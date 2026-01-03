Elle applique du matcha sur son visage et sa peau brille de santé

Le matcha, boisson préférée des « clean girls », rivalise avec le café et colore toutes les tasses. Véritable élixir de Jouvence, ce breuvage verdâtre tantôt adulé, tantôt détesté, se destine plus à nos papilles, qu’à notre peau. Bien que le matcha nous gâte de l’intérieur, il est rarement exploité dans les routines beauté et les masques maison. Le matcha migre des tasses à la peau pour vous apporter un glow incomparable. C’est un ingrédient de beauté sous-estimé.ne créatrice de contenu en a décidé autrement en l’incorporant à ses soins du visage.

Le matcha, un ingrédient beauté qui plaît

Matcha, voilà un mot qui s’accroche à toutes les lèvres. Boisson Instagrammable capturée sous tous les angles et préparée religieusement entre les murs des coffee shops, le matcha attire les éloges. Et pas seulement celles de l’élite parisienne en quête de contenus pour sa story. Si le matcha est désormais bien ancré dans les mugs, cette poudre verte, véritable don de la nature, s’inscrit aussi dans les recettes beauté. Ingrédient phare des cookies branchés et des marbrés, le matcha migre du placard de la cuisine à celui de la salle de bain pour régaler la peau.

Au lieu de diluer le matcha dans du lait d’avoine et de le consommer par la bouche comme le reste du monde, la créatrice de contenu @tenisha.ward en a fait le ciment de son masque beauté. C’est sa peau qui s’en est délectée. Dans une vidéo qui a fait plus de 420 000 vues, la serial testeuse montre un tout autre usage du matcha : en application cutanée. Elle le mélange avec du miel et de l’eau, puis applique cette pâte verdâtre sur son minois. Après avoir ressemblé à une martienne pendant cinq minutes, sa peau affiche un glow qu’aucune crème ne pourrait mimer.

Appliqué sur le visage, le matcha agit comme un soin global : il aide la peau à retrouver de l’éclat, à paraître plus uniforme et à mieux se défendre face aux agressions extérieures. Un vrai coup de boost pour les teints ternes ou fatigués. Ce qui arrange bien les réfractaires gustatifs du matcha.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tenisha Ward (@tenisha.ward)

Une poudre verte qui révèle l’éclat naturel

Le matcha est un « super-ingrédient » reconnu. Il a du potentiel dans vos tambouilles beauté à domicile et fait une excellente nourriture pour votre peau, en mal de soleil et en manque de lumière. Ce qui séduit particulièrement dans le matcha, c’est sa capacité à réveiller l’éclat sans effet artificiel. Il donne l’illusion d’avoir mis de l’highlighter sans aucune magie cosmétique.

Comment ? Grâce à sa forte teneur en antioxydants. Il aide ainsi la peau à lutter contre le stress oxydatif, responsable du teint brouillé et du manque de luminosité. La chlorophylle, elle, est connue pour son effet purifiant doux, idéale lorsque la peau fait grise mine ou semble congestionnée.

Résultat : le teint paraît plus frais, plus homogène, comme « rééquilibré ». Un glow discret, mais bien réel, qui permet de se familiariser doucement avec la sensation du « no makeup ». Ce masque au matcha à la délicieuse teinte herbacée a également un effet détox, plutôt bienvenu après l’orgie alimentaire des fêtes.

Un allié apaisant pour les peaux sensibles

Contrairement à certaines poudres exfoliantes ou masques très actifs, le matcha est étonnamment doux. Certes, en bouche, le matcha donne parfois cette impression d’amertume mais au contact de la peau, il est d’une tendresse infinie. Il convient souvent aux peaux sensibles ou sujettes aux rougeurs, notamment grâce à ses propriétés calmantes. Appliqué en masque, il aide la peau à se poser, à retrouver du confort et à limiter les sensations d’échauffement.

C’est aussi ce qui en fait un soin apprécié en période de stress, de fatigue ou de changements de saison, lorsque la peau devient plus réactive. Alors pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple ? Le matcha, or vert encore inexploré dans l’industrie cosmétique, est le cœur battant des potions beauté les plus efficaces. À cuisiner sans modération devant votre lavabo.

D’autres recettes beauté à base de matcha

Pour les puristes du matcha, cette poudre noble est seulement voué au rituel du thé. Cependant, il serait bien dommage de le cantonner aux céramiques artisanales et de ne pas se délecter autrement de ses bienfaits.

Le matcha se prête à de nombreuses variations selon les besoins de la peau. Mélangé à du miel, il devient un masque réconfortant et lumineux, parfait pour les peaux en manque de douceur. Associé à du yaourt nature ou à de l’aloe vera, il offre un soin frais et apaisant, idéal après une journée chargée ou une exposition au froid. Pour celles qui aiment les textures plus riches, le matcha peut aussi être combiné à quelques gouttes d’huile végétale légère, comme le jojoba, pour un masque nourrissant sans effet gras.

Et même la chevelure peut s’essayer à cette matcha mania. Si vous avez les cheveux gras, une avalanche verte peut s’avérer plus concluante qu’un shampoing sec. Pour réaliser cette mixture capillaire, aussi prometteuse que les fleurs aux pétales d’or de Raiponce, mélangez de la maïzena, du cacao, de l’huile essentielle de romarin et une touche de thé matcha. Appliquez sur les racines à l’aide d’un pinceau.

Le matcha, rarement expérimenté au-delà des gobelets cartonnés et des pâtisseries virales, a de l’avenir devant les miroirs. Plus qu’un assaisonnement pour la peau, c’est la vitalité à l’état brut.