„Neexistuje datum spotřeby“: Herečka Ali Larter (50) reaguje na kritiku

Fabienne Ba.
@alilarter/Instagram

V Hollywoodu zůstává otázka věku hereček stále častým tématem debat. Americká herečka, modelka a producentka Ali Larter se k tomuto tématu nedávno vyjádřila. V padesáti letech reagovala na kritiku, která se objevila na sociálních sítích ohledně její role v seriálu „Landman“, a prohlásila, že věk by neměl omezovat způsob, jakým jsou ženy zobrazovány na obrazovce.

Reakce po jeho roli v seriálu "Landman"

Ali Larter se objeví v seriálu „Landman“, který vytvořil Taylor Sheridan a vysílal Paramount+. Hraje Angelu Norris, postavu popisovanou jako charismatická. Po odvysílání seriálu někteří uživatelé sociálních médií vyjádřili překvapení nad tím, že žena nad 50 let byla ve fiktivním díle zobrazena jako atraktivní. Když se herečky na to zeptali, v rozhovoru odpověděla, že reakci nerozumí. „Atraktivita nemá datum spotřeby,“ uvedla.

Reakce na stereotypy související s věkem

Ali Larter ve svých prohlášeních vysvětluje, že tato reakce „stále odráží některé přetrvávající myšlenky v zábavním průmyslu“. Podle ní je třeba změnit vnímání, že ženský šarm nebo viditelnost je omezena věkem. Zdůraznila také: „Přijde mi zvláštní, že někteří lidé jsou šokováni tím, že žena po čtyřicítce nebo padesátce může být považována za atraktivní.“

Kariéra trvající několik desetiletí

Ali Larter začala svou kariéru v 90. letech 20. století, zpočátku jako modelka, než přešla k filmu a televizi. Získala uznání v několika populárních filmech, včetně „Final Destination“ a „Resident Evil“, a v roce 2000 si zahrála také v seriálu „Heroes“. V průběhu let se i nadále objevovala v různých produkcích a zároveň rozšiřovala své aktivity v zábavním průmyslu.

Opakující se debata v Hollywoodu

Otázka věku hereček bohužel zůstává v Hollywoodu stále se opakujícím tématem. Několik studií ukázalo, že ženské role se s věkem, zejména po čtyřicítce, stávají méně častými. Některé herečky a režiséři proto volají po pestřejším zastoupení žen na obrazovce, a to ve všech věkových kategoriích. Prohlášení Ali Larterové jsou součástí této širší diskuse o místě žen ve filmovém a televizním průmyslu.

V reakci na kritiku týkající se jejího věku Ali Larterová zopakovala, že zastoupení žen na obrazovce by nemělo být omezeno stereotypy. V padesáti letech potvrzuje svou touhu i nadále „zobrazovat rozmanité postavy“ a zdůrazňuje, že „šarm a viditelnost by neměly být spojovány s datem spotřeby“.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
