Tato maďarská modelka potvrzuje velký návrat minisukní v roce 2026

Módní trendy
Léa Michel
Móda miluje návraty, obzvláště když oslavují svobodu těla a sebevědomí. Na začátku roku 2026 se vrací ikonický kousek. A v čele tohoto trendu stojí významná osobnost mezinárodní módy.

Barbara Palvin tento trend s lehkostí oživuje.

Začátkem ledna 2026 Barbara Palvinová opět předvedla svůj bezchybný smysl pro styl. Maďarská modelka sdílela na Instagramu řadu minimalistických fotografií, na kterých má na sobě černou minisukni. V kombinaci s jednoduchým topem a kozačkami po kolena tento outfit vyzařuje odvážný minimalismus. Barbara Palvinová zachycuje ducha doby a připomíná nám, že nejefektivnější móda je často ta, která vypadá přirozeně.

Okamžitý nárůst zájmu na sociálních sítích

Reakce její komunity byla okamžitá. Nadšené komentáře se hrnuly proudem, od obdivu k jejímu vzhledu až po novoroční přání. Během pouhých několika dní příspěvek překročil 365 000 lajků, což potvrdilo dopad jejího vzhledu.

S více než 21 miliony sledujících je Barbara Palvin skutečnou módní ikonou. Každý její outfit se stává zdrojem inspirace a její jednoduchý, ale sebevědomý styl dokonale zapadá do elegantní estetiky streetwearu, která v současnosti dominuje.

Mikrosukně, symbol sebevědomí

Mikrosukně, dlouho vnímána jako oděv vyhrazený pro velmi specifický typ postavy, nyní prochází transformací. Nosí se s jistotou a stala se symbolem sebepřijetí a stylistické svobody. Mikrosukně je expresivní: oslavuje nohy, pohyb a sebejistotu, aniž by kdy vnucovala jediný způsob nošení.

Trend, který je online již všudypřítomný

Na Instagramu a TikToku je mikrosukně všude. Influenceři, tvůrci obsahu i běžní lidé ji používají v kombinaci s kůží, džínovinou nebo strukturovanými látkami. Kombinuje se s oversized bundami, punčocháči s potiskem, pevnými botami nebo jemnějšími botami, což dokazuje její velkou všestrannost.

Tento návrat přijaly i velké módní domy. Chanel, Miu Miu a Saint Laurent vrátily krátkou sukni do popředí svých nedávných kolekcí a prezentují ji jako silný, moderní a někdy i inkluzivní kousek. Sociální média tento trend zesilují a transformují mikrosukni na nezbytný kousek roku 2026.

Vlajkový kousek, který obstál ve zkoušce času.

Vzhled Barbary Palvinové dokonale vystihuje tuto novou dynamiku. Minisukně už není jen pomíjivým módním výstřelkem, ale stylistickým prohlášením. Oslovuje každého, kdo si chce hrát s konvencemi, oslavovat své tělo a svobodně se vyjadřovat prostřednictvím oblečení.

V roce 2026 se minisukně sebevědomě etablují, poháněné pozitivnějším, zábavnějším a inkluzivnějším pohledem na módu. Je to trend, který podporuje odvahu, sebepřijetí a proměňuje každý outfit v osobní prohlášení.

Tento letní módní trend funguje i uprostřed zimy (a milujeme tenhle zvrat)

