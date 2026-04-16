Dlouhé účesy pro ženy: elegantní nápady a styly, které můžete zvolit

Stéphanie Petit
Coiffure femme cheveux longs 2026
Dlouhé vlasy dominují účesovým trendům od roku 2025 a upřednostňují je modelky, tvůrci obsahu a influenceři na sociálních sítích. Od copů po vlny, od drdolů po culíky, styly se množí.

Objem, pohyb a sebevědomý přirozený vzhled jsou klíčové. Účesy pro dlouhé vlasy jsou dnes vnímány jako skutečné módní doplňky, které dokáží proměnit jakýkoli outfit.

Trendy účesy pro každodenní vylepšení dlouhých vlasů

Mezi momentálně nezbytnými outfity patří mokré vlasy , které jsou atraktivní díky své jednoduchosti. Mokrého efektu se dosáhne nanesením gelu nebo vlasového oleje na vlhké vlasy.

U dlouhých vlasů doporučujeme vlasy uhladit dozadu, abyste se vyhnuli neupravenému vzhledu.

Baby braids zažívají silný návrat, nosí se na pramenech rámujících obličej, zatímco zbytek vlasů zůstává volný. Klíčový trend první dekády 21. století, který okamžitě přináší elegantní a bohémskou jemnost.

Bublinkový cop naopak nabízí velkolepý efekt. Jednoduše umístěte několik gumiček v pravidelných intervalech na culík a poté každou část povolte, abyste vytvořili objem v zřetelných bublinách.

Přidání vzorovaných stuh nebo gumiček dodá efektu ještě stylovější vzhled.

Styly s rozparky do půli zůstávají všestrannou volbou par excellence. Prodlužují a zároveň uvolňují objem.

V kombinaci s copem nebo bublinkovým copem se hodí jak pro každodenní nošení, tak pro slavnostní příležitosti, bez nutnosti použití sofistikovaných nástrojů.

Copy, drdoly a culíky: klasika v novém stylu

Strukturované účesy překračují epochy a každou sezónu se znovu objevují. XXL cornrows , které lze vidět na molech týdne módy v Paříži a Miláně, se vytvářejí na vlasech narovnaných víceúčelovým olejem a upravených neviditelným lakem na vlasy.

Adaptují se od bohémského copu s korunou k městským verzím s vlasovými ozdobami.

Rozcuchaný drdol , romantický a neupravený vzhled , lze dosáhnout za pět minut díky texturizačnímu spreji nanášenému s hlavou předkloněnou.

Pár pramenů stažených kolem gumičky do vlasů a pár sněhových sponek stačí k dosažení tohoto velmi žádaného přirozeného vzhledu.

Elegantní drdol , neboli nízký uhlazený drdol, se stává sofistikovaným účesem současnosti.

Tento styl, který se objevil na přehlídkových molech a který přijala zejména Bella Hadid, se dosahuje nanesením stylingového gelu na kořínky a spánky a následným kartáčováním pro úpravu délek bez nerovností.

Vysoký culík je nově vymyšlený se dvěma zapletenými prameny rámujícími obličej, které jsou zajištěny po aplikaci spreje s mořskou solí.

Nízký culík se šátkem uvázaným kolem háčkované gumičky vytváří elegantní a bohémský vzhled, kterého se dá dosáhnout každý den.

Účesy pro dlouhé vlasy pro ženy: najděte si styl, který vám vyhovuje

Výběr střihu závisí především na typu vašich vlasů. Zde jsou profily, které se nejlépe hodí pro každý styl:

  • Husté vlasy: motýlí střih s plynulým vrstvením a krátkými prameny směřujícími k obličeji vytváří výrazný dynamický efekt.
  • Jemné vlasy: tupý střih, zastřižený v rovné linii, dodává konečkům váhu a vlasy opticky silnější.
  • Vlnité nebo rovné vlasy: dlouhý, lehce vrstvený střih do V, všestranný a snadno udržovatelný, k nim perfektně padne.
  • Hledáte něco nadčasového? Klasický střih s ofinou do tvaru závěsu zůstává elegantní pro širokou škálu typů vlasů.
  • Hledáte charakter? Birkinské ofiny, zužující se a po stranách delší, které zpopularizovaly Suki Waterhouse a Dakota Johnson, připomínají ikonický styl 70. let.

