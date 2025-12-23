Search here...

Elizabeth Hurley v šedesáti letech zářivě vypadá v elegantních růžových šatech

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley, módní ikona již více než tři desetiletí, znovu dokazuje, že elegance a půvab jsou nadčasové. Britská herečka upoutala pozornost, když se na slavnostním ceremoniálu, kde byla oceněna za svůj dlouhodobý závazek k boji proti rakovině prsu, objevila v luxusních růžových šatech s motivem Barbie.

Okázalý a symbolický vzhled

Elizabeth Hurley sdílela na Instagramu několik fotografií z akce, kterou v září loňského roku uspořádal deník The Sunday Times Style. Hvězda seriálů „Austin Powers“ a „The Royals“, která získala titul Impact Icon of the Year, zvolila zářivý a smysluplný outfit. Měla na sobě dlouhé fuchsiové šaty s výrazně okouzlujícím střihem: hluboký rozparek vpředu, kontrastní vysoký výstřih a široké rukávy připomínající siluety velkých div 70. let.

„Odvážný“ risk pro někoho, kdo je obvykle fanouškem přiléhavých šatů v bandážovém stylu, ale perfektní úspěch: splývavý střih a zářivě růžový odstín vzdaly hold slavné kampani Estée Lauder proti rakovině prsu, jejíž je již 30 let globální ambasadorkou.

Dokonale upravený vzhled od hlavy až k patě

Co se týče doplňků, herečka svůj outfit zkombinovala s jasně růžovou kabelkou a rtěnkou v barvě tónu pro dokonalý efekt. Její zářivé hnědé kudrlinky, upravené do jemných vln, rámovaly tvář, kterou zdůraznil zářivý make-up: černá oční linka, zlatý rozjasňovač a diamantové náušnice pro nádech třpytu. Zářivě pózovala po boku svého syna Damiana Hurleyho, který se také podílí na osvětových kampaních a posiluje tak image blízkého a oddaného dua.

Ocenění za tři desetiletí oddanosti

Elizabeth Hurley ve svém příspěvku poděkovala listu The Sunday Times Style za toto symbolické ocenění: „Je mi ctí, že jsem získala ocenění Impact Icon of the Year. Být 30 let ambasadorkou kampaně Estée Lauder proti rakovině prsu je jednou z nejdůležitějších věcí mého života.“ Srdečný vzkaz, který nám připomíná, že za svým okouzlujícím image se britská herečka, modelka a producentka i nadále hluboce zasazuje o zvyšování povědomí o zdraví žen po celém světě.

Elizabeth Hurley svou nadčasovou elegancí a neochvějným odhodláním dokazuje, že v 60 letech je krása v první řadě o sebevědomí, laskavosti a odhodlání. Ve svých zářivě růžových šatech se herečka odlišila nejen svým stylem, ale také inspirativním poselstvím: oslavovat ženskost v každém věku a celým svým srdcem.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Tato fotbalistka elektrizuje zápasy svými ikonickými oslavami.
„Ikonická“: Dua Lipa na pláži způsobila senzaci na sociálních sítích

