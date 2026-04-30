Herečka Jessica Alba se k narozeninám rozhodla pro senzační look.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba oslavila 28. dubna 2026 své 45. narozeniny se svými blízkými. Instagramový karusel, který k této příležitosti sdílela, mísil něžné okamžiky, inspirativní citáty a krajkové outfity, které rezonovaly s jejími sledujícími.

45. výročí oslav s rodinou a láskou

Jessica Alba oslavila své 45. narozeniny po boku svého partnera, amerického herce kolumbijského a mexického původu Dannyho Ramireze, a jejich tří dětí, Honor, Haven a Hayese. Na Instagramu shromáždila momenty z oslavy, fotografie z dětství a výběr smysluplných citátů k připomenutí tohoto milníku. Intimní a srdečné narozeniny, daleko od velkolepých hollywoodských večírků.

Dva krajkové outfity pro dvoudílný večer

Na svou narozeninovou večeři si Jessica Alba oblékla černý top s hranatým výstřihem a tenkými ramínky, lemovaný krajkou na řasy, který doplnila tyrkysovými visacími náušnicemi a několika vrstvami zlatých náhrdelníků. Později téhož dne si oblékla bílý top s výstřihem do V a květinovou krajkou, který si oblékla pod strukturované hnědé sako – vlasy měla jemně vlnité, v uších velké zlaté náušnice a zavřené oči, zatímco si vychutnávala kousek narozeninového dortu.

Není náhoda, že oba outfity vybrané k těmto narozeninám sdílejí stejný detail: krajkový lem ve výstřihu. Tato stylistická volba odráží směr, kterým se Jessica Alba v posledních sezónách vydala – rafinované kousky, které si hrají na lehkost a zároveň zůstávají elegantní.

Narozeninový vzkaz, který toho hodně napoví

Kromě outfitů rezonoval u jejích sledujících popisek příspěvku. „Další otočení slunce – a nějak jsem jemnější, silnější, víc sama sebou, než jsem kdy byla,“ napsala. „Uplynulý rok byl krásný. Takový, který vás posune správným směrem, otevírá vás a ukazuje vám, kolik lásky a světla vás obklopuje,“ pokračovala. Na závěr poděkovala svým dětem, partnerovi a blízkým přátelům: „Moje rodina. Moje tři děti – celé mé srdce. Rozzáříte všechno.“

Žena, která si píše vlastní pravidla

Jessica Alba, objevená v 19 letech v seriálu „Temný anděl“, za který získala nominaci na Zlatý glóbus, od té doby vybudovala podnikatelské impérium a v roce 2011 spoluzaložila značku „The Honest Company“ – přírodních produktů pro děti a domácnost, která dosáhla hodnoty jedné miliardy dolarů. Ve svých 45 letech je herečkou, podnikatelkou a matkou tří dětí a ztělesňuje moderní úspěch. Spojuje obchodní prozíravost, mediální vliv a rodinné závazky a zároveň zůstává klíčovou postavou v oblasti životního stylu a posilování postavení žen.

Stručně řečeno, Jessica Alba oslavila své 45. narozeniny po svém: stylově, upřímně a úplně sama sebou. Takhle se často slaví ty nejlepší narozeniny.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
