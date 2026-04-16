Proměna vlasů Katie Holmes s tímto dlouhým „bronzovým“ bobem způsobila senzaci.

Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová se po mnoha letech, kdy se vzdala svých dlouhých tmavě hnědých vlasů, pyšní dlouhým bobem s karamelovými a medovými melíry, který fascinuje jak její fanoušky, tak i současné kadeřníky.
Reflektor v New Yorku
Katie Holmes představila svůj nový účes na zahájení spolupráce Christopher John Rogers x Old Navy v New Yorku v dubnu 2026. Měla na sobě dlouhý, světle bronzový bob v kombinaci s ležérním outfitem z džínů a žlutého žebrovaného topu. Celý outfit ještě více zdůraznil svěží a nový vzhled jejího účesu.
Dlouhý bob u klíčních kostí, s nímž se snadno žije
Délka, kterou si Katie Holmes zvolila, přesně odpovídá tomu, co kadeřníci popisují jako „clavicut“: střih, který končí u klíční kosti. Tento „lob“ styl umožňuje objem i snadné vytvoření vyčesaných vlasů, a zároveň zůstává jednoduchý pro každodenní nošení. Tento středně dlouhý střih, na pomezí klasického bobu a dlouhých vlasů, je v současnosti považován za jeden z nejlichotivějších stylů, vhodný pro mnoho tvarů obličeje a věkových kategorií.
Módní „bronzová“ vlna
Kromě střihu je to barva, která se skutečně dostává na titulní stránky novin. Katie Holmes vyměnila svou tmavě hnědou barvu za zlatavě hnědou, někde mezi světle kaštanovou a jemnou blond, v odstínu, kterému se dnes říká „bronde“. Tato směs hnědé a blond, velmi oblíbená mezi celebritami v letech 2025–2026, je obzvláště lichotivá teplým a světlým pletím a zároveň vytváří dojem přirozeného světla. Na rozdíl od velmi studených blond vlasů vyžaduje tento odstín méně údržby a lépe odrůstá, takže je praktickou i esteticky příjemnou volbou.
Nový účes Katie Holmesové je již nyní oslavován jako zdroj inspirace pro ženy, které touží po změně bez radikální proměny. Dlouhý mikádo, sahající až ke klíčním kostem, v kombinaci s decentním bronzovým odstínem se jeví jako ideální řešení pro jarní/letní look 2026, který je svěží, elegantní a snadno se udržuje.