Afro vlasy, ať už jsou kudrnaté, vlnité nebo kudrnaté , nabízejí naprosto fascinující škálu možností stylingu. V posledních letech zažívají přirozené afro účesy skutečný návrat do módních a kosmetických trendů.
Zaujmou svou autenticitou, rozmanitostí a praktičností. Každá textura vypráví příběh, každý styl potvrzuje identitu. Nabízíme vám přehled nejkrásnějších nápadů, jak vylepšit vaše přirozené vlasy stylově a pohodlně.
Trendy a ochranné afro účesy pro vylepšení vašich vlasů
Ochrana afro vlasů zůstává prioritou, zejména před vnějšími agresory, jako je slunce nebo extrémní teploty. Naštěstí i módní účesy tuto základní potřebu řeší.
Ochrana bez obětování stylu je přesně to, co v této sezóně nabízí několik základních technik.
Copánky bez uzlů: lehkost a všestrannost pro každodenní nošení
Copánky bez uzlů se stávají oblíbeným účesem žen, které si chtějí zachovat odrosty. Na rozdíl od tradičních copánků tato technika netahá pokožku hlavy.
Výsledek? Lehký a pohodlný účes, který umožňuje mnoho různých možností úpravy.
Obzvláště oceňujeme jejich všestrannost : ať už je nosíte v drdolu, v culíku nebo volně, hodí se ke všem příležitostem.
Pro vytvoření těchto copánků bez uzlů jsou nezbytné vysoce kvalitní vlasové prodlužování.
Snadno je najdete v Château d'Eau nebo Château Rouge , dvou pařížských adresách, které musí milovníci afro účesů navštívit.
Platformy jako Amazon nebo Aliexpress také představují skvělé možnosti pro objednávání z domova.
Cornrows a Fulani copánky: kombinace ochrany a estetiky
Cornrows , také známé jako cornrows, patří mezi nejúčinnější ochranné techniky. Jsou rychlé na provedení a vhodné i pro ty, kteří je chtějí provádět doma.
Ozdobené mušlemi cowrie nebo jinými trendy doplňky získávají rozhodně umělecký rozměr. Tyto malé mušle dodávají velmi pěkný bohémský nádech, který se snadno přizpůsobí.
Fulanské copánky , pocházející od Fulaniů ze západní Afriky, kombinují copy a pletence zdobené charakteristickými korálky . Jsou krásné a praktické, ideální na dovolenou nebo pobyt na pláži.
Díky jejich vizuální bohatosti není nutná nadměrná manipulace s vlasy, čímž se chrání jejich zdraví. Navíc je vždy vhodné vlasy před manipulací navlhčit , bez ohledu na zvolený účes.
Podle studie zveřejněné v roce 2021 asociací Naturally Curly více než 65 % žen s afro vlasy uvádí, že si osvojily ochranné účesy, aby omezily lámání vlasů.
Toto číslo dokonale ilustruje rostoucí nadšení pro techniky, které jsou zároveň krásné a ohleduplné k vlasovému vláknu.
Afrobóhémské a přírodní účesy pro jedinečný efekt
Bohémský styl se krásně vyjadřuje prostřednictvím přirozených afro účesů . Kudrnaté, kudrnaté a krepaté textury se dokonale hodí k vzdušným, divokým a autentickým vzhledům.
V této kategorii velmi oblíbených stylů jde ruku v ruce tvůrčí svoboda a přirozená krása.
Robustní závity a motýlí copánky pro vzdušný vzhled
Dlouhé, robustní prameny okamžitě vytvářejí bohémský efekt. Díky minimálnímu objemu na hlavě je tento účes objemný i přirozený a láká svou lehkostí.
Je vhodný zejména pro ženy, které si chtějí zachovat délku vlasů a zároveň si vytvořit letní a uvolněný vzhled.
Motýlí copánky mezitím představují silný trend této sezóny. Tato kombinace natažených vanilkových a umělých loků vytváří zajímavý bohémský efekt, který je těžké ignorovat.
Ani nejde o klasické copánky, ani o jednoduché spirály, ale v krajině současných afro účesů zaujímají jedinečné místo. Doporučujeme je zejména těm, kteří rádi myslí nekonvenčně.
Zapletení do copů a vykrojení: síla přirozených vlasů
Účesy na přírodních vlasech bez prodloužení si zaslouží zvláštní pozornost. Vypletení zahrnuje rozvázání pramenů po jejich zafixování, čímž se odhalí definované a zářivé vlny. Zapletení se řídí stejným principem, ale s použitím copů pro strukturovanější výsledek.
Tyto techniky zdůrazňují přirozenou všestrannost afro vlasů . Každá žena dosáhne jedinečného výsledku v závislosti na struktuře, barvě a délce vlasů.
Nejsou potřeba žádné prodlužování: krása pochází přímo z přírodních vláken. Je to upřímná oslava toho, co kudrnaté a krepaté vlasy mohou světu nabídnout.
Pro ty, kteří chtějí experimentovat bez závazků, nabízejí kvalitní alternativy krajkové paruky, paruky a příčesky vyrobené z afro vlasů. Afro paruky kopírují texturu a barvu pokožky hlavy a vytvářejí tak přirozený a nenápadný vzhled.
Umožňují vám změnit vzhled v mžiku, pro čisté potěšení z proměny.
Jednoduché a praktické afro účesy: od culíků po krátké sestřihy
Ne všechny ženy mají hodiny, které by mohly věnovat svým účesům. Naštěstí několik afro stylů kombinuje jednoduchost, rychlost a eleganci. Vybrali jsme ty nejdostupnější možnosti pro každodenní nošení i pro zvláštní příležitosti.
Culík a turban: zaručená rychlost a styl
Afro culík je jedním z nejoblíbenějších účesů mezi influencery. Jednoduše si vlasy uhlaďte gelem a přidejte pár přirozených pramenů pro bezchybný vzhled během několika minut.
Jednoduché, rychlé a moderní, je to stejně vhodné do kanceláře jako na večer s přáteli.
Lehký turban vyrobený ze šátku se saténovým podkladem je chytrou volbou, zejména v létě. Chrání vlasy před sluncem, absorbuje pot a zabraňuje dlouhodobému vystavení teplu.
Obzvláště doporučujeme lehké a měkké šátky, které nezatěžují váš účes. Tato praktická volba se může stát i samostatným módním doplňkem.
Krátký střih vlasů: odvážná a osvobozující volba
Krátký afro účes se ukazuje jako nejpraktičtější letní účes. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se ho nedosáhne jen při velkém sestřihu nebo přechodu mezi vlasy.
Krátký střih si můžete zvolit čistě pro potěšení , pro pohodlí nebo pro vyjádření své osobnosti. Návštěva profesionálního kadeřníka vám zaručí elegantní a esteticky příjemný výsledek, který bude vyhovovat vašemu tvaru obličeje.
Ať už se jedná o krátké copánky , zdokonalené zapletení nebo čistý střih, afro účesy nabízejí nekonečnou bohatost.
Přizpůsobí se každé tváři, každému životnímu stylu, každé touze daného okamžiku. Afro krása nezná hranic a právě to ji dělá tak vzácnou a inspirativní pro každého.