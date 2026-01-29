Search here...

Rihanna během své návštěvy Paříže oživuje trend XXL náušnic

Módní trendy
Naila T.
@badgalriri/Instagram

V Paříži Rihanna opět dokázala, že styl může být odvážným a radostným hřištěm. Během týdne módy Haute Couture jaro/léto 2026 (20.–25. ledna) znovu uvedla do centra pozornosti náušnice velikosti XXL a proměnila jednoduchý doplněk ve skutečné vyjádření sebevědomí a síly.

Vystoupení, které nezůstalo bez povšimnutí.

V Paříži, kde se zúčastnila přehlídky haute couture značky Dior, Rihanna nejen sledovala trendy: okamžitě je ztělesňovala. Po přehlídce – vůbec první pro nového uměleckého ředitele Jonathana Andersona – byla spatřena na afterparty v outfitu, který zdobil velkolepý detail. Ten večer to byly její náušnice, které ukradly pozornost a všem připomněly, že styl může být expresivní a silně asertivní.

Tyto náušnice mají svůj původ v osobním a poetickém příběhu. Irský návrhář Jonathan Anderson údajně dostal kytici bramboříků od Johna Galliana, ikonické postavy Diorova domu, těsně před dokončením své kolekce. Toto symbolické gesto dalo vzniknout silné květinové estetice, kde se květina stává vizuálním talismanem, spojením mezi pamětí, tvorbou a přenosem. Proměněné ve velkolepé šperky, tyto bramboříky ztělesňují citlivou, expresivní a hluboce moderní haute couture, kterou Rihanna nosí s přirozeností a sebevědomím.

XXL kudrlinky, skutečné hvězdy vzhledu

Když odcházela z večírku Diora, všechny zraky se upíraly na Rihannu a její nadměrně velké květinové náušnice. Inspirované těmi z přehlídkového molu, zobrazovaly gigantické, trojrozměrné bramboříky v odstínech bílé a fialové. Tyto sošné květiny elegantně rámovaly její tvář a okamžitě dodaly charakter jejímu outfitu, který se skládal z bílého trička, džínů rovného střihu, lodiček a šály z umělé kožešiny.

Poselství je jasné: nemusíte to přehánět, abyste byli pozoruhodní. Jeden výrazný doplněk, zvolený s rozmyslem, stačí k tomu, abyste proměnili outfit a cítili se silní, krásní a naprosto sami sebou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem StyleVitae (@stylevitae)

Trend, který na sociálních sítích zažívá prudký rozmach

Není divu, že se Rihanniny snímky rychle staly virálními na sociálních sítích. Módní nadšenci, stylisté i nadšenci do módy chválili její jedinečnou schopnost rozpoznat výrazné kousky a povýšit je na status nezbytnosti. Náušnice velikosti XXL, které již byly k vidění na přehlídce Diora, byly okamžitě označeny za klíčový doplněk sezóny.

Proč takové nadšení? Protože nabízejí jednoduchý a radostný způsob, jak vyjádřit svou osobnost, oslavit svou tvář, rysy a vzhled, bez kompromisů a zdrženlivosti.

Jak začlenit XXL kudrlinky do svého každodenního života?

Dobrá zpráva: k tomu, abyste si mohli obléknout nadměrné náušnice, nepotřebujete módní přehlídku ani červený koberec. Snadno se zařadí do vašeho každodenního šatníku a dodají vám styl a nádech ležérní elegance. Zde je několik tipů, jak je začlenit:

  • Vyberte si výrazné tvary: květiny, spirály, srdce, kapky nebo organické tvary přinášejí pohyb a krásně rámují obličej.
  • Zvolte lehkost: pryskyřice, látka, prolamovaný kov nebo recyklované materiály nabízejí objem bez přidání hmotnosti.
  • Vytvořte kontrast: zkombinujte své XXL náušnice s jednoduchým outfitem – obyčejným tričkem, strukturovaným sakem, minimalistickými šaty – a nechte doplněk plně vyniknout.
  • Pohrajte si s účesem: svázané vlasy, rozcuchaný drdol nebo krátký střih vaše kudrlinky ještě více zvýrazní.
  • Prozkoumejte dostupné možnosti: mnoho značek a návrhářů nabízí modely inspirované přehlídkovými moly za dostupné ceny a v široké škále stylů.

Stručně řečeno, náušnice velikosti XXL jsou víc než jen módní prohlášení. Ztělesňují způsob, jak se prosadit, oslavit svou tvář, své tělo a svůj styl, aniž by se snažily splynout s okolím. Stejně jako Rihanna vás vyzývají k odvaze, hravosti a k vyjádření sebe sama s radostí a sebevědomím. Ať už je nosíte na večerní zábavu, do práce nebo jen na kávu s přáteli, tyto nadměrné náušnice vám připomínají, že váš styl je prodloužením vaší osobnosti – a že si vaše osobnost zaslouží být viděna, oslavována a oceňována.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
