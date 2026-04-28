Zpěvačka Beyoncé se s těmito „nekonvenčními“ fialovými šaty stala „odvážným“ módním prohlášením.

Americká zpěvačka Beyoncé při svých veřejných vystoupeních nikdy nenechává nic náhodě. Když se objevila v úchvatných fialových šatech od Saint Laurenta, módní svět ztuhl a „Beyhive“ se okamžitě pustil do pečlivé analýzy každého detailu.
Švestkové taftové šaty přímo z přehlídkového molu
Šaty, které má na sobě Beyoncé, jsou dlouhé, švestkově modré taftové šaty z kolekce Saint Laurent jaro 2026, kterou navrhl Anthony Vaccarello. Vyznačují se objemnými rukávy, kaskádovitým volánem a velkolepou vlečkou. Výstřih, orámovaný velkorysými řaseními, dotváří královský a divadelní půvab šatů, v souladu s objemnými princeznovskými šaty představenými na závěr přehlídky jaro/léto 2026.
Beyoncé v šatech od Saint Laurent ✨ pic.twitter.com/Ekkkp6Jcia
— Kea (@jacquemusx) 27. dubna 2026
Specifické příslušenství
Beyoncé doplnila outfit švestkovými taftovými lodičkami s rolákovým výstřihem od Saint Laurent za 1 950 dolarů, ozdobenými třásněmi, které ladily s šaty, a perlovou kabelkou Cult Gaia za 498 dolarů. Celý outfit doplnil stříbrný perlový náhrdelník a tmavé sluneční brýle. Její účes evokoval typické kudrlinky z éry Lemonade a dodal vzhledu nostalgický nádech.
Její první kompletní outfit od Saint Lauren po letech
Tyto fotografie představují první kompletní outfit Beyoncé od Saint Laurent po nejméně čtyřech letech – doposud zpěvačka nosila pouze doplňky této značky, jako jsou lodičky nebo sluneční brýle. Jde o pozoruhodný návrat k módnímu domu, jehož DNA – síla, romantika a drama – se zdá být obzvláště dobře spjata se současnou estetikou zpěvačky.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Švestková barva, klíčový trend pro jaro 2026
Volbou této sytě fialové se Beyoncé přímo z přehlídkových mol chopila jednoho z nejvýraznějších odstínů jara 2026. „Hroznový“ odstín se etabloval jako jedna z charakteristických barev sezóny a skutečnost, že ho Beyoncé nosí ve verzi s maximálním objemem, může jeho přijetí širokou veřejností v nadcházejících týdnech jen umocnit.
Dešifrovaný „Beyhive“
Tato „fialová série“, jak ji někteří fanoušci nazvali, znovu rozpoutala spekulace o možném třetím hudebním počinu, jen pár dní před desátým výročím alba „Lemonade“. Beyoncé nic nepotvrdila – a právě to dělá každý příspěvek tak silným.
Jedny šaty, jedna barva, perfektní načasování: Beyoncé nepotřebovala žádnou tiskovou zprávu, aby se dostala na titulní stránky novin. Tento fialový look od Saint Lauren potvrzuje jednu věc: nikdo neovládá vizuální komunikaci tak jako ona.