Tato americká modelka, matka dvou dětí, rozzáří zasněžené vrcholky hor.

Léa Michel
Jasmine Tookes/Instagram

Jasmine Tookes, ikonická modelka Victoria's Secret a matka dvou dětí, nedávno rozzářila Instagram sérií fotografií pořízených v úchvatné zasněžené krajině. Americká modelka vypadá zářivě a pózuje v ultra elegantním celočerném outfitu: přiléhavém sportovním outfitu od Goldbergh, který v sobě spojuje eleganci a funkčnost pro výpravy do hor.

Vzhled, který je všeobecně uznávaný na sociálních sítích

Tyto fotografie, zveřejněné v polovině ledna, zachycují její magnetickou auru uprostřed nedotčeného sněhu, s úchvatnými výhledy na hory a minimalistickým stylem. Jako matka Mii Victorie (narozené v roce 2023) a nedávno přivítala druhé dítě ztělesňuje silnou a klidnou ženskost. Reakce fanoušků byly jednomyslné a nadšené: „Velkolepé“, „Neuvěřitelná aura“, „Vypadá to jako film o Jamesi Bondovi, miluji to.“

Pod jejími příspěvky se hrnou komentáře, které chválí její charisma a styl, jenž proměňuje sníh v hollywoodskou kulisu. Není to poprvé, co Jasmine exceluje v zimní černé – podobný outfit na cvičení už sdílela 17. ledna – ale toto cvičení ve vysoké nadmořské výšce posiluje její image inspirativní ženy, která úspěšně skloubí mateřství s kariérou na nejvyšší úrovni.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jasmine Tookes (@jastookes)

Zářící matka a nadčasový anděl

Poté, co se Jasmine Tookes v devátém měsíci těhotenství prošla po mole na módní přehlídce Victoria's Secret v roce 2025, nadále oslavuje radosti rodičovství na sociálních sítích. Od roku 2021 je vdaná za podnikatele Juana Davida Borrera a sdílí autentické rodinné okamžiky, čímž dokazuje, že modeling umožňuje i osobní rovnováhu. Její zasněžený příspěvek, daleko od přehlídkového mola, ukazuje ženu, která přirozeně rozjasňuje i to nejchladnější počasí a svou grácií inspiruje tisíce sledujících.

Tyto zimní snímky připomínají raketový vzestup Jasmine Tookes, zejména coby andílka Victoria's Secret od roku 2015. Volbou sněhu a černé pro lesk spojuje módu, přírodu a mateřství v poutavém vizuálním příběhu.