Čas dostupný pro každodenní úpravu vlasů a četnost návštěv kadeřníka zůstávají klíčovými faktory. Některé účesy vyžadují pravidelné úpravy každé dva měsíce.

Plážové vlny, fénování a texturované účesy: objem je klíčový

Účesy, které si hrají na texturu a pohyb, ztělesňují ducha trendů roku 2025 .

Plážové vlny se dosáhnou žehličkou na vlasy tak, že se kolem každé části vlasů omotají a poté se kudrliny rukou uvolní, aby vychladly v dlani. Přirozený a zářivý vzhled dotvoří lehký lak na vlasy s hlavou předkloněnou.

Ikonický outfit Rachel Green z Přátel inspirovaný 90. léty se vrací s moderním nádechem. Hailey Bieber a Selena Gomez ho znovu dostaly do centra pozornosti. Nahřátý štětec vytváří objem u kořínků a texturizační pudr efekt umocňuje.

Přirozeného vlnitého efektu se dosáhne bez tepla: stačí si před spaním zaplést dva copy s mořskou solí ve spreji. Tyto metody, které nezahrnují použití žehličky, dlouhodobě zachovávají vlasové vlákno.

Péče o dlouhé vlasy a jejich údržba: správné kroky

Bezchybné délky začínají důslednou rutinou. Kartáčování vlasů před šamponováním zabraňuje lámání a odstraňuje nahromaděné nečistoty. Podle vlasových dermatologů zastřihování konečků každé dva až čtyři měsíce zabraňuje třepení konečků, a to i v případě, že se snažíte nechat si vlasy narůst delší.

Zde jsou základní kroky pro optimální údržbu:

  1. Před praním vlasy jemně rozčešte kartáčem s měkkými štětinami.
  2. Před použitím žehličky na vlasy vždy naneste ochranný sprej proti teplu.
  3. Na barvené vlasy používejte vlasové oleje a bezoplachové kondicionéry.
  4. V létě chraňte vlasy od délek před mořskou solí, po moři vlasy opláchněte a poté umyjte vhodným šamponem.
  5. Bojujte proti zimní statické elektřině hydratačními přípravky a stylingovým krémem.

Hebkost zůstává klíčem k každodennímu nošení. Měkký ručník minimalizuje krepatění. Metody bez použití tepla, jako jsou copánky a drdoly pletené večer, zachovávají lesk a definici vlasů.

Vlasové produkty vhodné pro váš typ vlasů dělají zásadní rozdíl mezi poškozenými vlasy a hřívou hodnou těch nejkrásnějších outfitů na mezinárodních týdnech módy.

Od doby před 20. léty 20. století, kdy všechny ženy nosily dlouhé vlasy, až do 20. let 21. století, která se vyznačují návratem přirozenosti a objemu, dlouhé vlasy nikdy neztratily svou svůdnou sílu .

Sezónu za sezónou se neustále vyvíjí, nesený s hrdostí a kreativitou.

Jsem autorkou pro webové stránky The Body Optimist. Jsem nadšená pro místo žen ve světě a jejich schopnost prosazovat změny a pevně věřím, že mají jedinečný a zásadní hlas, který stojí za to být slyšen. Jsem přirozeně zvědavá, ráda zkoumám sociální problémy, vyvíjející se způsoby myšlení a inspiruji iniciativy, které přispívají k větší rovnosti. Prostřednictvím svých článků se snažím co nejlépe podporovat věci, které povzbuzují ženy k prosazení se, zaujmutí svého místa a k tomu, aby byly slyšet.
