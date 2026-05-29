Na červeném koberci Camila Mendes zářila ve splývavých šatech

Americká herečka a producentka Camila Mendes udělala na londýnské premiéře filmu „Masters of the Universe“ výrazný dojem. Známá pro svou roli v americkém televizním seriálu „Riverdale“ zvolila minimalistický a decentní vzhled. Její vzhled byl na internetu chválen pro svou „rafinovanost a jednoduchost“.
Lehké, bílé šaty
Ústředním prvkem vzhledu Camily Mendes jsou éterické bílé hedvábné šaty. Design se vyznačuje hlubokým výstřihem a odhalenými zády, zavazováním v pase a výstřihu a splývavou sukní s rozparkem vpředu. Celkový dojem je plynulý a jednoduchý.
Elegantní doplňky a kosmetické procedury
Camila Mendes tento outfit doplnila sandály na podpatku od značky Femme LA a perlový náhrdelník „západ slunce“ od Retrofête. V líčení se umělec Alex Babsky zaměřil na definované obočí, zvýrazněné oči a decentní růžové rty. Pozoruhodný detail: modré kontaktní čočky, odkaz na Teelu, postavu, kterou hraje ve filmu „Mistři vesmíru“. Její účes, vlnitý mikádo s pěšinkou na straně, navrhl kadeřník Christian Wood a celý vzhled pod dohledem stylistky Molly Dickson.
Toto vystoupení je součástí propagace filmu „Masters of the Universe“, filmové adaptace stejnojmenného animovaného seriálu, který má v kinech premiéru 5. června. Touto módní volbou Camila Mendes potvrzuje svůj vkus pro decentní eleganci, kde lehkost látek a perfektní doplňky mají přednost před „okázalým“ efektem.