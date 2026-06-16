Brazilská fanynka Adriana Lima přitahuje pozornost na tribunách.

Brazilská modelka Adriana Lima, hrdá na svůj původ, se postarala o to, aby fandila Brazílii na mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. Vydala se na stadion fandit Seleção a její fanouškovský vzhled nezůstal na tribunách bez povšimnutí.
Stylově aktualizovaný vzhled fanouška
Adriana Lima pro tuto příležitost zvolila jednoduchý outfit. Oblékla si ikonický žlutý dres brazilského národního týmu, který chytře zkombinovala s džínovou bundou a džínami, čímž vytvořila trendy „total denim“ look. Chytrý způsob, jak proměnit klasický fanouškovský outfit ve skutečně módní look, který dokazuje, že je možné fandit svému týmu i stylově.
Vlasy sčesané dozadu, charakteristický detail
Adriana Lima zvolila pro svůj účes uhlazené, rovné vlasy. Tento detail, který se stal v posledních sezónách velkým trendem, dodává celkovému vzhledu sofistikovaný a moderní nádech, který kontrastuje s ležérním nádechem žerzeje a džínoviny. V kombinaci s přirozeným líčením jí dodává rafinovanou eleganci, věrnou jejímu modelingovému image.
Vášnivý podporovatel
Kromě stylu to bylo nadšení Adriany Limy, které všechny skutečně uchvátilo. Viditelně dojatá okamžikem se podělila o své nadšení a označila to za „jedinečnou příležitost“. Původem z Brazílie nikdy neskrývala svou oddanost své zemi, kterou hrdě reprezentuje na mezinárodní úrovni. Její přítomnost na tribunách, kde podporovala Seleção během této soutěže konané ve Spojených státech, dokonale ilustruje tuto národní hrdost.
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Model s mezinárodním renomé
Adriana Lima, objevená před více než dvaceti lety, se etablovala jako jedna z nejslavnějších modelek své generace. Pravidelně se objevuje na mole i v mezinárodních kampaních a je přirozenou ambasadorkou brazilské elegance, a to i na tribunách stadionu.
S tímto outfitem hodným fanoušků Adriana Lima dokazuje, že elegance a vášeň pro fotbal mohou jít ruku v ruce. Svým národním dresem, džínami a elegantním účesem dokázala upoutat pozornost a zároveň vyjádřit podporu Brazílii. Tento vzhled, který, jak se dalo očekávat, nezůstal bez povšimnutí.