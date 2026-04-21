S těmito šaty s metalickými detaily vytváří herečka Eva Longoria nezapomenutelný vzhled

Pro otevření nových galerií Davida Geffena v galerii LACMA v Los Angeles zvolila Eva Longoria vzhled, který rozhodně upoutal pozornost. Její třpytivé šaty s metalickým odstínem udělaly ten večer trvalý dojem.

Historický večer pro LACMA

Dne 16. dubna 2026 oslavilo Muzeum umění okresu Los Angeles (LACMA) otevření svých nových galerií Davida Geffena, projektu v hodnotě téměř 724 milionů dolarů, který byl dokončen po šesti letech výstavby.

Při této příležitosti se shromáždila řada celebrit, včetně řecko-amerického herce, režiséra, scenáristy a filmového producenta Toma Hankse a řecko-americké herečky, producentky a zpěvačky Rity Wilson, americké herečky a filmové producentky Sharon Stone, americké podnikatelky Paris Hilton, německo-americké modelky a televizní osobnosti Heidi Klum, americké klavíristky a zpěvačky Alicie Keys a amerického režiséra, producenta a scenáristy George Lucase. To vše se odehrávalo na pozadí umění a elegance v nově zrekonstruovaných prostorách muzea.

Lila flitrované šaty, které zachytily všechno světlo

Eva Longoria zvolila šaty bez ramínek, celé vyšívané fialovými flitry, s roztřepeným lemem sahajícím až k podlaze. Flitrovaný výstřih plynule splýval po živůtku a sukni a vytvářel zářivou siluetu, která obklopuje celé 360 stupňů. Pozorovatelé měli pocit, že se tento look díky oslnivému lesku bude dokonale hodit na červený koberec filmového festivalu v Cannes.

Herečka svůj outfit doplnila diamantovým náhrdelníkem tvořícím třpytivý límec kolem krku a karamelově zbarvenými lodičkami na platformě, které odhalovaly červenou pedikúru. Její líčení bylo záměrně nenápadné – přírodní tvářenka, růžové rty a kouřová oční linka – aby outfit dostal do centra pozornosti.

Místo plné významu pro Evu Longoriu

LACMA má pro Evou Longoriu zvláštní místo: v roce 2013 se právě zde setkala se svým manželem Josém Bastónem. Pár se chystá oslavit desáté výročí svatby, které se bude konat 21. května. Večer po jejím boku stál José Bastón, oblečený v černém obleku přes bílou košili se stříbrnými knoflíky a s motýlkem.

Eva Longoria se zdaleka neomezuje jen na červený koberec, ale v současné době pracuje na produkci a režii komedie od Netflixu s názvem „The Fifth Wheel“. Tento projekt potvrzuje, že herečka se ujímá řady rolí – a nezapomenutelných vzhledů.

