Podle různých průzkumů týkajících se rezidenčních aspirací sní osmdesát procent Francouzů o vlastnictví venkovského domu . Toto číslo mluví samo za sebe.
Venkovský styl dekorací jde daleko za rámec jednoduchého trendu: ztělesňuje způsob života zakořeněný v přírodě, teple a autentickém kouzlu budov minulých let.
Díky kombinaci vintage nábytku , přírodních materiálů a jemných barev tento dekorativní svět okouzluje svou stylistickou bohatostí.
Od rustikálního až po venkovský šik , každá varianta nabízí jedinečnou atmosféru, kde se harmonicky snoubí pohodlí , přátelská atmosféra a autenticita .
Různé styly dekorace pro venkovský dům
Svět venkovské výzdoby zahrnuje překvapivě rozmanitou škálu stylů. Každý styl čerpá z odlišných tradic, ale sdílí společný základ: silné spojení s přírodou a vřelou atmosféru .
Od rustikálního stylu po wabi-sabi
Rustikální styl zažívá silný návrat, poháněný skutečnou touhou po jednoduchosti a návratem k základům. Daleko od „babiččinského“ klišé vyzařuje modernost.
Anglický venkovský styl evokuje svěžest britské krajiny, jejích zahrad plných květin a útulných doškových chalup . Umožňuje člověku znovu se spojit s jeho nejhlubšími emocemi.
Shabby chic přináší jemnost a intimní vyprávění prostřednictvím předmětů, které vyprávějí příběh. Neměl by být zaměňován s provensálským stylem, typickým pro jih Francie, který kombinuje kovaný železný nábytek a rustikální duch s nádechem romantiky.
Wabi-sabi na druhou stranu evokuje japonskou minimalistickou estetiku tím, že oceňuje krásu nedokonalosti s patinovaným nábytkem a přírodními tóny .
Farmářský život, minimalismus a elegantní venkov
Farmářský styl reinterpretuje rustikální dekor s čistými liniemi a funkčním nábytkem . Moderní minimalismus se projevuje v renovaci stodol, kombinující odhalené trámy a suchý kámen se současnou jednoduchostí.
Venkovský šik styl zůstává nejdokonalejším: kombinuje patinu času se současnou elegancí . Zrodil se ve francouzských a anglických venkovských domech, zachovává si duši starých materiálů a zároveň zdokonaluje linie.
Volba stylu závisí především na architektuře místa a přáních jeho obyvatel.
Materiály, barvy a nábytek: základy venkovského chic stylu
Venkovský elegantní styl je postaven na surových materiálech a uklidňující barevné paletě. Každý prvek přispívá k vytvoření ucelené a obklopující atmosféry .
Ušlechtilé a autentické materiály
Masivní dřevo je základním kamenem tohoto světa. Mangové dřevo, odolné a ekologické , odhaluje krásnou přirozenou kresbu. Recyklované dřevo přináší nesrovnatelnou jedinečnost: žádné dva kusy nábytku nejsou stejné.
Tmavé, žilkované tóny dodávají místnostem teplo a charakter. Stěny a podlahy zdobí přírodní kámen , zatímco ručně vyráběná keramika , kamenina, terakota a kamenina jim dodávají autentický nádech.
Proutí , ratan , zinek a patinovaný kov doplňují tuto paletu přírodních materiálů .
- Pokud jde o textilie, praný len , silná bavlna a smyčková vlna zjemňují surový vzhled materiálů.
- Lněný ubrus, vlněná deka nebo průsvitné závěsy stačí k vytvoření uklidňující atmosféry .
- Konopí a přírodní vlákna dýchají přírodou a posilují autentický charakter prostoru.
Ikonické barvy a nábytek
Paleta je přímo inspirována přírodou: dominují světle bílá , krémová, pískově béžová , perleťově šedá, béžovo-šedá, šalvějově zelená a šedavě modrá. Tyto odstíny zachycují přirozené světlo a vytvářejí nadčasový klid .
Pro dodání charakteru si troufáme použít tmavé odstíny šalvějové zelené, bouřkové modři nebo čokolády.
Mezi charakteristický nábytek patří velký masivní dřevěný stůl ve farmářském stylu, různorodé rákosové židle, rustikální lavice, vintage komoda a příborník. Útulnou atmosféru dotváří vintage křeslo a kamna na dřevo.
Použitý nábytek z bleších trhů vdechne prostoru nenahraditelnou duši. Rovnováha má vždy přednost před naprosto rustikálním vzhledem.
Dekorativní předměty a textilie pro výzdobu vašeho venkovského domu
Dekorativní prvky venkovského domu vyprávějí příběh. Každý vybraný předmět posiluje autentickou a hřejivou atmosféru interiéru.
Předměty prodchnuté historií
Vázy vyrobené z kameniny nebo ručně vyrobené keramiky , stará zrcadla s propracovanými rámy, starožitné hodiny z bleších trhů a proutěné nebo ratanové koše přirozeně zdobí stěny a povrchy.
Zarámované sušené květiny pod sklem tvoří moderní nástěnnou dekoraci . Atmosféru dotvářejí svíčky v retro skleněných nádobách, kovové nástěnné plakety a rustikální figurky.
- Uspořádání keramických váz různých velikostí na konzolovém stolku vytváří okamžitý dekorativní efekt.
- Zavěšení starého, opotřebovaného zlatého zrcadla zesiluje přirozené světlo a opticky zvětšuje prostor.
- Umístění kytice sušených květin do proutěného košíku dodá prostoru autentický venkovský nádech.
Textilie, které zahalují a poskytují pohodlí
Záclony z přírodního lnu , gobelínové polštáře s venkovskými motivy a prošívané přehozy promění každý pokoj v útulné útočiště. Utěrky ze směsi lnu a bavlny , vyšívané zástěry a vlněné přehozy dodávají pokoji vzácný smyslový rozměr.
Tyto přírodní materiály zjemňují surový vzhled materiálů a plně přispívají k uklidňující atmosféře .
Zvýraznění architektonických prvků a prostor venkovského domu
Odhalení duše venkovského domu zahrnuje zdůraznění jeho stávajících architektonických prvků . Tento proces odhalování je jádrem úspěšné renovace.
Zachovat duši místa
Tradiční krb, odhalené trámy , kamenné zdi, původní cementové a terakotové dlaždice si zaslouží být spíše vylepšeny než skryty.
Patinované parketové podlahy , starožitná schodiště, vnitřní okenice a bílé oblouky dodávají budově nezaměnitelné kouzlo . Přestavěná půda pod nádhernou dřevěnou konstrukcí nabízí obytné prostory plné charakteru.
Skleněné střechy vytvářejí poetickou hranici mezi interiérem a zahradou.
- V kuchyni jsou v otevřených poličkách vystaveny ručně vyráběné nádobí a sklenice s kořením přirozeným způsobem.
- Jídelna je uspořádána kolem velkého dřevěného stolu, obklopeného různorodými židlemi plnými charakteru.
- Zahrada rozšiřuje interiér o terakotové květináče s aromatickými bylinkami a dekorace z odolných materiálů.
Živá a nadčasová dekorace ve venkovském stylu
Čerpání inspirace z původu místa dodává budově osobitost. Dřevěná terasa, pryskyřičné figurky odolné vůči povětrnostním vlivům a dekorativní ptačí budky rozšiřují rustikální styl exteriéru.
Mezi minulostí a současností zůstává dekor venkovského domu stejně vřelý a nadčasový jako vždy. Každý pečlivě vybraný detail přispívá k vytvoření útočiště , kde se život skutečně skvěle daří.