„Změnila jsem svůj životní styl“: Tato šedesátiletá britská celebrita hrdě pózuje a mluví o menopauze

Fabienne Ba.
@megmathewsofficial_ / Instagram

Britská publicistka, aktivistka a podnikatelka Meg Mathewsová v den svých narozenin upoutala pozornost sdílením svých myšlenek o menopauze. Prostřednictvím svého osobního příběhu vrhá světlo na téma, které je stále příliš často zahaleno mlčením.

Symbolický milník oslavovaný veřejně

Meg Mathews uspořádala večírek k oslavě svých 60. narozenin v londýnském hotelu Langham, obklopená blízkými přáteli a rodinou, včetně své dcery Anaïs Gallagher. Anaïs, známá pro svou roli na britpopové scéně a jako bývalá manželka britského zpěváka a skladatele Noela Gallaghera, se na večírku objevila s velkým potěšením. Přítomno bylo i několik dalších celebrit, včetně britské herečky Sadie Frost a britského komika a televizního a rozhlasového moderátora Alana Carra, což zdůraznilo význam této slavnostní a symbolické události.

Otevřená diskuse o menopauze

Kromě této oslavy se Meg Mathews v posledních letech vyznamenala svou ochotou otevřeně hovořit o menopauze. V jednom rozhovoru vysvětlila, že hned nechápala, co se s ní děje. Zpočátku si myslela, že trpí jiným onemocněním, než identifikovala příznaky související s touto hormonální změnou. Konkrétně zmínila pocit izolace, spojený s nedostatkem informací dostupných v té době. Podle zdravotních expertů tuto zkušenost sdílí mnoho žen.

Lepší pochopení stále tabuizované fáze

Meg Mathewsová vysvětluje, že tváří v tvář těmto výzvám zásadně změnila svůj životní styl. Nyní zavádí režim zaměřený na fyzickou i duševní pohodu. Žije v Cornwallu a také upřednostňuje životní styl blízký přírodě s venkovními aktivitami, jako je plavání v moři. Toto obnovení rovnováhy je součástí komplexního přístupu zaměřeného na lepší zvládání dopadů menopauzy.

Menopauza zůstává tématem, o kterém se veřejně diskutuje jen zřídka, a to i přes její dopad na životy mnoha žen. Příznaky se mohou značně lišit: poruchy spánku, výkyvy nálad, únava a fyzické změny. Sdílením svých zkušeností Meg Mathews pomáhá zviditelnit tuto fázi života a podporuje lepší porozumění. Její příběh také zdůrazňuje důležitost informací a podpory, které postižené ženy často považují za nedostatečné.

Meg Mathewsová tak ztělesňuje silný přístup ke stárnutí a tělesným proměnám. Sdílením svých zkušeností s menopauzou pomáhá měnit vnímání a podněcuje svobodnější diskusi o ženském zdraví.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Poté, co oznámila svou diagnózu rakoviny, se tato americká herečka rozhodla ukázat realitu svého těla.

