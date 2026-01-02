„Kdybys měla takovou postavu, udělala bys to samé“: Jennifer Lopez reaguje na kritiku ohledně svého outfitu.

Jennifer Lopez se za svůj styl omlouvat nehodlá. Během koncertu v Las Vegas s humorem reagovala na kritiky, kteří ji označili za „příliš provokativní“ nebo „neoblékanou na svůj věk“, a publiku vzkázala: „Kdybyste měli takové tělo, udělali byste totéž“ – věta, která se stala virální a shrnuje její filozofii.
Kritizována za své oblečení, reaguje na pódiu
Během premiéry své rezidence „Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas“ si udělala pár minut, aby se přímo vyjádřila ke komentářům, které dostává na sociálních sítích: „Proč se vždycky takhle obléká?“ , „Proč se neobléká podle svého věku?“ .
Místo aby se ospravedlňovala, J.Lo zvolila ironii a sebepodceňování. Vysvětlila, že se po tolika letech v oboru naučila ignorovat online nenávist, kterou popsala jako „nejsmutnější a nejzlobivější místo na světě“, a zároveň uznala, že některé komentáře ji rozesmály. Pak pronesla svou pointu: „Kdybys měla tohle tělo, udělala bys to samé,“ než se otočila na podpatku, aby se šla převléct do zákulisí.
Jennifer Lopez odpovídá na online kritiku ohledně svého oblékání:
„Kdybys měla tenhle zadek, byla bys taky nahá.“ 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ
— Aktualizace Jennifer Lopez (@JLopezUpdate2) 31. prosince 2025
Silná vize věku a těla
Jennifer Lopezová se léta zasazovala o uvolněný přístup ke stárnutí. V rozhovoru pro Harper's Bazaar z roku 2028 vysvětlila, že si často opakuje pozitivní afirmace jako „Jsem mladá a nadčasová“ a trvala na tom, že věk je spíše „v mysli“ než v čísle.
Jennifer Lopez také říká, že se s přibývajícím věkem naučila být k sobě laskavější: lépe chápat své silné a slabé stránky, odvážit se o sobě mluvit hezky a nenechat se kritikou diktovat, jak se obléká nebo prezentuje. Její jevištní oblečení se pak stává prodloužením tohoto postoje: tělo, které je akceptované, asertivní a nemá být schované jen proto, že dosáhlo určitého věku.
Mezi online kritikou a modelem důvěry
Na sociálních sítích je její fráze „Kdybyste měla takové tělo, udělala byste totéž“ kontroverzní. Někteří lidé ji vnímají jako aroganci nebo implicitní příkaz k „dokonalému“ tělu; jiní ji interpretují jako poselství svobody: 56letá žena, která se odmítá nechat zaškatulkovat do kategorie „rozumná a diskrétní“ a nadále nosí, co se jí líbí.
Jennifer Lopez každopádně dává jasně najevo jednu věc: nenechá se diktovat trolly ani věkovými normami ve svém šatníku. Podtext je jasný: její tělo, její volby, její způsob, jak zazářit – a každý si může vybrat totéž.