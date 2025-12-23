Elizabeth Hurley v šedesáti letech zářivě vypadá v elegantních růžových šatech

Elizabeth Hurley, módní ikona již více než tři desetiletí, znovu dokazuje, že elegance a půvab jsou nadčasové. Britská herečka upoutala pozornost, když se na slavnostním ceremoniálu, kde byla oceněna za svůj dlouhodobý závazek k boji proti rakovině prsu, objevila v luxusních růžových šatech s motivem Barbie.
Okázalý a symbolický vzhled
Elizabeth Hurley sdílela na Instagramu několik fotografií z akce, kterou v září loňského roku uspořádal deník The Sunday Times Style. Hvězda seriálů „Austin Powers“ a „The Royals“, která získala titul Impact Icon of the Year, zvolila zářivý a smysluplný outfit. Měla na sobě dlouhé fuchsiové šaty s výrazně okouzlujícím střihem: hluboký rozparek vpředu, kontrastní vysoký výstřih a široké rukávy připomínající siluety velkých div 70. let.
„Odvážný“ risk pro někoho, kdo je obvykle fanouškem přiléhavých šatů v bandážovém stylu, ale perfektní úspěch: splývavý střih a zářivě růžový odstín vzdaly hold slavné kampani Estée Lauder proti rakovině prsu, jejíž je již 30 let globální ambasadorkou.
Dokonale upravený vzhled od hlavy až k patě
Co se týče doplňků, herečka svůj outfit zkombinovala s jasně růžovou kabelkou a rtěnkou v barvě tónu pro dokonalý efekt. Její zářivé hnědé kudrlinky, upravené do jemných vln, rámovaly tvář, kterou zdůraznil zářivý make-up: černá oční linka, zlatý rozjasňovač a diamantové náušnice pro nádech třpytu. Zářivě pózovala po boku svého syna Damiana Hurleyho, který se také podílí na osvětových kampaních a posiluje tak image blízkého a oddaného dua.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Ocenění za tři desetiletí oddanosti
Elizabeth Hurley ve svém příspěvku poděkovala listu The Sunday Times Style za toto symbolické ocenění: „Je mi ctí, že jsem získala ocenění Impact Icon of the Year. Být 30 let ambasadorkou kampaně Estée Lauder proti rakovině prsu je jednou z nejdůležitějších věcí mého života.“ Srdečný vzkaz, který nám připomíná, že za svým okouzlujícím image se britská herečka, modelka a producentka i nadále hluboce zasazuje o zvyšování povědomí o zdraví žen po celém světě.
Elizabeth Hurley svou nadčasovou elegancí a neochvějným odhodláním dokazuje, že v 60 letech je krása v první řadě o sebevědomí, laskavosti a odhodlání. Ve svých zářivě růžových šatech se herečka odlišila nejen svým stylem, ale také inspirativním poselstvím: oslavovat ženskost v každém věku a celým svým srdcem.