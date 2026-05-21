„Zničila jsem si život“: Tato country zpěvačka prozrazuje, že litovala svého manželství hned od první noci

Julia P.
@carlypearce / Instagram

Americká country zpěvačka a skladatelka Carly Pearce poskytla upřímný rozhovor v podcastu „The Person Who Believed in Me “, který uvádí novinář David Begnaud. Otevřeně hovořila o svém krátkém manželství s americkým country zpěvákem a skladatelem Michaelem Rayem, které začalo v říjnu 2019 a skončilo rozvodem v červnu 2020, pouhých osm měsíců později.

Uvědomění, které začalo večer v den svatby

V jádru její výpovědi se skrývá silné odhalení: Carly Pearce prohlašuje, že už od samého večera obřadu věděla, že její manželství nebude fungovat. „Někdy prostě víte, kdy něco není tak, jak by mělo být. Myslím, že každý v mém životě věděl, že jsem udělala velkou chybu,“ svěřuje se. Na otázku, proč se svatby přesto pustila, vysvětluje, že jinou stránku svého bývalého manžela objevila příliš pozdě.

Rozvod přijat navzdory tlaku

Carly Pearce s pozoruhodnou jasností vysvětluje, že odmítla zůstat v tomto manželství z rozumu. „Nezůstala jsem proto, že by mi to společnost říkala. Nezůstala jsem proto, že jsem byla veřejně známá. Bylo se mnou konec,“ prohlašuje. A s odzbrojující silou dodává: „Velmi rychle jsem si uvědomila, že si to nezasloužím, a zničila jsem si život, abych se z toho dostala.“ Za tímto prohlášením plně stojí.

Hudba jako ventil

Aby překonala toto období, Carly Pearce se obrátila k umění. V roce 2021 vydala album „29“, na kterém šest písní přímo pojednává o následcích jejího rozvodu. „V reálném životě nejsem moc komunikativní. Tak jsem o tomto příběhu napsala šest velmi intenzivních písní,“ vysvětluje. K jejímu překvapení tyto skladby u veřejnosti široce rezonovaly a ukázaly, že je to i příběh mnoha dalších.

Prostřednictvím tohoto svědectví nabízí Carly Pearce vzácný a nuancemi laděný pohled. Tím, že se rozhodla veřejně sdílet tyto etapy svého života, přispívá k otevření diskuse o složitých osobních cestách.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
