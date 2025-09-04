Ces macarons au collagène vont changer votre routine beauté… et vous régaler

Le collagène s’invite dans les sérums, les crèmes de jour et les lotions dernier cri mais il s’inscrit aussi dans la nouvelle recette des macarons Ladurée pour choyer la peau en gourmandise. Fruit d’un partenariat avec la marque de beauté holistique Holidermie, cette friandise typique du tea time est un soin à portée de bouche.

Manger des macarons, nouveau rituel beauté

Et si manger un simple macaron faisait le même effet que les crèmes hydratantes et les sérums de Jouvence ? C’est en tout cas la promesse alléchante de Ladurée, qui s’est allié à la marque Holidermie pour concocter sa dernière œuvre culinaire. La maison de pâtisserie, véritable institution en France et lieu de passage incontournable pour les touristes, a imaginé un macaron qui ne se contente pas seulement de flatter les palais. Il ne s’agit pas d’une friandise parfumée au matcha, au sésame noir ou à d’autres parfums prisés.

Cette petite douceur à la couleur fantaisie contient un ingrédient plus souvent croisé dans les cosmétiques que dans les vitrines des salons de thé : le collagène. Vous pouvez désormais prendre soin de vous en dehors du miroir, devant une nappe blanche et une tasse kitsch, les pieds sous la table et la main à la bouche. Cette création culinaire qui rappelle les gâteaux magiques d’Alice aux Pays des Merveilles, c’est de la skincare à croquer. Alors que le collagène envahit les vanitys, Ladurée et Holidermie l’apprivoise dans un soin comestible haute couture qui revêt l’apparence de l’iconique macaron.

Quand la beauté passe par la bouche

Ce macaron au chocolat, retravaillé par le chef Julien Alvarez, pour devenir une mignardise bien-être contient du collagène marin de type I hydrolysé et hautement biodisponible, associé à de l’acide hyaluronique et de la vitamine C. Plus qu’un encas plaisir qui se déguste à la volée, ce macaron se mue en indispensable beauté et remplace délicieusement les potions lactées de notre salle de bain. Il donne une nouvelle saveur à nos routines : plus régressive et réconfortante. Il régale autant les papilles que la peau, à laquelle il apporte d’ailleurs élasticité, fermeté et lumière.

Proposé à l’unité (3,50 €) ou en coffret de 8 pour une cure de 4 jours (29 €), ce macaron d’un nouveau genre délivre entre 3 et 10 g de collagène par jour. L’apport idéal pour des résultats visibles et durables. C’est comme un complément alimentaire mais en mieux. Tandis que certaines formules en “In” se prennent le nez pincé, ce macaron se déguste les yeux fermés à l’heure du goûter.

Ces autres soins qui se mangent

À l’heure des gummies bien-être, des friandises floquées “cheveux forts” et des cafés aux champignons adaptogènes, ces macarons ne surprennent qu’à moitié. Ils s’inscrivent dans le sillage d’une beauté plus ludique et moins contraignante, qui se déguste au lieu de s’appliquer. Une beauté qui n’implique pas de gestes techniques face à la glace mais qui se fond dans les menus du quatre heures ou du petit déjeuner.

Ces macarons aux vertus esthétiques, nés d’une alchimie entre Ladurée et Holidermie, s’accompagnent d’ailleurs de deux boissons qui changent de l’habituelle infusion et du coutumier thé à la menthe. Ils se consomment aux côtés d’un matcha signature et d’un café latte vanille, des breuvages branchés perfectionnés avec du collagène, l’ingrédient phare de cette collaboration inattendue à la croisée du savoir-faire gastronomique et du skincare.

Disponibles à la vente depuis le 3 septembre, ces macarons signent une petite révolution dans nos actes de coquetterie. Incarnation du chic à la française, ils gâtent la peau et les becs sucrés. C’est quand même bien plus agréable que de s’étaler une série de crèmes sur le visage. Mieux, c’est de la magie culinaire. À quand un Paris-Brest à la vitamine E et un éclair qui protège des UV ?