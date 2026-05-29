Na červeném koberci Camila Mendes zářila ve splývavých šatech

Léa Michel
@camimendes / Instagram

Americká herečka a producentka Camila Mendes udělala na londýnské premiéře filmu „Masters of the Universe“ výrazný dojem. Známá pro svou roli v americkém televizním seriálu „Riverdale“ zvolila minimalistický a decentní vzhled. Její vzhled byl na internetu chválen pro svou „rafinovanost a jednoduchost“.

Lehké, bílé šaty

Ústředním prvkem vzhledu Camily Mendes jsou éterické bílé hedvábné šaty. Design se vyznačuje hlubokým výstřihem a odhalenými zády, zavazováním v pase a výstřihu a splývavou sukní s rozparkem vpředu. Celkový dojem je plynulý a jednoduchý.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem camila mendes (@camimendes)

Elegantní doplňky a kosmetické procedury

Camila Mendes tento outfit doplnila sandály na podpatku od značky Femme LA a perlový náhrdelník „západ slunce“ od Retrofête. V líčení se umělec Alex Babsky zaměřil na definované obočí, zvýrazněné oči a decentní růžové rty. Pozoruhodný detail: modré kontaktní čočky, odkaz na Teelu, postavu, kterou hraje ve filmu „Mistři vesmíru“. Její účes, vlnitý mikádo s pěšinkou na straně, navrhl kadeřník Christian Wood a celý vzhled pod dohledem stylistky Molly Dickson.

Toto vystoupení je součástí propagace filmu „Masters of the Universe“, filmové adaptace stejnojmenného animovaného seriálu, který má v kinech premiéru 5. června. Touto módní volbou Camila Mendes potvrzuje svůj vkus pro decentní eleganci, kde lehkost látek a perfektní doplňky mají přednost před „okázalým“ efektem.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tento outfit herečky Megan Stalterové rozděluje uživatele internetu.
Article suivant
„Moje tělo patří mně“: Tato modelka se zamýšlí nad svým vztahem k kosmetické chirurgii

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber volí na léto stylovou a pohodlnou výšku podpatku.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber pravděpodobně sází na minimální výšku podpatku, což se stává trendem pro léto...

„Být příliš hubený není zdravé“: Sharon Stone pronáší podnětné poselství

Americká herečka a filmová producentka Sharon Stone odmítá diktát štíhlosti a „věčného mládí“. V upřímném rozhovoru se s...

Tyto „iluzivní“ šaty, které nosí Jennifer Lopez, způsobily senzaci.

Pro premiéru americké romantické komedie "Office Romance" zvolila Jennifer Lopez šaty s "iluzním" efektem, které okamžitě rozpoutaly internet....

„Moje tělo patří mně“: Tato modelka se zamýšlí nad svým vztahem k kosmetické chirurgii

Americká celebrita Courtney Stodden říká, že operací, která má „zmenšit část její postavy“, „získává zpět kontrolu nad svým...

Tento outfit herečky Megan Stalterové rozděluje uživatele internetu.

Na udílení cen American Music Awards (AMAs 2026) se americká komička, herečka a zpěvačka Megan Stalter opět svým...

V černém „gotickém“ vzhledu způsobila Karol G na červeném koberci senzaci

Na udílení cen American Music Awards (AMAs) v roce 2026 zvolila kolumbijská latinskoamerická trapová a reggaetonová zpěvačka Karol...