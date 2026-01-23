Historický rekord na Oscarech: tento film se stal nejvíce nominovaným v historii

Nadpřirozený thriller Ryana Cooglera „Hříšníci“ se nedávno zapsal do historie Oscarů, když se stal nejvíce nominovaným filmem všech dob a překonal tak „Titanic“ a „La La Land“. Symbolický, nečekaný – téměř surrealistický – triumf filmaře (Ryan Coogler), který film za filmem nově definuje kontury americké kinematografie.
Historický rekord pro „Hříšníky“
Akademie filmových umění a věd zveřejnila 22. ledna 2026 seznam nominací na Oscary za rok 2026 a okamžitě se zapsala do historie sedmého umění: „Hříšníci“, celovečerní film Ryana Cooglera, získal 16 nominací, což je absolutní rekord.
Kriticky uznávaný film s Michaelem B. Jordanem v hlavní roli dvojčat vypráví příběh o založení bluesového klubu v Mississippi ve 30. letech 20. století na pozadí rasismu, segregace a vampirismu. Tato odvážná směs žánrů uchvátila diváky po celém světě – v celosvětových kinech utržila přes 368 milionů dolarů – a získala si přízeň filmového průmyslu.
Kromě hlavních kategorií (nejlepší film, nejlepší režie, herec v hlavní roli, herec ve vedlejší roli a herečka) vyniká film „Hříšníci“ také nominací v nové kategorii nejlepšího obsazení, která byla slavnostně zahájena letos.
Symbolická a historická jmenování
Kromě digitálního záznamu představuje Sinners několik symbolických milníků.
- Afroamerická kostýmní výtvarnice Ruth E. Carterová, která již získala Oscara za film "Černý panter", se díky své kostýmní práci na tomto filmu stala nejvíce nominovanou černoškou v historii Oscarů, a to s 5 nominacemi.
- V kinematografii patří americká kameramanka Autumn Durald Arkapaw mezi několik málo žen, které kdy byly v této kategorii nominovány – teprve čtvrtá z 97 ročníků.
- Americký režisér, producent a scenárista Ryan Coogler řekl Deadline , že si myslel, že se mýlil, když mu otec řekl, v kolika kategoriích je jeho film nominován: „Otec počítal vedle mě. Když řekl šestnáct, odpověděl jsem: ‚Nemožné, udělal jste chybu.‘ A když to články potvrdily, nezapomněl mi připomenout, že měl pravdu.“
Těsná soutěž
Úspěch filmu „Hříšníci“ staví Ryana Cooglera tváří v tvář tvrdé konkurenci. „One Battle After Another“ Paula Thomase Andersona, satira o americké kontrakultuře, získala 13 nominací a podle několika prognostiků zůstává favoritem na nejlepší film a nejlepšího režiséra.
Dalšími jsou „Marty Supreme“, „Sentimental Value“ a „Frankenstein“, každý z nich nominovaný devětkrát. Mezi pozoruhodná překvapení ve výběru patří nápadná absence irského herce Paula Mescala, amerického herce, režiséra, scenáristy a filmového producenta George Clooneyho, americké herečky a zpěvačky Gwyneth Paltrow a dokonce i velmi očekávaného „Wicked“ v hlavních kategoriích.
„Hříšníci“, symbol nového Hollywoodu
Touto nahrávkou se Ryan Coogler etabloval jako jeden z nejvlivnějších filmařů své generace. Kombinací sociálního příběhu, odvážné estetiky a nově objevených žánrových kódů vytváří film, který propojuje populární zábavu s politickým pohledem na afroamerické dějiny.
Kolik z 16 nominací se 15. března promění v sošky, se teprve uvidí. Jedna věc je již jistá: „Hříšníci“ znamenají historický zlom v historii Oscarů a v historii světové kinematografie.