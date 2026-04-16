Trendy v dámských účesech 2026: Nejlepší střihy, které si můžete osvojit

Kadeřnictví
Stéphanie Petit
Coiffure femme 2026 : tendances de l'année
Pexels - Majkel Berger

Rok 2026 představuje jasný zlom ve světě dámského kadeřnictví . Pryč jsou doby pečlivě upravených fénovaných vlasů a příliš rovných délek: letos trendy ve stříhání vlasů oslavují přirozenou plynulost , čisté linie a kontrolovaný objem.

Střihy, které lze upravit během několika minut, se stávají stále populárnějšími. Změna účesu zůstává nejrychlejším způsobem, jak se cítit jinak, lépe se vyrovnat a být plně sami sebou.

Ať už dáváte přednost decentnímu luxusu elegantního lobu nebo odvážnosti texturovaného shagu, rok 2026 nabízí bohatou paletu pro všechny chutě.

Krátké a středně dlouhé střihy, které budou populární v roce 2026: mikádo, středně dlouhý účes a lob.

Bob zůstává i v roce 2026 nezbytností a proměňuje se s grafickou precizností, která vzbuzuje obdiv. Tupý bob ztělesňuje tuto minimalistickou estetiku: žádné vrstvení, žádný rozcuchaný vzhled, vše spočívá v absolutní ostrosti linie.

Tato verze funguje obzvláště dobře na rovných nebo mírně vlnitých vlasech a po vysušení fénem odhalí nádherný zrcadlový lesk.

Modernizovaný francouzský mikádo si také získává na popularitě. Jeho mírné přehnutí na konečcích dodává vlasům rozměr a skutečnou osobitost, je méně decentní než dříve a upřímně řečeno módní.

Podle dat z Pinterestu se vyhledávání asymetrických čtverců za jeden rok zvýšilo o více než 85 % .

Celebrity jako Zendaya , Hailey Bieber a Angele se významně podílely na popularizaci těchto specifických siluet. Asymetrie už není jen chybou střihu, je to záměrná volba.

Lob, neboli dlouhý bob , se stává elegantním účesem roku. Spadá až na ramena nebo klíční kost a nabízí pozoruhodnou všestrannost : je elegantní v uhlazené, lesklé verzi nebo vlnitý s přirozeným pohybem.

Asymetrický lob strukturuje obličej a rozbíjí rutinu, aniž by byl přehnaný. Dodává jemným vlasům objem a zvýrazňuje husté vlasy.

Snadno se začlení do aktivního životního stylu , hodí se stejně dobře do profesního i osobního života a vyžaduje jen velmi málo stylingových produktů.

Střih pixie, shag a wolf cut: účesy s výrazným charakterem pro rok 2026

Střih pixie a bixie: neomlouvaná sofistikovanost

Střih pixie pro rok 2026 se rozchází s striktní verzí z 90. let. Nyní se nosí delší, s prodlouženým zátylkem a prameny, které se táhnou přes čelo. Výsledek jde nad rámec jednoduchého krátkého sestřihu: vyzařuje skutečné sebevědomí .

Jeho přechodná verze, bixie , zahrnuje modulární vrstvy dle přání a nabízí tak větší flexibilitu v každodenním životě.

Tyto dva střihy rámují obličej a krásně zvýrazňují rysy, bez ohledu na morfologii.

Mini shag a jemný vlčí střih: objem a ležérnost

Mini shag je přitažlivý díky svému svobodnému duchu a výrazné struktuře. Tato krátká a moderní verze, inspirovaná 70. léty a ikonami, jako jsou Jane Fonda a Rita Hayworth , zahrnuje jemné vrstvení, texturované prameny a zužující se ofinu, která opticky zvedá obličej.

Podle několika odborníků může mini shag dodat jemným vlasům téměř o 40 % větší objem . Hodí se ke všem tvarům obličeje a snadno se upravuje každé ráno.

Měkký vlčí střih představuje přirozený vývoj vlčího střihu: méně rozcuchaný, více kontrolovaný, s prolínanými vrstvami a přesně umístěným objemem. Revitalizuje rovné délky, dodává hybnost zplihlým vlasům a nabízí velmi moderní a bezproblémový výsledek.

Pro ženy, které hledají jemnou proměnu, je to ideální volba.

