vous auriez acquis les yeux fermés. La note peut clairement vous faire changer d’avis.

Ces applications, qui ont toute leur place dans votre téléphone, sont particulièrement utiles dans le feu de l’action, quand vous manquez de temps pour sortir votre loupe. Autre point positif : quand le soin scanné est médiocre, elles vous donnent des alternatives plus propres et sûres vers lesquelles vous tourner.

Apprenez à lire les étiquettes

Pour percer à jour les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques et faire un shopping averti, nul besoin de jouer les Sherlock. Il faut juste être bien renseigné et s’intéresser au sujet. Il faut savoir lire entre les lignes et entraîner votre oeil à repérer les intrus. Des ingrédients au nom louche et imprononçable sont sur liste noire : parabens, triclosan, phénoxyéthanol, benzophenone, ou encore BHT et BHA.

Si vous ne connaissez pas ces mots, retenez au moins ceci : plus la liste d’ingrédients (ou INCI) est longue et compliquée, plus le produit mérite une vigilance accrue. Les recettes qui prennent tout l’arrière de la bouteille sont généralement un indicateur à elles seules. Finalement, c’est comme les notes de bas de page ou les inscriptions en petit caractère dans les documents administratifs, une faute d’inattention et vous voilà piégé.

Méfiez-vous des parfums trop mystérieux

Une crème pour le corps façon « forêt noire », un gel douche au caramel beurre salé ou un gloss au bon goût de barbapapa, ces soins aux allures de madeleines de Proust sentent surtout l’arnaque à plein nez. Au-delà de donner raison à un standard de beauté qui hisse les femmes en bonbons, ils contiennent souvent des perturbateurs endocriniens.

C’est d’autant plus véridique quand ces parfums sont le fruit de mélanges artificiels. Même si ces soins sont enivrants et évoquent quelque chose de paradisiaque, gardez vos sens en alerte. Privilégiez les produits sans parfum ajouté ou ceux formulés avec des huiles essentielles naturelles (et toujours bien dosées). Bonus : votre peau sensible vous dira merci.

Remplacez le plastique par le verre

On n’y pense pas toujours, mais les contenants eux aussi peuvent être sources de perturbateurs endocriniens, notamment le bisphénol A (BPA) ou certains phtalates présents dans les emballages plastiques. Optez pour des flacons en verre, des pots rechargeables ou des formats solides. En plus d’être plus sains, ils sont bien plus écologiques. Les emballages en verre ne sont pas seulement là pour faire beau ou optimiser votre déco, ils sont aussi favorables au bien-être hormonal.

Simplifiez votre routine beauté

Oubliez les routines beauté interminables, qui se jouent en dix étapes et qui n’en finissent pas devant le miroir. Ces produits que vous utilisez à la chaîne dans votre salle de bain et qui vous mettent en retard chaque matin sont certainement contradictoires en plus d’être nuisibles. Plus on multiplie les produits, plus on multiplie les risques d’exposition. Nettoyant, sérum, crème, maquillage, parfum… le cumul des formules peut vite devenir un cocktail chimique.

Ne mimez pas bêtement les gestes beauté des influenceuses, créez votre propre routine sur-mesure, en prenant en compte vos besoins. Adoptez la philosophie du « less is more » : une peau équilibrée n’a pas besoin de dix produits différents, mais de trois ou quatre bien choisis et adaptés à vos besoins.

Faites confiance à votre peau, pas aux promesses

Votre peau est un organe intelligent : elle sait se défendre, s’adapter, respirer. Inutile donc de la « surprotéger » avec des formules agressives ou saturées d’actifs chimiques. Parfois, revenir à des produits simples suffit à retrouver un équilibre. Alors au lieu d’acheter tout ce que les influenceuses beauté vous prescrivent, écoutez votre peau, elle a aussi son mot à dire.

Éliminer les perturbateurs endocriniens de sa routine, c’est faire bien plus que soigner son apparence. C’est protéger son corps dans son ensemble : son système hormonal, sa fertilité, son sommeil, son énergie. Et au passage, c’est retrouver une beauté plus vraie, plus consciente, plus durable. Parce que oui, prendre soin de soi, c’est aussi savoir dire non à ce qui nous nuit en silence.

