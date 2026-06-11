Basketbalistka Angel Reese i nadále dělá rozruch svým vzhledem mimo hřiště.

Fabienne Ba.
@angel.reese / Instagram

Americká basketbalistka Angel Reese, která se stala jednou z nejsledovanějších osobností WNBA a jednou z nejvlivnějších osobností v módě své generace, sdílela na Instagramu sérii fotografií v tmavém latexovém kombinéze, které okamžitě rozpoutaly pozornost sociálních médií.

Celkový latexový vzhled

Na snímcích pózuje Angel Reese se svým nyní typickým sebevědomím. Má na sobě černý latexový overal, stažený v pase integrovaným páskem. Tento kousek je okamžitě rozpoznatelný pro svůj lesklý povrch a bezchybné splývání – charakteristické pro tento surový a náročný materiál, který se v posledních sezónách stal stálicí na molech velkých módních domů.

Volba tmavého, téměř černého odstínu dále umocňuje grafický rozměr díla. Silueta je čistá, strukturovaná a plně vyjadřuje výrazně městskou eleganci. Angel Reese nabízí sofistikovanější, téměř architektonickou interpretaci, a to daleko od okázalých kódů, které se někdy spojují s latexem.

Pečlivě vybrané doplňky

Je to nepochybně celkový styl, který dělá vzhled Angel Reese obzvláště pozoruhodným. Na nohou má vysoké kožené boty s efektem krokodýlí kůže sahající nad kolena a prodlužující svislou linii její siluety. Úzké brýle – jasný odkaz na 90. léta a začátek prvního desetiletí 21. století – dodávají vzhledu nádech tajemství.

Kolem krku má křišťálový náhrdelník, který zachycuje světlo ze všech úhlů. Na prstech má prsteny různých velikostí. A v ruce strukturovaná mini kabelka dokonale vyvažuje proporce. Dokonale provedená rovnice, kde každý prvek nachází své místo, aniž by zahlcoval oko.

Módní podpis, který přesahuje hranice sportu

Kromě výběru oblečení je tento vzhled součástí širší trajektorie. Od svých prvních sezón ve WNBA si Angel Reese metodicky budovala image mnohostranné hvězdy: kampaně pro luxusní značky, vystoupení na červeném koberci Met Gala a focení pro nejmodernější módní časopisy. Tento přístup připomíná přístup jiných sportovkyň, jako například japonské tenistky Naomi Osaka nebo americké tenistky Sereny Williamsové před ní.

Angel Reese však přidává svůj vlastní charakteristický šmrnc: jasnou touhu propojit kódy sportu a haute couture, aniž by je kdykoli stavěla proti sobě. Ve svých nedávných vystoupeních mimo hřiště střídala striktní krejčovství, barevné kousky a nyní i latexový vzhled od hlavy až k patě.

S tímto odborně zdobeným latexovým kombinézem Angel Reese předvádí další demonstraci stylu. A potvrzuje své postavení jedné z klíčových postav nové generace, která obratně vzdoruje jak obranným kauzám, tak módním konvencím.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Mistrovství světa ve fotbale 2026: Proč partneři hráčů fascinují daleko za hranicemi hřiště

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mistrovství světa ve fotbale 2026: Proč partneři hráčů fascinují daleko za hranicemi hřiště

Od 11. června do 19. července 2026 budou všechny zraky upřeny na stadiony Spojených států, Mexika a Kanady....

Herečka Halle Berry hovoří o osobním strachu, který mnoho žen dobře zná.

Halle Berry, žena v menopauze, která je na to hrdá, se pravidelně vyjadřuje k tématům považovaným za „citlivá“....

Hailey Bieber vrací do módy nadčasovou klasiku z roku 2000 s výrazným vzhledem.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber potvrzuje svůj status módní ikony své generace. V nedávném videu zveřejněném na...

V 56 letech Jennifer Lopez sází na nadčasovou černou siluetu.

Americká zpěvačka Jennifer Lopez se nikdy nezdálila tak sebevědomá ve svém stylu. Příspěvek zveřejněný na jejím instagramovém účtu...

„S věkem ještě krásnější“: Cindy Crawfordová elegantně znovuobjevuje plážové oblečení

Americká supermodelka Cindy Crawford je jednou z nejobdivovanějších osobností ve světě módy. Na nové fotografii, kterou zveřejnila její...

Modelka Emily Ratajkowski oslavila své 35. narozeniny v červených šatech s výstřihem

Americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski, která oslavila své narozeniny 7. června 2026, sdílela na Instagramu sérii...