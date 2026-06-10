Modelka Emily Ratajkowski oslavila své 35. narozeniny v červených šatech s výstřihem

Americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski, která oslavila své narozeniny 7. června 2026, sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených během večera. Středem pozornosti byly červené midi šaty zdobené žebříkovými výřezy, které okamžitě vyvolaly diskusi.
Červené šaty s kovovými žebříkovými výřezy
Na sdílených snímcích se Emily Ratajkowski objevuje v tmavě červených midi šatech, které jí přiléhají k postavě. Detail, který činí tento kousek obzvláště výrazným: kovový mřížkovaný vzor umístěný uprostřed poprsí, který vytváří řadu horizontálních, žebříkovitých výřezů. Tento propracovaný, téměř sochařský oděv transformuje siluetu do skutečného couture prohlášení.
Zvolená červená je stejně šik. Sytá, tmavá, téměř filmová, ostře kontrastuje s opálenou pletí Emily Ratajkowské a zachycuje světlo ze všech úhlů. Odstín připomíná róby, které nosily italské hvězdy 50. let – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – a dokonale se hodí k estetice narozeninové oslavy pojaté jako skutečně výjimečná událost.
Jehlové podpatky se zvířecím potiskem v kontrastu
Pro doplnění vzhledu: pár černobílých jehlových podpatků s motivem zvířecího potisk. Módní volba, která narušuje čistotu červené monochromatičnosti a dodává outfitu nádech stylistické odvahy. Pokud jde o vlasy, Emily Ratajkowski zvolila naprostou jednoduchost. Její dlouhé hnědé vlasy jsou rozpuštěné, záměrně rozcuchané, což celkovému vzhledu dodává rozhodně uvolněný nádech. Pokud jde o její líčení, platí stejný minimalistický přístup: svěží pleť, definované obočí a rty, které také působí sytě červeně. Barevné schéma je dokonale sladěno.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Sebevědomá a svobodná atmosféra
Kromě outfitu je to celková atmosféra kolotoče, která skutečně vyniká. Emily Ratajkowski pózuje v různých situacích – se sklenicí v ruce nebo při rozhovoru s přáteli – v rozhodně slavnostním prostředí. Její přátelé a známí z řad celebrit si tuto příležitost rozhodně nenechali ujít. V komentářích pod příspěvkem ruská modelka Irina Shayk napsala: „Rádi jsme tě včera večer oslavovali, má královno.“ Mexická herečka, zpěvačka a modelka Eiza González jednoduše dodala : „Všechno nejlepší k narozeninám, dívko snů.“ Je to připomínka toho, jak moc americký módní a filmový průmysl zůstává světem ženské kamarádství.
V těchto červených šatech s výstřihem předvádí Emily Ratajkowski obzvláště mistrovský kousek. A ve svých pouhých 35 letech potvrzuje, že do této nové dekády vstupuje se stejnou stylistickou odvahou, kterou si pěstovala od svého debutu – nyní v kombinaci s ostrým politickým uvědoměním.