V Paříži oslavuje Paris Hilton dojemné video couture

Během svého pobytu v Paříži propůjčila Paris Hilton svůj image nové módní kampani, která vzdává hold francouzské couture a eleganci. Prostřednictvím kampaně „Z Paříže s láskou“ se hlavní město stává kulisou dialogu mezi dědictvím a modernou, pod záštitou Domu Karla Lagerfelda.
Nová spolupráce s Domem Karla Lagerfelda
Pro sezónu jaro/léto 2026 představuje značka Karl Lagerfeld druhou kapitolu své spolupráce s Paris Hilton. Tato módní kampaň s názvem „Z Paříže s láskou“ navazuje na již probíhající partnerství mezi značkou a americkou podnikatelkou. Video, natáčené v Paříži, zaujímá kontrastní estetiku. Černá a bílá, vizuální podpis spojovaný se světem Karla Lagerfelda, strukturují hlavní siluety. V sekundárních liniích se objevují barevné prvky, které přinášejí výrazný a přístupný energetický nádech.
Pro Dům Karla Lagerfelda je tato spolupráce součástí strategie mezinárodní viditelnosti. Propojení celosvětově uznávané osobnosti se světem značky umožňuje oslovit širší publikum a zároveň zachovat estetickou konzistenci. Od úmrtí Karla Lagerfelda v roce 2019 značka pokračuje ve svém rozvoji, staví na jeho odkazu a zároveň rozšiřuje spolupráci.
Paříž, symbolické místo pro poctu couture
Výběr Paříže jako kulisy není náhoda. Jakožto světové centrum módy ztělesňuje město historii a prestiž francouzské couture. Fotografie si s tímto dědictvím pohrávají: haussmannovská architektura, přirozené světlo a elegantní atmosféra vytvářejí rafinované, téměř filmové prostředí. Kampaň zdaleka není jen prostým propagačním cvičením, ale zdůrazňuje myšlenku ženy, která v sobě snoubí různé aspekty své identity: nezávislou, moderní a asertivní. Tato vize odráží vývoj veřejného obrazu Paris Hilton, nyní, když se stala podnikatelkou a zavedenou osobností popkultury.
Oslava couture v srdci Paříže
Prostřednictvím kampaně „Z Paříže s láskou“ představuje dům Karla Lagerfelda prohlášení o couture a pařížské eleganci. Volba vytříbené estetiky, ikonického prostředí a silné mediální osobnosti vytváří ucelený vizuální příběh. Kampaň není jen sledem módních snímků; zaujímá intimnější tón.
Ve svých 44 letech působí Paris Hilton asertivněji, vyzařuje z ní sebevědomí a rozvaha. Daleko od klišé prvního desetiletí 21. století, která charakterizovala její raná vystoupení v médiích, je nyní pevně etablována v dynamickém podnikatelském světě a vede několik firem v oblasti módy, krásy a zábavy. Tento osobní vývoj rezonuje s kampaní, která oslavuje mnohostrannou ženskost: strukturovanou, ale zároveň svobodnou, sofistikovanou, ale zároveň přístupnou.
Stručně řečeno, v Paříži, ve znamení módy, oslavuje Paris Hilton couture ve videu, které kombinuje eleganci a modernu a potvrzuje tak ústřední roli francouzského hlavního města v globální módní fantazii.