Délky, ofina a pěšinka na stranu: detaily, které v roce 2026 změní všechno

Dlouhé vlasy s vrstvami jsou součástí trendu nenápadných luxusních vlasů , který zpopularizovaly celebrity jako Jennifer Lopez a Amal Clooney . Prameny různých délek vytvářejí dojem přirozeného odrostu, s lehkostí a pohybem, bez efektu bloků.

Pro ty, kteří si chtějí udržet délku vlasů, je to perfektní řešení.

Ultra dlouhé vlasy se v roce 2026 pravděpodobně skutečně vrátí do módy.

Tyto XXL hřívy – ať už rovné nebo vlnité – inspirované 70. léty a hollywoodskými ikonami, zůstávají v salonech nejžádanějšími styly. Miss Francie 2026 se jimi pyšní, což potvrzuje jejich trvalou přitažlivost.

Ofina se letos stává výrazným detailem . Rovná, hustá a upravená na krátkém bobu, vzdušnější a zužující se na laloku nebo ultra dlouhých vlasech, strukturuje obličej a modernizuje jakýkoli střih.

Dakota Johnson z ní udělala nutnost. Ofina střihu orámuje a zjemňuje rysy, zatímco fúzní ofina plynule splývá s délkou vlasů. Změna ofiny promění váš vzhled, aniž by se změnila jejich délka.

Dlouho opomíjená pěšinka na stranu se pozoruhodně vrací . Je hlubší a definovanější než dříve, okamžitě dodává objem a vítaný nádech sofistikovanosti.

Funguje to na téměř všechny účesy a zůstává jednou z nejjednodušších změn, které lze přijmout.

Barvení vlasů pro ženy v roce 2026: přirozené odstíny a šetrné techniky, které je třeba upřednostňovat

Rok 2026 oslavuje autentickou krásu, kde zdraví vlasů má přednost před radikální proměnou . Cílem již není změnit váš vzhled, ale zvýraznit váš přirozený základ jemnými a zářivými nuancemi.

Barvení vlasů se stává spíše odhalením autenticity než maskou.

Trendy paleta 2026 Klíčové odstíny Ideální sezóna
Chamtivé brunetky Mocha mousse, medově hnědé latte, intenzivní čokoláda Zima / Podzim
Jemné blondýnky Béžová blond, bohémská blond, tmavá blond Jaro/Léto
Zjemnělé zrzky Červená západu slunce, měkká měď, mahagonové zlato Podzim
Světle hnědá Světle hnědá, středně hnědá Všechna roční období

Výrazný vzhled se solí a pepřem se stává samostatným trendem, který je umocněn jemnými technikami, které respektují vlasové vlákno.

Hvězdná technika zůstává colour melting : doslovné prolínání odstínů od kořínků ke konečkům bez viditelné linie odrostů.

Barva se časem přirozeně vyvíjí, což umožňuje delší intervaly mezi návštěvami salonu.

Lesk a patina poskytují okamžitý lesk a zároveň ošetřují vlákno.

Tato ošetření neutralizují nežádoucí tóny a plně respektují integritu vlasů. Pro péči je třeba dodržovat následující základní kroky:

  1. Pro zachování barvy a lesku používejte jemný šampon bez sulfátů.
  2. Každý týden aplikujte výživnou nebo repigmentační masku.
  3. Vždy chraňte vlasy před teplem a UV zářením.
  4. Pro udržení lesku mezi barveními používejte pravidelně lesk na rty.

Profesionální konzultace ohledně barvy pleti je i nadále nezbytná. Kadeřník analyzuje tón pleti, duhovku očí a přirozenou základní barvu, aby vytvořil individuální odstín, který skutečně rozzáří obličej.

Tato pokročilá personalizace zaručuje zářivé, živé a harmonické barvení daleko za hranicemi salonu.

Stéphanie Petit
Jsem autorkou pro webové stránky The Body Optimist. Jsem nadšená pro místo žen ve světě a jejich schopnost prosazovat změny a pevně věřím, že mají jedinečný a zásadní hlas, který stojí za to být slyšen. Jsem přirozeně zvědavá, ráda zkoumám sociální problémy, vyvíjející se způsoby myšlení a inspiruji iniciativy, které přispívají k větší rovnosti. Prostřednictvím svých článků se snažím co nejlépe podporovat věci, které povzbuzují ženy k prosazení se, zaujmutí svého místa a k tomu, aby byly slyšet.
Krátké účesy pro ženy v roce 2026: nejlepší trendy střihy současnosti

