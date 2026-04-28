Zpěvačka Beyoncé se s těmito „nekonvenčními“ fialovými šaty stala „odvážným“ módním prohlášením.

Fabienne Ba.
Americká zpěvačka Beyoncé při svých veřejných vystoupeních nikdy nenechává nic náhodě. Když se objevila v úchvatných fialových šatech od Saint Laurenta, módní svět ztuhl a „Beyhive“ se okamžitě pustil do pečlivé analýzy každého detailu.

Švestkové taftové šaty přímo z přehlídkového molu

Šaty, které má na sobě Beyoncé, jsou dlouhé, švestkově modré taftové šaty z kolekce Saint Laurent jaro 2026, kterou navrhl Anthony Vaccarello. Vyznačují se objemnými rukávy, kaskádovitým volánem a velkolepou vlečkou. Výstřih, orámovaný velkorysými řaseními, dotváří královský a divadelní půvab šatů, v souladu s objemnými princeznovskými šaty představenými na závěr přehlídky jaro/léto 2026.

Specifické příslušenství

Beyoncé doplnila outfit švestkovými taftovými lodičkami s rolákovým výstřihem od Saint Laurent za 1 950 dolarů, ozdobenými třásněmi, které ladily s šaty, a perlovou kabelkou Cult Gaia za 498 dolarů. Celý outfit doplnil stříbrný perlový náhrdelník a tmavé sluneční brýle. Její účes evokoval typické kudrlinky z éry Lemonade a dodal vzhledu nostalgický nádech.

Její první kompletní outfit od Saint Lauren po letech

Tyto fotografie představují první kompletní outfit Beyoncé od Saint Laurent po nejméně čtyřech letech – doposud zpěvačka nosila pouze doplňky této značky, jako jsou lodičky nebo sluneční brýle. Jde o pozoruhodný návrat k módnímu domu, jehož DNA – síla, romantika a drama – se zdá být obzvláště dobře spjata se současnou estetikou zpěvačky.

Švestková barva, klíčový trend pro jaro 2026

Volbou této sytě fialové se Beyoncé přímo z přehlídkových mol chopila jednoho z nejvýraznějších odstínů jara 2026. „Hroznový“ odstín se etabloval jako jedna z charakteristických barev sezóny a skutečnost, že ho Beyoncé nosí ve verzi s maximálním objemem, může jeho přijetí širokou veřejností v nadcházejících týdnech jen umocnit.

Dešifrovaný „Beyhive“

Tato „fialová série“, jak ji někteří fanoušci nazvali, znovu rozpoutala spekulace o možném třetím hudebním počinu, jen pár dní před desátým výročím alba „Lemonade“. Beyoncé nic nepotvrdila – a právě to dělá každý příspěvek tak silným.

Jedny šaty, jedna barva, perfektní načasování: Beyoncé nepotřebovala žádnou tiskovou zprávu, aby se dostala na titulní stránky novin. Tento fialový look od Saint Lauren potvrzuje jednu věc: nikdo neovládá vizuální komunikaci tak jako ona.

Herečka Charlize Theron se potýká se svou fobií; její reakce rozesmívá uživatele internetu.

Nebojácně čelí těm nejhorším nebezpečím na obrazovce, ale když se Charlize Theronová ocitla konfrontována s hadem v krabici,...

Herečka Eva Longoria, která žije ve Španělsku, prozrazuje, co jí na Spojených státech nejvíce chybí.

Americká herečka, režisérka, producentka a modelka Eva Longoria bez váhání ukončila svůj americký život. I ti nejspokojenější expati...

Herečka Nina Dobrev sdílí svou cestu vlakem, ale je to právě tato vana, která vyvolává rozruch.

Bulharsko-kanadská herečka a modelka Nina Dobrev sdílela fotografie ze své cesty benátským vlakem Simplon-Orient-Express a mezi všemi snímky...

Herečka Zoe Saldaña oslňuje v třpytivých šatech trompe-l'œil

Americká herečka, režisérka a producentka Zoe Saldaña na červeném koberci nikdy nedělá nic z poloviny. 23. dubna 2026...

Americká modelka Brooks Nader se pyšní vzhledem, který vzbudil rozruch.

Některé outfity samy o sobě stačí k tomu, aby upoutaly pozornost všech. Brooks Nader to znovu předvedla, když...

„Bez filtrů“: Zpěvačka Kesha překvapuje snímky, které jsou přirozené i odvážné

Americká zpěvačka Kesha 24. dubna 2026 neslavila Den Země projevem ani politickým hashtagem. Udělala to po svém: v...