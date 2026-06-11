Wrestlerka Liv Morgan přitahuje pozornost svým letním plážovým lookem

Liv Morgan je jednou z nejpopulárnějších wrestlerek současnosti v WWE. Tentokrát způsobila senzaci mezi svými fanoušky u moře na pobřeží Amalfi – klenotu jižní Itálie.
Černobílé pruhované dvoudílné plavky s výhledem na moře
Na jedné z nejsdílenějších fotografií se Liv Morgan objevuje v letním dvoudílném topu s pruhovaným vzorem. Černobílý vzorovaný trojúhelníkový top je doplněn spodními kalhotami, které se zavazují po stranách. Minimalistický kousek, okamžitě rozpoznatelný pro svůj vintage plážový nádech – směs italského stylu 70. let a kalifornské estetiky 90. let, připomínající přehlídková mola jaro/léto 2026.
Prostředí umocňuje celkový dojem: okrové skály, tyrkysová voda, zlatavé světlo typické pro pozdní středomořské odpoledne. Vše na fotografii vytváří filmový obraz – jako by mladá italská hvězda z jiné éry pózovala pro tehdejší časopis.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Bílé puntíkované šaty pro druhý vzhled
Na dalším snímku, který sdíleli fanoušci, zvolila Liv Morgan jiný, ale stejně plážový look: bílé puntíkované minišaty bez ramínek s přiléhavou siluetou a krátkým lemem. Retro nádech kousku okamžitě evokuje pin-upky z 50. let, ale dostal dokonale moderní, uvolněný nádech.
Aby tento outfit doplnila, zvolila na některých fotografiích blond vlasy upravené do drdolu a na jiných je nechala volně spadnout pod jednoduchou černou čepicí. Žádné výrazné doplňky, žádné okázalé šperky: jen čistá silueta, dokonale se cítící ve svém okolí.
Nový krok pro mistryni světa WWE žen
Toto vystoupení přichází v klíčovém okamžiku kariéry Liv Morgan. Zápasnice, která je v současné době mistryní světa WWE žen, skutečně prožívá jedno z nejplodnějších období své kariéry. Pravidelně se objevuje na obálkách amerických časopisů a je ambasadorkou několika sportovních značek, čímž si buduje mnohostranný image, která sahá daleko za hranice světa wrestlingu.
Tento přístup je podobný přístupu jiných sportovkyň její generace, které se stále častěji pouští do světa módy, životního stylu a dokonce i filmu. Příkladů je spousta: irská zápasnice Becky Lynch v nezávislém filmu, americká zápasnice Bianca Belair na obálkách Vogue a australská zápasnice Rhea Ripley v četných módních kampaních. Zkrátka, nastala nová éra, kde ženská sportovní zábava konkuruje mainstreamovému módnímu průmyslu.
Díky této sérii fotografií z Amalfského pobřeží se Liv Morgan v létě obzvlášť úspěšně objevila. A potvrzuje to, že její kariéra mimo ring je nyní sledována přinejmenším stejně pozorně jako její oficiální zápasy.