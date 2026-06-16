Brazilská fanynka Adriana Lima přitahuje pozornost na tribunách.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Brazilská modelka Adriana Lima, hrdá na svůj původ, se postarala o to, aby fandila Brazílii na mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Vydala se na stadion fandit Seleção a její fanouškovský vzhled nezůstal na tribunách bez povšimnutí.

Stylově aktualizovaný vzhled fanouška

Adriana Lima pro tuto příležitost zvolila jednoduchý outfit. Oblékla si ikonický žlutý dres brazilského národního týmu, který chytře zkombinovala s džínovou bundou a džínami, čímž vytvořila trendy „total denim“ look. Chytrý způsob, jak proměnit klasický fanouškovský outfit ve skutečně módní look, který dokazuje, že je možné fandit svému týmu i stylově.

Vlasy sčesané dozadu, charakteristický detail

Adriana Lima zvolila pro svůj účes uhlazené, rovné vlasy. Tento detail, který se stal v posledních sezónách velkým trendem, dodává celkovému vzhledu sofistikovaný a moderní nádech, který kontrastuje s ležérním nádechem žerzeje a džínoviny. V kombinaci s přirozeným líčením jí dodává rafinovanou eleganci, věrnou jejímu modelingovému image.

Vášnivý podporovatel

Kromě stylu to bylo nadšení Adriany Limy, které všechny skutečně uchvátilo. Viditelně dojatá okamžikem se podělila o své nadšení a označila to za „jedinečnou příležitost“. Původem z Brazílie nikdy neskrývala svou oddanost své zemi, kterou hrdě reprezentuje na mezinárodní úrovni. Její přítomnost na tribunách, kde podporovala Seleção během této soutěže konané ve Spojených státech, dokonale ilustruje tuto národní hrdost.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem 🫶🏻 (@updates4lima)

Model s mezinárodním renomé

Adriana Lima, objevená před více než dvaceti lety, se etablovala jako jedna z nejslavnějších modelek své generace. Pravidelně se objevuje na mole i v mezinárodních kampaních a je přirozenou ambasadorkou brazilské elegance, a to i na tribunách stadionu.

S tímto outfitem hodným fanoušků Adriana Lima dokazuje, že elegance a vášeň pro fotbal mohou jít ruku v ruce. Svým národním dresem, džínami a elegantním účesem dokázala upoutat pozornost a zároveň vyjádřit podporu Brazílii. Tento vzhled, který, jak se dalo očekávat, nezůstal bez povšimnutí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V bílých saténových šatech tato britská modelka volí minimalistickou eleganci.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V bílých saténových šatech tato britská modelka volí minimalistickou eleganci.

Pokud jde o decentní eleganci, Rosie Huntington-Whiteley je ztělesněním stylu. Britská modelka a herečka sdílela na Instagramu selfie...

V džínách s nízkým pasem Kylie Jenner oživuje ikonický trend z prvního desetiletí 21. století.

Kylie Jenner má talent na oživování trendů. Americká podnikatelka sdílela sérii fotografií s výrazně estetikou prvního desetiletí 21....

Selena Gomez sdílí fotografie se svým manželem, které vyvolaly reakce

Americká zpěvačka a skladatelka Selena Gomez si to evidentně užívá. Na Instagramu zveřejnila sérii něžných fotografií se svým...

Shay Mitchell oživuje trend třpytivých šatů v monochromatickém provedení

Kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell má talent na oživování trendů. Nedávno na Instagramu zveřejnila sérii fotografií,...

V nařasených šatech přitahuje Kim Kardashian v Monaku všechny pohledy

Kim Kardashian nikdy nezůstane bez povšimnutí a její nedávná cesta do Monaka nebyla výjimkou. Na Velké ceně Formule...

Elizabeth Hurleyová, oblečená v plážovém oblečení, oslavuje své 61. narozeniny s poselstvím plným optimismu.

Elizabeth Hurley nedávno oslavila své 61. narozeniny s úsměvem. Britská herečka a modelka si je připomněla na Instagramu,...