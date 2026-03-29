Příběh Daphne Selfeové, modelky, která zůstala aktivní až do svých 97 let

Daphne Selfe zanechala svou stopu v historii módy. Britská modelka, aktivní více než sedm desetiletí, se stala ikonickou postavou v zastoupení starších žen v tomto odvětví. Zemřela 21. března 2026 ve věku 97 let a zanechala po sobě kariéru často uváděnou jako příklad vyvíjejících se standardů krásy.

Počátky v poválečném období

Daphne Selfe, narozená 1. července 1928 v Londýně, zahájila svou modelingovou kariéru koncem 40. let 20. století poté, co byla objevena v soutěži o titulní stranu časopisu. Poté se vzdělávala v agentuře Gaby Young a pracovala pro katalogy, reklamní kampaně a módní domy. V té době módní průmysl kladl velmi přísná kritéria, která nechávala jen malý prostor pro rozmanitost. Po svatbě v 50. letech 20. století Daphne Selfe dočasně pozastavila svou kariéru, aby se mohla soustředit na rodinný život. Přesto se i nadále příležitostně objevovala v televizních a filmových produkcích a reklamách.

Pozoruhodný návrat po 70 letech

Kariéra Daphne Selfe se znovu rozjela koncem 90. let, kdy se po smrti svého manžela vrátila k modelingu. V sedmdesáti letech přitahovala pozornost fotografů a značek, které se zajímaly o reprezentaci širšího spektra věkových kategorií. Zúčastnila se londýnského týdne módy a pózovala pro mezinárodní časopisy, jako jsou Vogue a Marie Claire.

V průběhu let spolupracovala se značkami jako Dolce & Gabbana a Nivea a spolupracovala s renomovanými fotografy, jako jsou Mario Testino a David Bailey. Její takzvaný přirozený vzhled, zejména její dlouhé šedivé vlasy, které si nebarví, se stal jejím vizuálním poznávacím znamením. Pravidelně potvrzuje svou touhu „neskrývat účinky času“ a přispívá tak k realističtějšímu zobrazení stárnutí.

Rekordní kariéra v historii módy

Daphne Selfe byla v Guinnessově knize rekordů uznána jako nejstarší pracující profesionální modelka. Její kariéra trvá přes 70 let, což je v módním průmyslu vzácný výkon. Naposledy se v profesionálním světě objevila v roce 2025 na akci Vogue v Royal Ascot. V roce 2019 obdržela medaili Řádu britského impéria za svůj přínos módě a roli ve zvyšování viditelnosti starších žen v tomto odvětví.

Přední osobnost pro věkovou rozmanitost

Kariéra Daphne Selfeové je často uváděna jako příklad boje proti ageismu v módním průmyslu. Zastává myšlenku, že viditelnost rozmanitých profilů umožňuje lepší odraz společnosti. V průběhu let opakovaně vyjadřovala přání vidět více starších modelek zastoupených v médiích a reklamních kampaních. Její příběh je součástí širšího hnutí zaměřeného na podporu inkluzivnějšího zastoupení, zejména pokud jde o věk, typ postavy a etnickou příslušnost.

Trvalý vliv na průmysl

Úmrtí Daphne Selfe vyvolalo četné pocty v mezinárodním tisku, které zdůraznily dopad její kariéry na vývoj standardů krásy. Její kariérní dráha slouží jako připomínka toho, že móda se může vyvíjet začleněním profilů, které dlouho zůstávaly do značné míry neviditelné. Mnoho pozorovatelů se domnívá, že její cesta pomohla vydláždit cestu dalším seniorním modelkám. Její závazek k inkluzivnější vizi krásy i nadále ovlivňuje toto odvětví.

Daphne Selfe, která se věnovala více než sedm desetiletí své kariéry, zanechala v historii módy stopu tím, že ve své práci pokračovala i v pozdějším věku. Zemřela ve věku 97 let a zanechala po sobě odkaz, který je často uváděn jako příklad vytrvalosti a otevřenosti širší rozmanitosti profilů ve vizuálních médiích.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Na písku tato modelka s křivkami hrdě ukazuje svou postavu.

