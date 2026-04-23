Emily Blunt způsobila senzaci v krátkých šatech s „odvážným“ detailem

Fabienne Ba.
Screen Emily Blunt dans le film « Le diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Na londýnské premiéře filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ vynikla britsko-americká herečka Emily Blunt jako nejvýraznější postava díky krátkému outfitu, který reinterpretoval klasickou eleganci. Po boku několika členů obsazení, včetně amerických hereček Meryl Streep a Anne Hathaway, Blunt předvedla minimalistický i sofistikovaný vzhled.

Krátké šaty vylepšené průsvitným detailem

Pro tento výstup měla Emily Blunt na sobě krátké, strukturované černé šaty v kombinaci s kontrastními látkami. Nejvíce diskutovaným detailem bylo přidání průsvitných panelů (puntíků). Outfit kombinoval elegantní a decentní základ s tylovými a krajkovými prvky, čímž vytvářel rovnováhu mezi klasikou a moderním.

Šaty doplňovaly průsvitné punčocháče a černé lodičky, které podtrhovaly čistou estetiku. Tento typ outfitu je součástí současného trendu, který hraje na kontrast mezi jednoduchostí a odvážnějšími detaily.

Recepce, která vyvolala velkou diskusi na sociálních sítích

Herečka se rychle objevila na sociálních sítích, kde mnoho uživatelů chválilo její styl. Kombinace decentní elegance a průsvitné látky byla široce diskutována a umocnila vizuální dopad jejího outfitu. Emily Blunt tak potvrzuje svou schopnost střídat klasickou eleganci s umírněnými módními riziky.

V těchto šatech na londýnské premiéře filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ předvedla Emily Blunt výrazný vzhled, který dokonale ilustruje vývoj stylu na červeném koberci. Vyvažovala decentní eleganci s nádechem průsvitnosti a předvedla moderní, sofistikovaný a rozhodně moderní vzhled.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist.
