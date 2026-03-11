Proč Švédsko zakazuje nechávat kočku celý den samotnou

Naila T.
Photo d'illustration : Tan Danh/Pexels

Kočky jsou často vnímány jako nezávislá zvířata, která mohou být ponechána sama po delší dobu. Některé země se však domnívají, že jejich blaho vyžaduje větší pozornost. Ve Švédsku předpisy na ochranu zvířat vyžadují, aby majitelé nenechávali své kočky izolované po delší dobu bez lidské interakce.

Zákon, jehož cílem je chránit dobré životní podmínky zvířat

Švédská legislativa na ochranu zvířat právem uznává zvířata jako vnímající bytosti schopné prožívat bolest, stres a osamělost. V tomto rámci předpisy vyžadují, aby majitelé kontrolovali svou kočku alespoň dvakrát denně . Tato povinnost znamená, že kočka nemůže být ponechána sama celý den, aniž by ji někdo kontroloval. Cílem je zejména umožnit včasné odhalení jakýchkoli zdravotních problémů nebo známek úzkosti.

Lidské interakce považovány za nezbytné

Na rozdíl od myšlenky, že kočky jsou „zcela nezávislé“, švédské předpisy uznávají, že i ony potřebují stimulaci a sociální interakci. Švédské úřady se domnívají, že „kočka ponechaná příliš dlouho sama může trpět nudou, stresem nebo problémy s chováním“. Zákon proto povzbuzuje „lidi, aby se svými mazlíčky denně interagovali, ať už hrou, péčí nebo prostou pravidelnou lidskou přítomností“.

Povinnost denního monitorování

V praxi to znamená, že pokud musí být někdo pryč delší dobu, musí zajistit, aby se o zvíře během dne někdo staral. Může to být příbuzný, soused nebo profesionální hlídač domácích mazlíčků. Předpisy rovněž stanoví, že „ponechání kočky několik dní samotné pouze s jídlem a vodou se nepovažuje za přijatelné“. Toto pravidelné sledování také umožňuje kontrolovat prostředí zvířete a zajistit, aby mělo vhodné životní podmínky.

Širší pravidla pro dobré životní podmínky koček

Tato povinnost je součástí souboru norem zaměřených na zajištění dobrých životních podmínek pro domácí zvířata. Švédské předpisy například obsahují doporučení týkající se:

  • prostor dostupný pro zvíře
  • kvalita ovzduší v místech, kde žije
  • přítomnost vhodného vybavení, jako jsou škrabadla nebo odpočívadla

Tato pravidla odrážejí komplexní přístup k dobrým životním podmínkám zvířat, který se neomezuje pouze na nutriční potřeby, ale zahrnuje i behaviorální a emocionální potřeby.

Možné sankce za nedodržení předpisů

Švédské úřady mohou zasáhnout, pokud obdrží hlášení o špatném zacházení nebo zanedbávání. V některých případech mohou majitelé koček obdržet varování nebo být povinni změnit své životní podmínky. Pokud situace ohrožuje zdraví nebo pohodu kočky, mohou být uplatněny přísnější tresty.

Švédsko se snaží zajistit blaho koček nařizováním denních návštěv a pravidelných interakcí. Toto nařízení je založeno na myšlence, že tato zvířata, i ta, která jsou považována za nezávislá, potřebují pozornost a dohled. Tento model ochrany zvířat, přísnější než v mnoha jiných zemích, ilustruje důležitost, kterou švédská legislativa klade na respektování fyzických a emocionálních potřeb domácích zvířat.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
