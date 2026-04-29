Simone Ashley ve svém plážovém oblečení způsobuje na písku rozruch.

Britská herečka indického původu Simone Ashley vyměnila chodby vyšší společnosti v „Bridgertonu“ za slunnou pláž. Nedávno se nechala vyfotit pro letní kampaň – a snímky se rychle rozšířily po internetu.
Dlouho očekávaná letní kampaň
Webová stránka Just Jared, která se zabývá zábavou celebrit, zveřejnila na svém oficiálním instagramovém účtu několik fotografií Simone Ashley, na kterých pózuje na pláži pro novou letní kolekci Burberry. Zářící snímky pořízené venku u moře okamžitě upoutaly pozornost sledujících na Instagramu a módního tisku.
Na fotografiích je nápadné, jak Simone Ashley leží na břiše v písku, její černé vlasy jsou upravené do „mokrého vzhledu“ (účes, který vyvolává dojem, že člověk právě vylezl z vody). Tato „uvolněná“ póza dělá snímky o to působivějšími.
Metalický vzhled zdobený ikonickým kostkovaným vzorem
Na tomto focení se Simone Ashley objevuje v různých plážových outfitech od Burberry, střídavě v dvoudílných a jednodílných outfitech. Mezi nimi je i sada v metalické kakaové barvě – zlatavě karamelové s metalickými detaily. Horní díl s hranatým výstřihem je lemován kostkovaným vzorem na okrajích a ramínkách. Spodní díly mají stejný vzor na lemu. Souprava, která dokonale spojuje sportovní oblečení a eleganci.
Simone Ashley, klíčová osobnost módního průmyslu
Díky seriálu „Bridgerton“, svým vystoupením na mole a spolupráci s významnými módními domy se Simone Ashley v roce 2026 etablovala jako jedna z nejvyhledávanějších britských hereček ve světě módy. Její schopnost ztělesňovat různé světy – od anglické aristokracie až po sluncem zalité pláže – z ní dělá obzvláště všestrannou a žádanou múzu.
Písek, slunce a kostkovaný vzor: Simone Ashley proměnila toto plážové focení ve skutečný módní moment. Snímek, který potvrzuje, proč je tak žádaná daleko za hranicemi natáčení.