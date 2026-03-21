„Změnila jsem svůj životní styl“: Tato šedesátiletá britská celebrita hrdě pózuje a mluví o menopauze

Britská publicistka, aktivistka a podnikatelka Meg Mathewsová v den svých narozenin upoutala pozornost sdílením svých myšlenek o menopauze. Prostřednictvím svého osobního příběhu vrhá světlo na téma, které je stále příliš často zahaleno mlčením.
Symbolický milník oslavovaný veřejně
Meg Mathews uspořádala večírek k oslavě svých 60. narozenin v londýnském hotelu Langham, obklopená blízkými přáteli a rodinou, včetně své dcery Anaïs Gallagher. Anaïs, známá pro svou roli na britpopové scéně a jako bývalá manželka britského zpěváka a skladatele Noela Gallaghera, se na večírku objevila s velkým potěšením. Přítomno bylo i několik dalších celebrit, včetně britské herečky Sadie Frost a britského komika a televizního a rozhlasového moderátora Alana Carra, což zdůraznilo význam této slavnostní a symbolické události.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Otevřená diskuse o menopauze
Kromě této oslavy se Meg Mathews v posledních letech vyznamenala svou ochotou otevřeně hovořit o menopauze. V jednom rozhovoru vysvětlila, že hned nechápala, co se s ní děje. Zpočátku si myslela, že trpí jiným onemocněním, než identifikovala příznaky související s touto hormonální změnou. Konkrétně zmínila pocit izolace, spojený s nedostatkem informací dostupných v té době. Podle zdravotních expertů tuto zkušenost sdílí mnoho žen.
Lepší pochopení stále tabuizované fáze
Meg Mathewsová vysvětluje, že tváří v tvář těmto výzvám zásadně změnila svůj životní styl. Nyní zavádí režim zaměřený na fyzickou i duševní pohodu. Žije v Cornwallu a také upřednostňuje životní styl blízký přírodě s venkovními aktivitami, jako je plavání v moři. Toto obnovení rovnováhy je součástí komplexního přístupu zaměřeného na lepší zvládání dopadů menopauzy.
Menopauza zůstává tématem, o kterém se veřejně diskutuje jen zřídka, a to i přes její dopad na životy mnoha žen. Příznaky se mohou značně lišit: poruchy spánku, výkyvy nálad, únava a fyzické změny. Sdílením svých zkušeností Meg Mathews pomáhá zviditelnit tuto fázi života a podporuje lepší porozumění. Její příběh také zdůrazňuje důležitost informací a podpory, které postižené ženy často považují za nedostatečné.
Meg Mathewsová tak ztělesňuje silný přístup ke stárnutí a tělesným proměnám. Sdílením svých zkušeností s menopauzou pomáhá měnit vnímání a podněcuje svobodnější diskusi o ženském zdraví.