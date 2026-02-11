Angelina Jolie se v Paříži výrazně objevila ve stříbrných šatech.

Poté, co se Angelina Jolie několik měsíců držela v ústraní, se nyní nápadně objevila v Paříži na premiéře filmu "Couture", což byl její první výstup na červeném koberci v roce 2026. Věrná svému nadčasovému smyslu pro styl, americká herečka zaujala fotografy a fanoušky v luxusních stříbrných šatech od Givenchy, které navrhla Sarah Burton.
Elegantní návrat
Na pařížském červeném koberci zvolila Angelina Jolie minimalistický a sofistikovaný vzhled, který podtrhl zářivý make-up a objemný účes – skutečně klasický, ale zároveň efektní foukaný účes. Zdá se, že se herečka tímto lookem znovu spojuje s elegancí, která utvářela její legendu, a to na hony vzdáleně od decentnějších vystoupení posledních let.
Intenzivní tvůrčí období pro herečku
Ačkoli se Angelina Jolie v poslední době na červeném koberci objevuje jen zřídka, nebylo to z nedostatku práce. V posledních měsících se chopila několika filmových projektů. Na podzim například natáčela film „Anxious People“, adaptaci románu Fredrika Backmana, a připravuje se na účinkování v thrilleru „Sunny“, kde hraje matku ochotnou udělat cokoli, aby ochránila své syny před drogovým baronem.
Ve vývoji jsou také dva další filmy: „Maude v. Maude“, akční film s Halle Berry v hlavní roli, a „The Initiative“, špionážní thriller v režii Douga Limana („Mr. & Mrs. Smith“). Tyto projekty znamenají Angelinin očekávaný návrat k silným rolím – žánru, který zvládla od filmů „Salt“ a „Wanted“.
Zdá se, že Angelina Jolie v konečném důsledku blíží rok 2026 s neobvyklou rovnováhou: elegancí na červeném koberci a silou ve svých kariérních rozhodnutích. Její nedávné vystoupení v Paříži nebylo jen „módním momentem“, ale tichým prohlášením: navzdory osobním bouřím zůstává Angelina Jolie odolnou ikonou, schopnou zazářit ve světě, který je často temnější než oslnivý.