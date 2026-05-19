Herečka Lindsay Lohan má koženou sukni v výrazném černém outfitu.

Americká herečka Lindsay Lohan se v New Yorku objevila na hojně diskutované prezentaci kolekce Gucci Cruise 2027. Zvolila outfit z černé kůže od hlavy až k patě, strukturovaný a zároveň rozhodně moderní, který okamžitě přitáhl pozornost.
Dvoudílná silueta z černé kůže
Srdcem tohoto vzhledu byl dvoudílný outfit vyrobený výhradně z černé kůže s perfektně padnoucím střihem. Vrchní díl přímo evokuje terminologii motorkářské bundy: vysoký límec, centrální zip a čisté, strukturované linie. Lindsay Lohan zvolila vysoko posazený zip, čímž vytvořila hluboký výstřih do V, který celkovému vzhledu dodává energii a nádech decentní odvahy.
Ve spodní části vyniká přiléhavá kožená sukně jako další klíčový prvek celého vzhledu. Její dokonale elegantní střih tužky je umocněn vysokým bočním rozparkem sahajícím až ke stehnům, který je na bocích ozdobným zipem. Charakteristickým rysem tohoto vzhledu je rovnováha mezi strukturou a volností pohybu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pečlivě vybrané doplňky
Lindsay Lohan doplnila svůj vzhled černými lodičkami se špičatou špičkou zdobenými zlatými kovovými detaily, které připomínaly motiv jezdeckého sedla. Tyto zlaté detaily se odrážely i v jejích špercích: dlouhých visících náušnicích a náramku, které dodaly celočernému outfitu decentní teplo. Černá kožená kabelka s krokodýlí úpravou doplnila outfit praktickým, ale zároveň elegantním nádechem.
Záměrně kontrastní účes a líčení
Aby Lindsay Lohan nepůsobila dojmem drsnosti černé kůže, zvolila jemný účes: její přirozeně vlnité blond vlasy jí volně padají přes ramena. Tento kontrast mezi strukturou outfitu a plynulostí vlasů vytváří obzvláště zdařilou vizuální rovnováhu, která umocňuje působivost vzhledu, aniž by ho činila ohromujícím. Její make-up zůstává pečlivě decentní, s rozzářenou pletí a sotva definovanýma očima.
Elegantní a diskrétní vzhled dua
Po boku svého manžela Badera Shammase, s nímž sdílí život od svatby v dubnu 2022, Lindsay Lohan před prezentací pořídila několik fotografií. Pár, oblečený v černém od hlavy až k patě v dokonalé harmonii, předvedl před fotografy obraz přirozené spoluúčasti, zkrácený decentním okamžikem něhy.
Tento vzhled je součástí rychle se vyvíjející módní trajektorie Lindsay Lohan. Jen o pár dní dříve, 12. května, způsobila senzaci na jiné newyorské párty v béžovo-černých couture šatech s vypracovanou siluetou a dlouhou vlečkou.
Tímto newyorským lookem Lindsay Lohan ukazuje, že monochromatický outfit od hlavy až k patě může být cokoli jiného než monotónní, pokud je nošen s důrazem na detail. Je to více než jen šatník, je to stylistické prohlášení, které dělá: prohlášení o asertivní, moderní eleganci, která se nebojí absolutní černé ani pečlivě vybraných doplňků.