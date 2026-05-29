„Moje tělo patří mně“: Tato modelka se zamýšlí nad svým vztahem k kosmetické chirurgii

Americká celebrita Courtney Stodden říká, že operací, která má „zmenšit část její postavy“, „získává zpět kontrolu nad svým tělem“. Je to osobní rozhodnutí, které spojuje s minulostí, která je smutně poznamenána manželstvím, když jí bylo pouhých 16 let.
"Mé tělo patří mně"
Podle serveru TMZ podstoupila Courtney Stoddenová operaci zmenšení prsou v ordinaci chirurga Stuarta Lindera v Beverly Hills. Místo úplného odstranění jí byly implantáty nahrazeny menšími. Důležité je, že oznámení o zákroku se shodovalo s jejím 15. výročím svatby, což mu dodalo významnou symbolickou hodnotu.
Protože kromě estetiky jde Courtney Stodden o skutečné znovuzískání svého těla. „Poprvé v životě mám pocit, že mé tělo patří mně, a ne veřejnosti, která ho zkonzumovala ještě předtím, než jsem se stala ženou,“ vysvětlila na Instagramu . Říká, že si první implantáty nechala udělat v 18 letech, jako by si chtěla dokázat, že je žena – volba, která v té době vlastně nebyla na ní.
Břemeno manželství v 16 letech
Toto veřejné prohlášení je neoddělitelně spjato s jejím životním příběhem. V roce 2011, v pouhých 16 letech, se Courtney Stoddenová provdala za amerického herce Douga Hutchinsona, který byl o 35 let starší než ona. Tento svazek právem vyvolal pobouření. Pár se rozešel v roce 2018 a v roce 2020 se rozvedl. Courtney Stoddenová, která se stala hlasitou zastánkyní dětských sňatků, nyní odmítá jakýkoli romantizovaný pohled na tuto problematiku. „Dětské sňatky nejsou milostným příběhem. Je to dítě, které před zraky všech přežije trauma dospělosti,“ uvedla na Instagramu .
Operace pramení také z praktických důvodů: menší implantáty budou podle ní „zdravější pro její tělo“, zejména pro její záda. Courtney Stoddenová se svým charakteristickým humorem shrnula svůj stav mysli: „menší trup, více klidu.“ Tváří v tvář několika uživatelům internetu, kteří s její volbou nesouhlasili, zopakovala to, co je zřejmé: je to její tělo a jen její rozhodnutí.