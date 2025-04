Madonna n’a pas choisi son prénom par hasard : sa signification

Icône de la pop à l’origine de tubes mémorables, Madonna fascine depuis plus de quatre décennies. Artiste intemporelle mais aussi figure de la transgression, la chanteuse de 66 ans s’apprête à sortir un nouvel album, qui ne s’annonce pas plus sage que les autres. Celle qui s’est fait connaître avec des clips provocateurs et des titres addictifs, a une identité bien à elle. D’ailleurs, elle ne s’est pas rebaptisée « Madonna » pour rien. Ce nom, qui la suit depuis le début de sa carrière et qui évoque désormais un esprit rebelle, a une signification cachée qui échappe au grand public. Elle ne l’a pas choisi parce qu’il sonnait bien. Il faut creuser un peu plus dans son histoire personnelle pour comprendre l’envers de ce prénom, synonyme à la fois de scandales et de réussites.

Un prénom qu’elle porte depuis la naissance

Madonna ne compte pas raccrocher le micro de sitôt. L’auteure de « Hung Up » va sortir son quinzième album, dans le sillage de celui qui a lancé sa carrière « Confessions on a Dance Floor ». À 60 ans passés, la prêtresse de la pop vit encore dans la lumière et s’attire autant les louanges que les controverses. Son nom s’étale à l’affiche des salles de concert les plus prestigieuses mais aussi à la Une des actualités les plus embarrassantes. Ce mononyme qui la caractérise est loin d’être anodin.

Contrairement à d’autres stars qui adoptent un pseudo pour briller dans la masse, Madonna, elle, n’a jamais eu besoin d’en inventer un. Même si ce prénom aux intonations religieuses semble conçu pour la scène, il figure en lettre capitale sur les papiers d’identité de la sulfureuse chanteuse. En fait, il lui colle à la peau depuis le berceau. Née Madonna Louise Veronica Ciccone, elle a gardé Madonna parmi tous ses prénoms secondaires. Elle n’a pas choisi ce nom parce qu’il sonnait bien, elle l’a choisi pour une raison sentimentale.

Un hommage à sa mère décédée

Ce prénom qui se prononce avec l’accent italien et qui signifie « madame » dans la langue de Michel-Ange, elle le tient aussi de sa mère. Derrière la chanteuse à buzz se cache une femme au coeur meurtri. Sa vie privée n’a pas été aussi dorée que sa vie d’artiste. La star internationale a perdu sa maman alors qu’elle n’avait que 5 ans. Madonna Fortin a succombé à un cancer du sein à seulement 30 ans.

Un drame qui pousse la petite fille à rejeter son éducation catholique stricte et à chercher sa propre identité, loin des carcans imposés par son entourage. Elle s’est donc naturellement réappropriée le prénom de celle qui l’a quittée aux portes de l’enfance. Ce prénom sacré, directement inspiré de la Vierge Marie, n’est pas forcément le plus facile à porter mais il reflète plutôt bien la personnalité impudique de la chanteuse. C’est ainsi qu’au fil des années, son prénom devient bien plus qu’un héritage : c’est une affirmation, un manifeste, un symbole d’émancipation.

Un lien étroit avec l’Église

Même si ça semble difficile à croire, Madonna a baigné dans la religion pendant toute son enfance. Issue d’une famille très pieuse, elle a entendu plus de prières que de contes de fée. Désormais en rupture avec le milieu catholique, elle se sert de son nom pour narguer l’Église. Dans les années 1980, alors qu’elle émerge sur la scène musicale, Madonna comprend rapidement la puissance de son prénom. Associé à la pureté et à la foi dans l’imaginaire collectif, elle décide d’en faire une arme de provocation.

Ses clips sulfureux, ses paroles engagées et son esthétique audacieuse bousculent les conventions. À travers des morceaux comme « Like a Virgin », « Like a Prayer », elle joue avec les références religieuses pour mieux dénoncer l’hypocrisie morale de son époque. Elle a même osé remanier les tableaux bibliques en y incorporant un Christ noir. Comme avec son prénom, elle touche ce qui est, normalement, intouchable.

Aujourd’hui, Madonna est bien plus qu’un simple prénom. Il est devenu une marque de fabrique, une signature. Peu d’artistes peuvent se vanter d’être instantanément reconnaissables à leur seul prénom, et pourtant, elle y est parvenue, non sans faire de bruits. Antithèse même de la Sainte, Madonna fédère, aujourd’hui, de nombreux fidèles.