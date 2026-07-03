Cardi B překvapila na akci zářivě červeným účesem

Americká rapperka Cardi B způsobila na udílení cen BET Awards 2026 senzaci, když během obzvláště velkolepého pódiového vystoupení v Los Angeles předvedla nový ohnivě rudý účes.
Velmi očekávané vystoupení na udílení cen BET Awards 2026
Cardi B stylově debutovala na slavnostním předávání cen BET Awards 2026, které se konalo v divadle Peacock Theater v Los Angeles. Ceremoniál, který začal v roce 2001, oslavuje úspěchy černošských umělců, sportovců a filantropů a také jejich vliv na současnou kulturu. Na tomto velmi očekávaném ročníku patřila Cardi B mezi hvězdy večera.
Výrazná, ohnivě rudá barva vlasů, jakou jsem ještě neviděla.
Nejvýraznějším prvkem tohoto vzhledu byl bezpochyby její nový účes. Cardi B, obvykle vídaná s tmavými vlasy, způsobila senzaci svými dlouhými, ohnivě rudými vlasy. Tato vlasová proměna okamžitě upoutala pozornost fotografů i fanoušků. Vlasy měla volně sčesané v dlouhých, objemných vlnách, které jí splývaly přes ramena.
Velkolepý jevištní outfit
Jako doplněk k ohnivým vlasům si Cardi B oblékla strukturovaný, vícebarevný kousek zdobený intergalaktickým motivem v odstínech fialové, růžové a žluté. Tato kreace evokuje estetiku popové sci-fi estetiky 70. let a zároveň se přizpůsobuje požadavkům současné scény. Tento ústřední kousek byl zkombinován s fialovým kabátem s zdůrazněnými rameny a obzvláště propracovaným límcem, což architektonickou konstrukci prodloužilo futuristický rozměr siluety.
Kozačky po stehna pro dotvoření vzhledu
Cardi B tento outfit doplnila síťovanými punčocháčmi a fialovými kozačkami po stehna. Tato volba obuvi rozšiřuje celkové barevné schéma vzhledu a plně vystihuje fialové téma. Tento stylistický přístup je typický pro velká současná divadelní vystoupení, kde je každý detail pečlivě zvážen pro maximální vizuální dopad, a to i do nejmenších doplňků.
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Památný vstup na pódium
Kromě jejího vzhledu to byla skutečně inscenace, která publikum skutečně uchvátila. Cardi B vstoupila na pódium stojící na motorce, což okamžitě nadchlo dav. Poté se připojila ke svým tanečníkům před scénou, která napodobovala městskou atmosféru a předvedla sérii dynamických choreografií. Rapperka pozoruhodně tančila na ruletovém stole v sekvenci připomínající kasina a velkolepé podívané v Las Vegas. Předvedla také své umění pole dance, což se setkalo s obzvláště pozitivním ohlasem publika.
Šest nominací pro rappera
Cardi B se na pódiu objevila v obzvlášť rušném období své kariéry. Na slavnostním udílení cen BET Awards v roce 2026 nashromáždila nejméně šest nominací v různých kategoriích. S písní „Outside“ se ucházela o cenu diváků, za nejlepší spolupráci s remixem „Errtime“ s Jeezym a Lattem, za nejlepší hip-hopovou umělkyni, za video režiséra roku, za album roku a o prestižní cenu Fashion Vanguard Award.
S novými ohnivě rudými vlasy, vícebarevným strukturovaným dílem a fialovými kozačkami po stehna se Cardi B stala jedním z nejpamátnějších vystoupení na ceremoniálu BET Awards 2026. Kromě vzhledu to byl skutečně nezapomenutelný pódiový moment, který rapperka předvedla publiku.