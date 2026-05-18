Na filmovém festivalu v Cannes se modelka Cara Delevingne proslavila „gotickým“ vzhledem.

Léa Michel
@caradelevingne / Instagram

Červený koberec filmového festivalu v Cannes byl 15. května 2026 svědkem jedné z nejvýraznějších módních přehlídek roku. Britská modelka a herečka Cara Delevingne, známá svým bezchybným smyslem pro styl, předvedla dokonale provedenou estetiku, od výběru šatů až po poslední detail účesu. Předvedla ukázku, kde každý prvek, od tvarovaných volánek až po třpytivé šperky, přispíval k ucelenému, téměř filmovému, uměleckému dojmu.

Kompletně tvarovaná černá silueta

Její dlouhé černé šaty, ústřední bod jejího vystoupení na červeném koberci filmového festivalu v Cannes, dokonale ztělesňovaly myšlenku temné a divadelní elegance. Z kolekce podzim/zima 2026 se vyznačovaly trojrozměrnými volánky, které se vlnily podél látky jako vlna zamrzlá v pohybu. Tato architektonická konstrukce, zdaleka ne jen prosté drapérie, dodala dílu téměř sochařský rozměr a proměnila siluetu Cary Delevingne v živoucí umělecké dílo, které se s každým krokem proměňovalo. Pečlivě vytvořená drapérie doplňovala její pohyb, aniž by ho kdy omezovala.

Otevřená záda a výřezy

Zcela odhalená záda šatů byla jedním z jejich nejvýraznějších rysů. Vpředu se výřez ve tvaru slzy velkoryse rozprostíral po poprsí Cary Delevingne až k žebrům. Tento přesně kalibrovaný otvor kontrastoval s průsvitnými panely z lehkého tylu a hrál si na souhru neprůhlednosti, pohybu a jemnosti.

Výsledek: prezentace, kde architektura oděvu měla přednost před zřejmým a kde byla odvážnost patrná v preciznosti každé linie. Výstřih na ramínka doplňoval celek a vyvažoval vertikální rysy siluety Cary Delevingne.

Záměrně „upíří“ kráska

Aby Cara Delevingne doplnila tyto výrazné šaty, zvolila odvážný beauty look. Její hnědé vlasy byly upravené do elegantního drdolu, který jí rámoval obličej. Rty měla nalíčené sytě rudou barvou, zatímco jemně rozmazaná linka černé oční linky zdůrazňovala její oči a dodávala jim téměř divadelní intenzitu. Pohled, který záměrně evokoval svět hrdinek filmů noir a temného romantismu.

Šperky jako špetka třpytu

Ačkoli celková paleta zůstala rozhodně tmavá, byly to doplňky, které vnesly do vzhledu Cary Delevingne nádech jasu. Svůj outfit doplnila dlouhými náušnicemi zdobenými výraznými diamanty, jejichž odlesky se s decentní elegancí odrážely v záblescích fotoaparátů. Tento třpytivý kontrapunkt vyvažoval strohost černé a dodával kompletu nádech luxusu, aniž by zastínil výrazný design šatů.

Cara Delevingne se touto účastí v Cannes stala jednou z nejznámějších osobností festivalu. Díky soudržnosti svých voleb a finesenci jejich provedení dokazuje, že silná estetická vize, když je plně realizována, má cenu tisíce velkolepých efektů.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V 57 letech Cate Blanchett zaujme květinovou siluetou s hypnotickými třásněmi.
Article suivant
„Sluší jí to líp než mužům“: Jennifer Lopez v 56 letech znovuobjevuje oversized oblek

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Sluší jí to líp než mužům“: Jennifer Lopez v 56 letech znovuobjevuje oversized oblek

Americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez právě zveřejnila na svém instagramovém účtu snímek, který nezůstal bez povšimnutí. Na...

V 57 letech Cate Blanchett zaujme květinovou siluetou s hypnotickými třásněmi.

Na červeném koberci filmového festivalu v Cannes 2026 (12.–23. května) předvedla Cate Blanchett jednu z nejvýraznějších podob 79....

V červených šatech Livvy Dunne potvrzuje svůj vliv i mimo sport

Americká influencerka a bývalá gymnastka Olivia Dunne (@livvydunne), která byla pozvána do americké show „The Tonight Show“, proměnila...

„Vypadá jako gotika“: Nejnovější vzhled Lady Gaga je kontroverzní

Pro premiéru svého nového živě natočeného vystoupení „MAYHEM Requiem“ v The Grove v Los Angeles zvolila americká zpěvačka,...

S růžovou flitrovanou braletkou Zara Larsson vytváří popový vzhled a dělá senzaci.

Švédská zpěvačka a skladatelka Zara Larsson nadále prosazuje svůj popový styl stále výraznějšími outfity. Na Instagramu sdílela sérii...

Herečka Emilia Clarke vzpomíná na utrpení, které ji přimělo uvěřit, že „je to konec“ jejího života.

Britská herečka Emilia Clarke emotivně hovořila o vážných zdravotních problémech, kterým čelila na vrcholu svého úspěchu v seriálu...