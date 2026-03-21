Poté, co oznámila svou diagnózu rakoviny, se tato americká herečka rozhodla ukázat realitu svého těla.

Fabienne Ba.
Po několika měsících boje s rakovinou se americká herečka Nicole Elizabeth Eggert rozhodla odhalit realitu, která je často skryta před zraky. Sdílela snímky svého těla poznamenaného léčbou rakoviny, a to gestem, které bylo zároveň osobní i veřejné. Tímto veřejným prohlášením přispívá k hnutí za transparentnost ohledně rakoviny a jejích fyzických důsledků.

Cesta poznamenaná nemocí

Nicole Eggert, známá pro svou roli v seriálu „Pobřežní hlídka“, v roce 2024 prozradila, že jí byla diagnostikována rakovina ve 2. stádiu, vzácná forma zvaná kribriformní karcinom. V rozhovorech vysvětlila, že před diagnózou pociťovala značné bolesti a také intenzivní úzkost související s přítomností nádoru. Jak se tehdy svěřila, toto období bylo poznamenáno pocitem naléhavosti a bezmoci tváří v tvář nemoci, což je zkušenost, kterou sdílí mnoho pacientů.

Dva roky po stanovení diagnózy herečka oznámila, že podstoupila totální hysterektomii poté, co testy odhalily časné známky možného nového nádoru. Tento zákrok, který zahrnuje odstranění dělohy a někdy i dalších reprodukčních orgánů, může být v určitých případech doporučen ke snížení rizika gynekologických nádorů, jako jsou nádory vaječníků, dělohy nebo děložního čípku. Nicole Eggertová uvedla, že je svým lékařům vděčná za jejich bdělost a zdůraznila důležitost lékařského sledování během tohoto typu léčby.

Ukazování vlastního těla bez filtru

Herečka se nedávno na sociálních sítích rozhodla zveřejnit fotografii, na které ukazuje jizvy po operaci. Toto silné gesto boří obvyklé znázornění ženských těl ve veřejné sféře. V popisku zmiňuje volbu mezi podlehnutím strachu a odvážným krokem vpřed tváří v tvář nejistotě. Toto široce sdílené poselství vyvolalo řadu podpůrných reakcí. Tento přístup je součástí širšího hnutí, v němž se některé veřejné osobnosti rozhodly ukázat fyzické reality spojené s nemocí, aniž by je zveličovaly.

Zaujatý pohled na zkušenost s rakovinou

Od oznámení své nemoci se Nicole Eggertová pravidelně dělila o různé fáze své cesty: chemoterapii, vypadávání vlasů, mastektomii a rekonstrukci prsu. Zveřejnila například video, na kterém si před zahájením léčby holí hlavu v doprovodu své dcery. Tento okamžik se pro mnoho lidí online stal symbolem odolnosti. Herečka se také zmínila o málo diskutovaném aspektu: čekací době mezi léčbami, kterou popsala jako obzvláště obtížné období, poznamenané nejistotou.

Sdílením fotografií svého těla po rakovině činí Nicole Eggertová intimní i závaznou volbu. Její svědectví vrhá světlo na fyzickou i emocionální realitu rakoviny, která je daleko od idealizovaných představ. Tímto aktem otevřeného promluvení přispívá k lepšímu pochopení této nemoci a otevírá prostor pro dialog, kde koexistují zranitelnost a odvaha.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
U bazénu tato basketbalistka zaujme svým „vypracovaným břichem"
„Změnila jsem svůj životní styl": Tato šedesátiletá britská celebrita hrdě pózuje a mluví o menopauze

„Změnila jsem svůj životní styl“: Tato šedesátiletá britská celebrita hrdě pózuje a mluví o menopauze

Britská publicistka, aktivistka a podnikatelka Meg Mathewsová v den svých narozenin upoutala pozornost sdílením svých myšlenek o menopauze....

U bazénu tato basketbalistka zaujme svým „vypracovaným břichem“

Americká basketbalistka Cameron Brink ohromuje uživatele internetu svými „vymodelovanými břišními svaly“ u bazénu a užívá si vlnu veder...

Tato vycházející zpěvačka, která je považována za „příliš mužnou“, čelí kritice kvůli svému vzhledu.

Portorická rapperka a zpěvačka a skladatelka Young Miko čelí kritice za to, že je „příliš mužná“ kvůli svému...

V 55 letech se Uma Thurmanová otevřeně rozpovídala o životní volbě, které nyní lituje.

Americká herečka, producentka a modelka Uma Thurman hovoří o své největší životní lítosti: nikdy neopustila New York a...

V černých šatech bez ramínek tato americká sportovkyně zaujme pozornost

Americká gymnastka Jordan Chilesová v elegantních černých sametových šatech bez ramínek zaujala pozornost všech na galavečeru Maternal Health...

Jennifer Lopez v Las Vegas předvedla v 56 letech úchvatný vzhled.

Americká zpěvačka, herečka, producentka a podnikatelka Jennifer Lopez se po svém vystoupení v Las Vegas výrazně objevila, pózujíc...