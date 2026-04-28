„Nečekaná“ změna herečky Sofie Vergary: její nový vzhled mate její fanoušky

Kolumbijsko-americká herečka a modelka Sofía Vergara nedávno sdílela „nedělní“ instagramový karusel, který mile překvapil mnoho fanoušků. Ukazuje, že stylová ikona dokáže dokonale spojit eleganci a pohodlí.
Vzhled, který je v naprostém rozporu s jeho charakteristickým stylem
26. dubna 2026 sdílela Sofía Vergara na Instagramu karusel s jednoduchým popiskem „Nedělní zábava 🍣🍱“. Na obrázku herečka stojí u venkovního jezírka s koi kapry, oblečená v modrých džínách a bílých šněrovacích teniskách – vzhled, který se velmi liší od jejího obvyklého stylu. Příspěvek také obsahoval selfie, fotku s jejím dlouholetým přítelem Alejandrem Asenem a detailní záběr jejich večeře se sushi.
Abyste pochopili, proč byl tento příspěvek tak překvapivý, stačí se podívat na zbytek jejího feedu. Sofía Vergara je známá svými šaty, složitě navrženými korzety a podpatky za všech okolností – ať už na natáčení soutěže America's Got Talent, na červeném koberci nebo na jednoduchém výletu s přáteli. Dokonce řekla Vogue: „Moje šaty jsou jako umělecká díla zevnitř ven. Klíčem k mé siluetě je střih. Utrácím více peněz za úpravy oblečení než za jeho nákup.“ Bílé tenisky a džíny proto představují významný stylový odklon.
Fanoušci reagovali se směsicí překvapení a nadšení.
Příspěvek rychle vyvolal reakce. Zatímco některé fanoušky tato změna tónu zaskočila, mnozí tento okamžik bezstarostnosti ocenili. Vidět herečku, která je tak spojována s elegancí, jak v neděli obléká tenisky a sushi, je osvěžující – a v podstatě lidské.
Džíny, bílé tenisky a jezírko s koi kapry: někdy ty nejjednodušší příspěvky nejlépe odhalí osobnost. Sofía Vergara se nevzdala podpatků, ale dokazuje, že také umí vypnout svou eleganci, když si to neděle žádá.