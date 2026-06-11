Basketbalistka Angel Reese i nadále dělá rozruch svým vzhledem mimo hřiště.

Americká basketbalistka Angel Reese, která se stala jednou z nejsledovanějších osobností WNBA a jednou z nejvlivnějších osobností v módě své generace, sdílela na Instagramu sérii fotografií v tmavém latexovém kombinéze, které okamžitě rozpoutaly pozornost sociálních médií.
Celkový latexový vzhled
Na snímcích pózuje Angel Reese se svým nyní typickým sebevědomím. Má na sobě černý latexový overal, stažený v pase integrovaným páskem. Tento kousek je okamžitě rozpoznatelný pro svůj lesklý povrch a bezchybné splývání – charakteristické pro tento surový a náročný materiál, který se v posledních sezónách stal stálicí na molech velkých módních domů.
Volba tmavého, téměř černého odstínu dále umocňuje grafický rozměr díla. Silueta je čistá, strukturovaná a plně vyjadřuje výrazně městskou eleganci. Angel Reese nabízí sofistikovanější, téměř architektonickou interpretaci, a to daleko od okázalých kódů, které se někdy spojují s latexem.
Pečlivě vybrané doplňky
Je to nepochybně celkový styl, který dělá vzhled Angel Reese obzvláště pozoruhodným. Na nohou má vysoké kožené boty s efektem krokodýlí kůže sahající nad kolena a prodlužující svislou linii její siluety. Úzké brýle – jasný odkaz na 90. léta a začátek prvního desetiletí 21. století – dodávají vzhledu nádech tajemství.
Kolem krku má křišťálový náhrdelník, který zachycuje světlo ze všech úhlů. Na prstech má prsteny různých velikostí. A v ruce strukturovaná mini kabelka dokonale vyvažuje proporce. Dokonale provedená rovnice, kde každý prvek nachází své místo, aniž by zahlcoval oko.
dnešní střih Barbie Dream😍🔥 pic.twitter.com/gzQbH0asdg
— Aktualizace od Angel Reese (@angelreesefan) 4. června 2026
Módní podpis, který přesahuje hranice sportu
Kromě výběru oblečení je tento vzhled součástí širší trajektorie. Od svých prvních sezón ve WNBA si Angel Reese metodicky budovala image mnohostranné hvězdy: kampaně pro luxusní značky, vystoupení na červeném koberci Met Gala a focení pro nejmodernější módní časopisy. Tento přístup připomíná přístup jiných sportovkyň, jako například japonské tenistky Naomi Osaka nebo americké tenistky Sereny Williamsové před ní.
Angel Reese však přidává svůj vlastní charakteristický šmrnc: jasnou touhu propojit kódy sportu a haute couture, aniž by je kdykoli stavěla proti sobě. Ve svých nedávných vystoupeních mimo hřiště střídala striktní krejčovství, barevné kousky a nyní i latexový vzhled od hlavy až k patě.
S tímto odborně zdobeným latexovým kombinézem Angel Reese předvádí další demonstraci stylu. A potvrzuje své postavení jedné z klíčových postav nové generace, která obratně vzdoruje jak obranným kauzám, tak módním konvencím.