Rok 2026 představuje jasný zlom ve světě dámského kadeřnictví . Pryč jsou doby pečlivě upravených fénovaných vlasů a příliš rovných délek: letos trendy ve stříhání vlasů oslavují přirozenou plynulost , čisté linie a kontrolovaný objem.
Střihy, které lze upravit během několika minut, se stávají stále populárnějšími. Změna účesu zůstává nejrychlejším způsobem, jak se cítit jinak, lépe se vyrovnat a být plně sami sebou.
Ať už dáváte přednost decentnímu luxusu elegantního lobu nebo odvážnosti texturovaného shagu, rok 2026 nabízí bohatou paletu pro všechny chutě.
Krátké a středně dlouhé střihy, které budou populární v roce 2026: mikádo, středně dlouhý účes a lob.
Bob zůstává i v roce 2026 nezbytností a proměňuje se s grafickou precizností, která vzbuzuje obdiv. Tupý bob ztělesňuje tuto minimalistickou estetiku: žádné vrstvení, žádný rozcuchaný vzhled, vše spočívá v absolutní ostrosti linie.
Tato verze funguje obzvláště dobře na rovných nebo mírně vlnitých vlasech a po vysušení fénem odhalí nádherný zrcadlový lesk.
Modernizovaný francouzský mikádo si také získává na popularitě. Jeho mírné přehnutí na konečcích dodává vlasům rozměr a skutečnou osobitost, je méně decentní než dříve a upřímně řečeno módní.
Podle dat z Pinterestu se vyhledávání asymetrických čtverců za jeden rok zvýšilo o více než 85 % .
Celebrity jako Zendaya , Hailey Bieber a Angele se významně podílely na popularizaci těchto specifických siluet. Asymetrie už není jen chybou střihu, je to záměrná volba.
Lob, neboli dlouhý bob , se stává elegantním účesem roku. Spadá až na ramena nebo klíční kost a nabízí pozoruhodnou všestrannost : je elegantní v uhlazené, lesklé verzi nebo vlnitý s přirozeným pohybem.
Asymetrický lob strukturuje obličej a rozbíjí rutinu, aniž by byl přehnaný. Dodává jemným vlasům objem a zvýrazňuje husté vlasy.
Snadno se začlení do aktivního životního stylu , hodí se stejně dobře do profesního i osobního života a vyžaduje jen velmi málo stylingových produktů.
Střih pixie, shag a wolf cut: účesy s výrazným charakterem pro rok 2026
Střih pixie a bixie: neomlouvaná sofistikovanost
Střih pixie pro rok 2026 se rozchází s striktní verzí z 90. let. Nyní se nosí delší, s prodlouženým zátylkem a prameny, které se táhnou přes čelo. Výsledek jde nad rámec jednoduchého krátkého sestřihu: vyzařuje skutečné sebevědomí .
Jeho přechodná verze, bixie , zahrnuje modulární vrstvy dle přání a nabízí tak větší flexibilitu v každodenním životě.
Tyto dva střihy rámují obličej a krásně zvýrazňují rysy, bez ohledu na morfologii.
Mini shag a jemný vlčí střih: objem a ležérnost
Mini shag je přitažlivý díky svému svobodnému duchu a výrazné struktuře. Tato krátká a moderní verze, inspirovaná 70. léty a ikonami, jako jsou Jane Fonda a Rita Hayworth , zahrnuje jemné vrstvení, texturované prameny a zužující se ofinu, která opticky zvedá obličej.
Podle několika odborníků může mini shag dodat jemným vlasům téměř o 40 % větší objem . Hodí se ke všem tvarům obličeje a snadno se upravuje každé ráno.
Měkký vlčí střih představuje přirozený vývoj vlčího střihu: méně rozcuchaný, více kontrolovaný, s prolínanými vrstvami a přesně umístěným objemem. Revitalizuje rovné délky, dodává hybnost zplihlým vlasům a nabízí velmi moderní a bezproblémový výsledek.
