V 56 letech Jennifer Lopez sází na nadčasovou černou siluetu.

Americká zpěvačka Jennifer Lopez se nikdy nezdálila tak sebevědomá ve svém stylu. Příspěvek zveřejněný na jejím instagramovém účtu u příležitosti premiéry jejího nového filmu „Office Romance“ potvrzuje to, co její fanoušci říkají už měsíce: zdá se, že našla novou stylistickou zralost, která je zároveň vytříbená a hluboce filmová.
Černý mohérový rolák přes saténovou sukni
Na sdílených fotografiích se Jennifer Lopez objevuje v celočerném outfitu, který vyzařuje nadčasovou eleganci. Vršek outfitu zdobí černý mohérový rolák s tříčtvrtečními rukávy, jehož měkká, sametová textura chytá světlo s každým pohybem. Strukturovaný kousek, přesně přizpůsobený její postavě.
Spodní polovina outfitu se opírá o kontrast. Jennifer Lopez kombinuje tento plyšový rolák s dlouhou černou saténovou sukní, jejíž hladká, lesklá látka dodává siluetě téměř plynulý efekt. Jde o obzvláště zdařilou kombinaci textur, která připomíná souhru materiálů, kterou upřednostňují velké italské módní domy – mezi jemností a leskem, mezi pohodlím a elegancí.
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Kolaborativní přístup k režii, spolupráce s filmovým partnerem
Nejrozšířenější snímek ukazuje Jennifer Lopez po boku britského herce, komika a spisovatele Bretta Goldsteina, svého kolegy z filmu „Office Romance“. Na snímku Jennifer Lopez jemně a láskyplně pokládá ruku na tvář Bretta Goldsteina. Tato scéna dokonale udává tón nadcházející romantické komedii – kde se humor, citlivost a romantická intimita zdá se plynule prolínají.
V uších jí decentní zlaté náušnice dodávají ten správný kovový nádech. Co se týče účesu, uhlazený vysoký drdol rámuje tvář Jennifer Lopez a strukturuje její siluetu. A co se týče krásy, zářivá pleť, dokonale tvarované obočí a decentní make-up – zkrátka vše je kalibrováno tak, aby oděv mluvil sám za sebe.
„Office Romance“, nový vlajkový projekt
Toto vystoupení na Instagramu je ve skutečnosti součástí dobře zorganizované propagační kampaně. „Office Romance“ je nový film s Jennifer Lopez v hlavní roli, režírovaný Ol Parkerem, Brettem Goldsteinem a hereckým obsazením, v němž nechybí americká herečka Betty Gilpin, americký herec a komik Tony Hale, americká herečka a spisovatelka Amy Sedaris a americký herec Bradley Whitford.
V popisku na Instagramu Jennifer Lopez zdůraznila, že každému členovi týmu poděkovala zvlášť: „Děkuji Brettovi Goldsteinovi za to, že byl nejlepším partnerem, o jakém si dívka může kdy snít, a jemu a Joe Kellymu za to, že pro mě napsali tento rozkošný a veselý film. A obrovské zvláštní poděkování našemu úžasnému režisérovi Olovi Parkerovi.“ Nadšené prohlášení, které vypovídá o investici Jennifer Lopez do tohoto nového projektu.
V tomto černém outfitu a perfektně provedené propagační kampani Jennifer Lopez opět dokazuje, že na věku téměř nezáleží, pokud o tom ještě někdo pochyboval.