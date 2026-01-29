Search here...

„Další velké břicho“: Rihanna čelí vytrvalé kritice od „hejterů“

Léa Michel
Rihanna nedávno v Paříži neudělala jen „módní prohlášení“: její poporodní bříško se opět stalo oblíbeným terčem nenávistných komentářů a odhalilo toxickou posedlost těly žen, které se staly matkami.

Poporodní tělo proměněné v předmět debaty

Během pařížského týdne módy je každý Rihannin výstup zkoumán, rozebírán a komentován, a to daleko za hranicemi jejího oblečení. Spíše než aby oslavovala její styl a kreativitu, část veřejnosti se zaměřuje na její břicho, které je vnímáno jako „příliš viditelné i skryté pod jejím velkým kabátem“, „nedostatečně ploché“, jako by její tělo muselo vymazat všechny stopy těhotenství, aby bylo přijatelné. Tato kritika není ojedinělá; je součástí dlouhé historie hanobení svého těla, kterému Rihanna pravidelně čelí od svého těhotenství.

V kolektivní představivosti se od celebrity očekává, že se „dostane zpět do formy“, bez břicha nebo křivek, jinak riskuje, že bude označena za „nedbalou“ nebo „deformovanou“. Sebemenší volný kabát nebo objemný střih se pak stává výmluvou pro hanlivé komentáře o jejím břiše, jako by se žena prostě nemohla pohodlně oblékat nebo si hrát s proporcemi, aniž by byla napadena.

Normalizovaná misogynie maskovaná jako „názor“

Komentáře o Rihannině „velkém břiše“ nejsou neutrální: jsou součástí hluboce misogynní logiky, která vyžaduje, aby ženy byly žádoucí, bezchybné a neustále „kontrolované“. Ženská těla se stávají neustálým dílem, ke kterému má každý právo se vyjadřovat, jako by hodnota ženy závisela na rychlém zmizení jakýchkoli známek mateřství.

Tato posedlost nemá nic společného se zdravím ani s „prostým pozorováním“, ale s ovládáním ženských těl. Tím, že se hejtrři zaměřují konkrétně na břicho – symbol těhotenství, mateřství a změny – nám připomínají, že ženám upírají právo existovat v tělech, která žijí, vyvíjejí se a označují plynutí času. A když je touto ženou globální hvězda jako Rihanna, každá fotografie se stává záminkou k promítání fantazií, soudních příkazů a urážek z fatfóbie.

Rihanna, další způsob, jak ukázat své tělo

Tváří v tvář tomuto každodennímu násilí zaujímá Rihanna silný postoj: po narození dětí otevřeně mluví o svém břiše a prohlašuje, že ho miluje, a svou postavu začleňuje do svého stylu, místo aby ji skrývala. V Paříži si nadále hraje s objemy, kabáty a nadměrnými siluetami a dokazuje, že viditelné břicho neubírá na stylu, eleganci ani síle outfitu.

Její vztah k oblečení se pak stává jemným, ale pevným politickým prohlášením: ano, žena, která se stala matkou, může mít bříško, křivky, džíny, volné kabáty a přesto zůstat módní ikonou. Tím, že odmítá přizpůsobit se společenským očekáváním, otevírá prostor, kde se i jiné ženy mohou rozpoznat v těle po porodu, které nebylo vymazáno.

Stručně řečeno, kritika Rihannina „velkého břicha“ neříká nic o její hodnotě ani stylu; odhaluje především společnost, která se stále potýká s akceptací skutečných ženských těl, zejména po mateřství. Tím, že se Rihanna nadále jeví taková, jaká je, se svým břichem, kabáty a svobodou v oblékání, nám připomíná zjevnou pravdu, kterou mnozí odmítají slyšet: ženské tělo není ani projektem, který by měl být opraven, ani kolektivní fantazií, ale její vlastní, tečka.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