Pro ženy, které hledají jemnou proměnu, je to ideální volba.
Délky, ofina a pěšinka na stranu: detaily, které v roce 2026 změní všechno
Dlouhé vlasy s vrstvami jsou součástí trendu nenápadných luxusních vlasů , který zpopularizovaly celebrity jako Jennifer Lopez a Amal Clooney . Prameny různých délek vytvářejí dojem přirozeného odrostu, s lehkostí a pohybem, bez efektu bloků.
Pro ty, kteří si chtějí udržet délku vlasů, je to perfektní řešení.
Ultra dlouhé vlasy se v roce 2026 pravděpodobně skutečně vrátí do módy.
Tyto XXL hřívy – ať už rovné nebo vlnité – inspirované 70. léty a hollywoodskými ikonami, zůstávají v salonech nejžádanějšími styly. Miss Francie 2026 se jimi pyšní, což potvrzuje jejich trvalou přitažlivost.
Ofina se letos stává výrazným detailem . Rovná, hustá a upravená na krátkém bobu, vzdušnější a zužující se na laloku nebo ultra dlouhých vlasech, strukturuje obličej a modernizuje jakýkoli střih.
Dakota Johnson z ní udělala nutnost. Ofina střihu orámuje a zjemňuje rysy, zatímco fúzní ofina plynule splývá s délkou vlasů. Změna ofiny promění váš vzhled, aniž by se změnila jejich délka.
Dlouho opomíjená pěšinka na stranu se pozoruhodně vrací . Je hlubší a definovanější než dříve, okamžitě dodává objem a vítaný nádech sofistikovanosti.
Funguje to na téměř všechny účesy a zůstává jednou z nejjednodušších změn, které lze přijmout.
Barvení vlasů pro ženy v roce 2026: přirozené odstíny a šetrné techniky, které je třeba upřednostňovat
Rok 2026 oslavuje autentickou krásu, kde zdraví vlasů má přednost před radikální proměnou . Cílem již není změnit váš vzhled, ale zvýraznit váš přirozený základ jemnými a zářivými nuancemi.
Barvení vlasů se stává spíše odhalením autenticity než maskou.
|Trendy paleta 2026
|Klíčové odstíny
|Ideální sezóna
|Chamtivé brunetky
|Mocha mousse, medově hnědé latte, intenzivní čokoláda
|Zima / Podzim
|Jemné blondýnky
|Béžová blond, bohémská blond, tmavá blond
|Jaro/Léto
|Zjemnělé zrzky
|Červená západu slunce, měkká měď, mahagonové zlato
|Podzim
|Světle hnědá
|Světle hnědá, středně hnědá
|Všechna roční období
Výrazný vzhled se solí a pepřem se stává samostatným trendem, který je umocněn jemnými technikami, které respektují vlasové vlákno.
Hvězdná technika zůstává colour melting : doslovné prolínání odstínů od kořínků ke konečkům bez viditelné linie odrostů.
Barva se časem přirozeně vyvíjí, což umožňuje delší intervaly mezi návštěvami salonu.
Lesk a patina poskytují okamžitý lesk a zároveň ošetřují vlákno.
Tato ošetření neutralizují nežádoucí tóny a plně respektují integritu vlasů. Pro péči je třeba dodržovat následující základní kroky:
- Pro zachování barvy a lesku používejte jemný šampon bez sulfátů.
- Každý týden aplikujte výživnou nebo repigmentační masku.
- Vždy chraňte vlasy před teplem a UV zářením.
- Pro udržení lesku mezi barveními používejte pravidelně lesk na rty.
Profesionální konzultace ohledně barvy pleti je i nadále nezbytná. Kadeřník analyzuje tón pleti, duhovku očí a přirozenou základní barvu, aby vytvořil individuální odstín, který skutečně rozzáří obličej.
Tato pokročilá personalizace zaručuje zářivé, živé a harmonické barvení daleko za hranicemi salonu.