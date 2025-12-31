Search here...

Tento letní módní trend funguje i uprostřed zimy (a milujeme tenhle zvrat)

Módní trendy
Tatiana Richard
@_katiepeake / @jeanne_andreaa/Instagram

Šátek, který byl dlouho spojován s mírnými teplotami a svátečním vzhledem, nyní prochází velmi žádanou proměnou. Pryč je jednoduchý čtverec uvázaný kolem krku nebo ve vlasech: nyní se přepíná v pase a okamžitě promění váš zimní outfit. Toto stylistické gesto, jednoduché i výrazné zároveň, dokazuje, že doplněk může překonat roční období, aniž by ztratil na své přitažlivosti – ve skutečnosti je to právě naopak.

Od přehlídkových mol až po chodníky si šátek získává na popularitě.

Právě na přehlídkových molech tato myšlenka nabrala na obrátkách. Během vysoce uznávané přehlídky Métiers d'art jeden z významných pařížských módních domů (Chanel) znovuobjevil šátek a použil ho jako pásek, čímž zdůraznil záměrně minimalistické siluety. Výsledkem byla textura, charakter a nenucená elegance, která přitahuje pozornost.

Krátce poté tato inspirace opustila přehlídková mola a vstoupila do skutečného života, zejména na pařížské akci, kterou představila irská herečka a zpěvačka Jessie Buckley. V kombinaci s tmavými kalhotami a lodičkami s grafikou se šátek stal dominantním kouskem, který odráží světlo a dodává mu sebevědomý vzhled.

Dostupné a posilující módní gesto

Okamžitě zaujme, jak snadné je tento trend osvojit. Stačí si vybrat velkoryse velký šátek z hedvábí, vlny nebo kašmíru, složit ho do trojúhelníku, omotat si ho kolem boků nebo pasu a jemně zavázat na boku. Během několika sekund džíny a jednoduchý top získají zcela nový rozměr. Šátek strukturuje siluetu, aniž by ji stahoval, jemně obepíná křivky a zdůrazňuje postavu takovou, jaká je, bez zbytečných ozdob.

V zimě je tento efekt ještě zajímavější. Přes volný svetr vytváří lichotivý kontrast mezi objemem a definovanou siluetou. Přes dlouhý kabát dodává nádech barvy a pohybu, který oživí i ty nejnenápadnější outfity. Je to detail, který upoutá pozornost přesně tam, kam ho chcete.

Nadčasový zvrat, který se rozprostírá po celý rok

Zatímco tento způsob nošení šátku explodoval v popularitě loni v létě díky několika vlivným osobnostem, zimní verze je stejně působivá. Zatímco teplejší počasí preferovalo lehké látky, chladnější období si žádá hustší a lépe obepínající materiály.

Důvod, proč je šátek s páskem tak atraktivní, je ten, že splňuje všechna kritéria. Je praktický, snadno se nosí, lichotivý a nekonečně všestranný. Můžete si hrát s potisky, barvami a texturami v závislosti na vaší náladě a stylu. Květinový vzor pod neutrálním kabátem, zářivá červená na tmavě šedé nebo grafika pro oživení minimalistického vzhledu – stává se skutečným plátnem pro osobní vyjádření.

Změnou účelu tohoto letního doplňku nám móda připomíná základní pravdu: styl nemá pevnou sezónu. Buduje se inspirací, experimentováním a malými změnami, které dělají velký rozdíl.

