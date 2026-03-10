Po více než čtyřiceti letech Madonna oživuje jeden ze svých nejslavnějších outfitů.

Některé snímky zanechávají trvalou stopu v historii popkultury. Mezi nimi jsou svatební šaty, které měla Madonna na sobě v hudebním videoklipu k písni „Like a Virgin“ v roce 1984. O více než čtyřicet let později se zpěvačka k tomuto ikonickému stylu vrací v nové módní kampani a oživuje jeden z nejslavnějších outfitů své kariéry.
Pocta outfitu, který se stal ikonickým.
V nedávné reklamní kampani pro módní dům Dolce & Gabbana se Madonna objevuje v sérii černobílých fotografií a videí. Na pódiu, obklopená hudebníky, zpívá italskou píseň „La Bambola“ od Patty Pravové, vydanou v roce 1968.
Pro toto vystoupení měla zpěvačka na sobě outfit silně připomínající estetiku jejího hudebního videa „Like a Virgin“. Obsahoval několik charakteristických prvků tohoto dnes již ikonického stylu: krajkový korzet, dlouhé rukavice, síťované punčochy a závoj. Soubor evokoval nově pojaté svatební šaty, věrné „provokativnímu“ duchu, který definoval image Madonny v 80. letech.
Vzhled hudebního videa „Like a Virgin“, klíčového momentu v popkultuře
Hudební video k písni „Like a Virgin“, vydané v roce 1984, pomohlo Madonně etablovat se jako jedna z hlavních osobností globálního popu. V tomto videu, natočeném v Benátkách, se zpěvačka objevuje v bílých svatebních šatech s nečekanými doplňky. Outfit kombinuje několik odkazů: krajkový korzet, dlouhé rukavice, výrazné šperky a náhrdelník ve tvaru kříže. Tento styl v té době vyvolal značné reakce. Ve stejném roce se Madonna k této estetice vrátila během svého slavného vystoupení na MTV Video Music Awards, což je moment, který se stal legendárním v historii hudební televize.
Moderní reinterpretace
Ve své nedávné kampani pro Dolce & Gabbana Madonna nerekonstruuje přesně původní outfit, ale spíše nabízí moderní verzi. Krajkový korzet je doplněn šněrovacími minišortkami a doplňky podobnými těm v původním outfitu, jako jsou rukavice a závoj. Soubor si zachovává ducha stylu z roku 1984 a zároveň přijímá modernější estetiku. Tento druh odkazu na její vlastní minulost je součástí Madonniny umělecké strategie, která pravidelně zahrnuje návrat k určitým klíčovým momentům její kariéry.
Styl, který zanechal stopu v módě a hudbě
Vzhled „Like a Virgin“ (Jako panna) zůstává dodnes jedním z nejznámějších Madonniných stylů. Symbolizuje období, kdy si vytvořila osobní styl, který kombinoval náboženské doplňky s prvky inspirovanými punkovou módou. Tato estetika ovlivnila módu 80. let a pomohla formovat veřejný obraz umělkyně. Mnoho celebrit a stylistů se na ni i nadále odkazuje, což svědčí o jejím trvalém dopadu na populární kulturu.
Více než čtyřicet let po vydání alba „Like a Virgin“ si Madonna nadále hraje se symboly, které formovaly její image. Zpěvačka se v módní kampani vrací k jednomu ze svých nejslavnějších outfitů a zdůrazňuje tak trvalý vliv této éry na její kariéru. Spojuje nostalgii s moderní reinterpretací a ukazuje, jak nadčasové některé obrazy popkultury skutečně jsou.