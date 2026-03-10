S novým účesem Margot Robbie radikálně mění svůj styl.

Léa Michel
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Poté, co Margot Robbie několik měsíců hrála romantickou hrdinku přímo z 19. století ve filmu „Bouřlivá hůrka“, překvapila všechny rozhodně moderním vzhledem. Australská herečka a producentka uprostřed stylistické změny představila během pařížského týdne módy nový účes – módní posun, který znamená konec jedné éry a začátek druhé.

Významné vystoupení na módní přehlídce Chanel

Právě na přehlídce konfekce Chanel Margot Robbie odhalila svou proměnu. Pryč byly dlouhé, bouřlivé kudrlinky a gotické outfity: australská herečka a producentka se objevila s asymetrickým bobem (dlouhým bobem) s rovnou, hustou ofinou. Tento elegantní a strukturovaný střih rámuje její tvář moderním nádechem, zdůrazňuje její rysy a zároveň jí dodává rebelský a avantgardní vzhled.

Co se týče outfitu, Margot Robbie zvolila decentní eleganci: džíny bez raw denimu, průsvitné tílko a nadčasové dvoubarevné boty Chanel. Vzhled doplnila kabelka Chanel 25, ztělesnění nenucené pařížské elegance. Jednoduchý, plynulý, a přesto nepopiratelně sofistikovaný vzhled.

Konec éry „Bouřlivé hůrky“

Tato změna účesu odráží více než jen estetický rozmar: signalizuje konec éry filmu „Bouřlivá hůrka“. Během propagačního turné filmu měla Margot Robbie na sobě řadu romantických outfitů inspirovaných světem Brontëové: korzety, brokáty, průhledné spodničky a dobové šperky – módní poctu postavě Emily Brontëové, kterou dokonale ztvárnila.

Její šaty s motivem ztroskotané lodi, které měla na sobě na australské premiéře filmu loni v únoru, s roztřepenými detaily a dramatickou siluetou, završily tuto goticko-elegantní mezihru velkolepým závěrem. Tento návrat k současnému, téměř minimalistickému vzhledu tak jakoby značí záměrný posun v její vizuální komunikaci – herečku, která se odklání od charakterových rolí, aby znovuobjevila svou vlastní módní identitu.

Výrazný stylistický vývoj

Margot Robbie, která si vždy dává pozor na svůj image, opět potvrzuje svou schopnost znovuobjevit se. Po období Barbiecore v letech 2023-2024 a romantické viktoriánské přestávce ve filmu „Bouřlivá hůrka“ se nyní rozhodla pro městštější, modernější a uvolněnější estetiku, která je v souladu se současnými trendy. S tímto novým účesem a asertivním vzhledem Margot Robbie dokazuje, že móda pro ni zůstává plnohodnotným prostředkem uměleckého vyjádření – způsobem, jak vyprávět příběh svých proměn prostřednictvím stylu.

Stručně řečeno, Margot Robbie, opravdová chameleonka filmu i módy, zvládla umění proměny. Výměnou korzetů od Brontëové za džíny a ofinu si nejen osvojuje nový vzhled: znovu potvrzuje svou roli moderní ikony, svobodomyslné a neustále se vyvíjející. Stejně jako její kariéra, i její styl nepřestává překvapovat – a fascinovat.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Po údajné nevěře svého bývalého manžela si Lily Allen oblékla „šaty z pomsty“.
Article suivant
Nyní 24letá bývalá „nejkrásnější holčička na světě“ oznamuje své zasnoubení.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po více než čtyřiceti letech Madonna oživuje jeden ze svých nejslavnějších outfitů.

Některé snímky zanechávají trvalou stopu v historii popkultury. Mezi nimi jsou svatební šaty, které měla Madonna na sobě...

Nyní 24letá bývalá „nejkrásnější holčička na světě“ oznamuje své zasnoubení.

Francouzská modelka a herečka Thylane Blondeau právě oznámila své zasnoubení s francouzským DJem Benem Attalem, čímž symbolicky zpečetila...

Po údajné nevěře svého bývalého manžela si Lily Allen oblékla „šaty z pomsty“.

Ve světě popkultury se „šaty pomsty“ staly symbolem znovuzrození po rozchodu. Britská zpěvačka Lily Allen se zdá tento...

„Nejsem hubená?“: Komentář o postavě této zpěvačky vyvolal online debatu

Video Jihyo, jihokorejské zpěvačky a vůdkyně jihokorejské dívčí skupiny Twice, na pódiu vyvolalo bouřlivou debatu na X (dříve...

Tato jihoafrická zpěvačka v korzetových šatech reinterpretuje ikonický módní symbol.

Tyla, vycházející jihoafrická zpěvačka, nedávno na pařížském týdnu módy zaujala pozornost tím, že se odvážně vrátila k legendárnímu...

Na pláži tato 56letá herečka předvádí svou postavu v Mexiku

Americká modelka, herečka a producentka Heather Grahamová se na pláži v Mexiku chlubí svou postavou během wellness pobytu,...