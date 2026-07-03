Cardi B překvapila na akci zářivě červeným účesem

Fabienne Ba.
@iamcardib / Instagram

Americká rapperka Cardi B způsobila na udílení cen BET Awards 2026 senzaci, když během obzvláště velkolepého pódiového vystoupení v Los Angeles předvedla nový ohnivě rudý účes.

Velmi očekávané vystoupení na udílení cen BET Awards 2026

Cardi B stylově debutovala na slavnostním předávání cen BET Awards 2026, které se konalo v divadle Peacock Theater v Los Angeles. Ceremoniál, který začal v roce 2001, oslavuje úspěchy černošských umělců, sportovců a filantropů a také jejich vliv na současnou kulturu. Na tomto velmi očekávaném ročníku patřila Cardi B mezi hvězdy večera.

Výrazná, ohnivě rudá barva vlasů, jakou jsem ještě neviděla.

Nejvýraznějším prvkem tohoto vzhledu byl bezpochyby její nový účes. Cardi B, obvykle vídaná s tmavými vlasy, způsobila senzaci svými dlouhými, ohnivě rudými vlasy. Tato vlasová proměna okamžitě upoutala pozornost fotografů i fanoušků. Vlasy měla volně sčesané v dlouhých, objemných vlnách, které jí splývaly přes ramena.

Velkolepý jevištní outfit

Jako doplněk k ohnivým vlasům si Cardi B oblékla strukturovaný, vícebarevný kousek zdobený intergalaktickým motivem v odstínech fialové, růžové a žluté. Tato kreace evokuje estetiku popové sci-fi estetiky 70. let a zároveň se přizpůsobuje požadavkům současné scény. Tento ústřední kousek byl zkombinován s fialovým kabátem s zdůrazněnými rameny a obzvláště propracovaným límcem, což architektonickou konstrukci prodloužilo futuristický rozměr siluety.

Kozačky po stehna pro dotvoření vzhledu

Cardi B tento outfit doplnila síťovanými punčocháčmi a fialovými kozačkami po stehna. Tato volba obuvi rozšiřuje celkové barevné schéma vzhledu a plně vystihuje fialové téma. Tento stylistický přístup je typický pro velká současná divadelní vystoupení, kde je každý detail pečlivě zvážen pro maximální vizuální dopad, a to i do nejmenších doplňků.

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Památný vstup na pódium

Kromě jejího vzhledu to byla skutečně inscenace, která publikum skutečně uchvátila. Cardi B vstoupila na pódium stojící na motorce, což okamžitě nadchlo dav. Poté se připojila ke svým tanečníkům před scénou, která napodobovala městskou atmosféru a předvedla sérii dynamických choreografií. Rapperka pozoruhodně tančila na ruletovém stole v sekvenci připomínající kasina a velkolepé podívané v Las Vegas. Předvedla také své umění pole dance, což se setkalo s obzvláště pozitivním ohlasem publika.

Šest nominací pro rappera

Cardi B se na pódiu objevila v obzvlášť rušném období své kariéry. Na slavnostním udílení cen BET Awards v roce 2026 nashromáždila nejméně šest nominací v různých kategoriích. S písní „Outside“ se ucházela o cenu diváků, za nejlepší spolupráci s remixem „Errtime“ s Jeezym a Lattem, za nejlepší hip-hopovou umělkyni, za video režiséra roku, za album roku a o prestižní cenu Fashion Vanguard Award.

S novými ohnivě rudými vlasy, vícebarevným strukturovaným dílem a fialovými kozačkami po stehna se Cardi B stala jedním z nejpamátnějších vystoupení na ceremoniálu BET Awards 2026. Kromě vzhledu to byl skutečně nezapomenutelný pódiový moment, který rapperka předvedla publiku.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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