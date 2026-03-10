S novým účesem Margot Robbie radikálně mění svůj styl.

Poté, co Margot Robbie několik měsíců hrála romantickou hrdinku přímo z 19. století ve filmu „Bouřlivá hůrka“, překvapila všechny rozhodně moderním vzhledem. Australská herečka a producentka uprostřed stylistické změny představila během pařížského týdne módy nový účes – módní posun, který znamená konec jedné éry a začátek druhé.
Významné vystoupení na módní přehlídce Chanel
Právě na přehlídce konfekce Chanel Margot Robbie odhalila svou proměnu. Pryč byly dlouhé, bouřlivé kudrlinky a gotické outfity: australská herečka a producentka se objevila s asymetrickým bobem (dlouhým bobem) s rovnou, hustou ofinou. Tento elegantní a strukturovaný střih rámuje její tvář moderním nádechem, zdůrazňuje její rysy a zároveň jí dodává rebelský a avantgardní vzhled.
Co se týče outfitu, Margot Robbie zvolila decentní eleganci: džíny bez raw denimu, průsvitné tílko a nadčasové dvoubarevné boty Chanel. Vzhled doplnila kabelka Chanel 25, ztělesnění nenucené pařížské elegance. Jednoduchý, plynulý, a přesto nepopiratelně sofistikovaný vzhled.
Konec éry „Bouřlivé hůrky“
Tato změna účesu odráží více než jen estetický rozmar: signalizuje konec éry filmu „Bouřlivá hůrka“. Během propagačního turné filmu měla Margot Robbie na sobě řadu romantických outfitů inspirovaných světem Brontëové: korzety, brokáty, průhledné spodničky a dobové šperky – módní poctu postavě Emily Brontëové, kterou dokonale ztvárnila.
Její šaty s motivem ztroskotané lodi, které měla na sobě na australské premiéře filmu loni v únoru, s roztřepenými detaily a dramatickou siluetou, završily tuto goticko-elegantní mezihru velkolepým závěrem. Tento návrat k současnému, téměř minimalistickému vzhledu tak jakoby značí záměrný posun v její vizuální komunikaci – herečku, která se odklání od charakterových rolí, aby znovuobjevila svou vlastní módní identitu.
Výrazný stylistický vývoj
Margot Robbie, která si vždy dává pozor na svůj image, opět potvrzuje svou schopnost znovuobjevit se. Po období Barbiecore v letech 2023-2024 a romantické viktoriánské přestávce ve filmu „Bouřlivá hůrka“ se nyní rozhodla pro městštější, modernější a uvolněnější estetiku, která je v souladu se současnými trendy. S tímto novým účesem a asertivním vzhledem Margot Robbie dokazuje, že móda pro ni zůstává plnohodnotným prostředkem uměleckého vyjádření – způsobem, jak vyprávět příběh svých proměn prostřednictvím stylu.
Stručně řečeno, Margot Robbie, opravdová chameleonka filmu i módy, zvládla umění proměny. Výměnou korzetů od Brontëové za džíny a ofinu si nejen osvojuje nový vzhled: znovu potvrzuje svou roli moderní ikony, svobodomyslné a neustále se vyvíjející. Stejně jako její kariéra, i její styl nepřestává překvapovat – a fascinovat.