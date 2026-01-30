Search here...

Zmačkané, zašpiněné a vybledlé oblečení: proč se nedokonalost stává stálicí současné módy

Módní trendy
Émilie Laurent
mode imperfection tendances
Máte na tričku skvrnu od kečupu nebo díru v džínách? Tyto známky opotřebení, kdysi považované za klíčové, jsou nyní novými symboly luxusu. Tyto oděvy, které přežily nespočet městských dobrodružství a nesou stopy vašeho aktivního života, mají kouzlo, které zbrusu novým kouskům chybí. Prostřednictvím svého prošívání vyprávějí příběh: příběh tolerantnější a živější módy.

Obnošené oblečení už nevypadá nepatřičně

Na molech Týdnu módy prosazují velké módní domy rustikálnější a méně idylický styl. Zatímco nás po léta zvykaly na ostré siluety, elegantní saka, kalhoty na míru a bezchybné šaty, dnes ohlašují návrat opotřebované kůže, roztrhaných triček a zažloutlých džínů. Vybírají vintage kouzlo, látkové řezy a vybledlé efekty. Kousky předváděné na molech se vzpírají posvátnému ideálu dokonalosti a věčným pravidlům dobrého vkusu.

Například u Prady vytvářejí pánské košile a bundy iluzi, že byly vláčeny špínou nebo nadměrně odřeny o podlahu v kanceláři. Tyto záměrně zažrané skvrny, začleněné do designu, jsou koncipovány jako samostatné motivy. U Chanelu jsou kabelky záměrně promáčknuté a zdeformované, jako by byly příliš pevně stlačeny k paži svého majitele. Miu Miu a Acne Studios oslavují opotřebovanou kůži, zatímco Balenciaga se vrací k extrémně roztrhaným džínům a zanechává po nich téměř nic než potrhané zbytky. Nejde o vizuální kakofonii, ale o nový pohled na módu. Oblečení už není statickým materiálem; je to upovídaný vypravěč, prázdné plátno, které jen čeká na to, až bude naplněno.

Díry, skvrny a další estetické nedokonalosti už nejsou vnímány jako vady, které je třeba opravit jehlou nebo sprejem na odstraňování skvrn, ale jako přidaná hodnota, jako důkaz života. Jenže nošení obnošeného oblečení se stále zdá být výsadou elity: těch, kteří si dopřávají designové kousky. Jinými slovy, ne každý dokáže proměnit šatník ve stylu Banksyho.

Dodajte svému vzhledu nádech duše

Ještě před pár lety se každá módní ikona procházela v bezchybných bublinkových šatech, pastelových kombinézách a bezchybných outfitech. Dnes vyměňují své ošuntělé kousky za pomačkané oblečení, vybledlé džíny plné záhybů a potřísněné topy. Už si jen tak nenechávají lehce spadnout ramínko z ramene ani nepředstírají nenucenou eleganci; přijímají osud svého oblečení s radostí.

A k překvapení všech nepůsobí jako potřební nebo chudí. Tyto známky opotřebení jsou jako jizvy na naší kůži: vyprávějí příběhy o nehodách, nedostatcích a uspěchaných dnech. Skrývají celý svět. Toto oblečení, které bychom si narychlo opravili, se stává otevřenými knihami. Má spíše citlivost než estetiku.

Teoreticky je tento realističtější přístup k módě docela pozitivní, ale v praxi není tak cenově dostupný. Velké módní domy napodobují vintage styly na novém oblečení a u oděvů v hodnotě několika milionů dolarů si přisvojují estetiku second handů. Záměrně se dopouštějí textilních zločinů, aniž by nechali oděvy přirozeně zestárnout, což do jisté míry podkopává jejich původní principy.

Co to vypovídá o současné módě

Na druhé straně šatny nebo za dveřmi koupelny se zvyky zcela změnily. Před pár měsíci jsme si dávali pozor, abychom se líčili minimálně a přirozeně, s milimetrovou přesností jsme si upravovali límečky košil a pečlivě jsme si prohlíželi své outfity a hledali sebemenší nedokonalost. Nyní je filozofie obrácená: oblečení s opotřebovanými vlasy je stejně žádané jako nádherné výtvory čerstvě z ateliéru. A nejedná se o nějaký rozmarný výstřelek nebo jen další módní trend. Je to známka prvotnější, méně fotošopované módy, expresivnějšího a méně kodifikovaného stylu.

Nošení záměrně zmačkané košile nebo vybledlých džínů je téměř symbolické gesto. Už se nesnažíme skrýt plynutí času ani opotřebení věcí. Naopak je zdůrazňujeme. Jako by se oblečení stalo prodloužením laskavějšího a soucitnějšího myšlení. Méně kontroly, více autenticity.

Musíte být jako Kendall Jenner nebo Mary-Kate Olsen, abyste podlehli tomuto trendu záměrně obnošeného oblečení? Ne nutně. Chcete-li si osvojit tento styl, který by nahnal hrůzu i těm nejprudřívějším módním nadšencům, nakupujte oblečení z druhé ruky. Toto vintage oblečení zaručuje vzhled, který vyzařuje charakter.

Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Rihanna během své návštěvy Paříže oživuje trend XXL náušnic

