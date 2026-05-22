Britská herečka vrací na písek klíčový trend pro léto 2026.

Julia P.
Nedávno sdílená fotografie na Instagramu vyvolala velký rozruch: je to fotka britské herečky indického původu Simone Ashley, vyfocená na písku pláže, která, jak se zdá, samo o sobě potvrzuje nejvýraznější trend léta 2026. Na snímku má na sobě béžovo-krémový kostkovaný vzor s tenkými červenými a černými pruhy – ikonický vzor britského šatníku, který se v této sezóně silně vrací.

Kultovní britský tisk

Kostkovaný vzor, který nosí Simone Ashley, čerpá z bohaté britské stylistické tradice. Jeho mřížkovaná struktura, prezentovaná v teplé paletě béžové a hnědé, zvýrazněné červenými a černými akcenty, odkazuje na stoleté textilní dědictví, které udržují velké britské módní domy. Tento vzor zdaleka není zastaralý, ale letos v létě zažívá skutečnou renesanci, kterou přijímá nová generace veřejných osobností s modernějším a uvolněnějším přístupem. Kostkovaný vzor ve stylu „Burberry“ se tak stává symbolem určité kultivovanosti na křižovatce klasicismu a modernity.

Zářivý a filmový vzhled

Na dané fotografii leží Simone Ashley na písku s mokrými vlasy sčesanými dozadu, což v jednoduchosti zdůrazňuje grafickou bohatost potisku. Její pleť posypaná krystalky písku, minimalistický make-up a přirozená záře slunce vytvářejí téměř filmový obraz, připomínající módní fotografii 70. let. Rafinovaná kompozice, kde samotný potisk nese veškerou stylistickou váhu obrazu.

Široce přijímaný trend

Simone Ashley není jediná, kdo ztělesňuje tento letní trend. Britská zpěvačka PinkPantheress, další vycházející hvězda britské kulturní scény, se v posledních měsících objevila také s tímto kostkovaným potiskem ve stylu „Burberry“. Díky svým podobným stylistickým volbám obě umělkyně přispívají k oživení tohoto potisku jako klíčového prvku šatníků pro léto 2026.

Na sociálních sítích a v časopisech se množí béžové a krémové kostkované kousky „ve stylu Burberry“ v různých podobách: šaty, šály, tašky, doplňky a plážové oblečení. Tento trend je atraktivní díky své schopnosti okamžitě evokovat britskou eleganci a zároveň se dokonale hodí k lehkému a slunečnému počasí tohoto ročního období.

Tímto zářivým obrazem Simone Ashley brilantně potvrzuje, že charakteristický károvaný potisk britských módních domů se etabluje jako nezbytný módní trend léta 2026. Oslnivá demonstrace toho, že móda dokáže sladit dědictví a modernu v jednom kroci.

