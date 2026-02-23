Na udílení cen BAFTA v roce 2026 fascinovaly šaty této herečky uživatele internetu

Na červeném koberci cen BAFTA 2026 upoutala pozornost obzvláště jedna postava. Britská herečka Jenna Coleman zaujala uživatele internetu výraznými couture šaty.
Vzácná účast na udílení cen BAFTA v roce 2026
Slavnostní předávání cen BAFTA se konalo v Royal Festival Hall v Londýně 22. února 2026. Mezi mnoha celebritami, které se zúčastnily, se v posledních měsících výrazně objevila i Jenna Coleman, která se objevila na neobvyklém červeném koberci. Herečka se objevila v couture kreaci od Giorgia Armaniho Privé. Šaty z tělově zbarveného tylu byly zdobeny hustými červenými květinovými aplikacemi, které dotvářely celkový design. Akce, kterou moderoval britsko-americký herec Alan Cumming, přivedla do popředí mnoho osobností mezinárodní kinematografie, ale outfit Jenny Coleman rychle ovládl online diskuse.
Postava, která rozděluje a zároveň fascinuje
Šaty vyvolaly na sociálních sítích vlnu reakcí. Někteří uživatelé chválili odvážnost stylistické volby, zatímco jiní polemizovali o její dramatické povaze. Pro doplnění tohoto výrazného kousku Jenna Coleman zvolila decentní doplňky: diamantové náušnice s detaily ve tvaru listu a několik sladěných prstenů. Jednoduchý líčení umožnil šatům dostat se do centra pozornosti. Tento kontrast mezi klasickou sofistikovaností a asertivnějším stylistickým prohlášením částečně vysvětluje online šílenství.
Postupný návrat do centra pozornosti
V posledních měsících se Jenna Coleman na veřejnosti držela v ústraní. Herečka, známá svými rolemi ve filmech „Doctor Who“ a „Sandman“, přivítala koncem roku 2024 své první dítě se svým partnerem, režisérem Jamiem Childsem. Její účast na udílení cen BAFTA v roce 2026 tak znamenala významný návrat na červený koberec. Tato účast potvrzuje její závazek k významným britským filmovým akcím. Pro ročník 2026 se stala dějištěm Royal Festival Hall v Southbank Centre, kde se sešli herci, režiséři a mezinárodní osobnosti.
Šaty, které se od té doby staly virálními
Fotografie Jenny Coleman se rychle rozšířily na X (dříve Twitter) a Instagramu. V diskusích se objevily například výrazy „Armani Privé“ a „BAFTA 2026“. Tento fenomén ilustruje rostoucí roli sociálních médií v ohlasu kulturních událostí. Outfit se nyní může stát virálním během několika minut, což dalece překračuje rámec samotného ceremoniálu.
Stručně řečeno, Jenna Coleman na udílení cen BAFTA v roce 2026 dokázala, že jediný výskyt stačí k zanechání trvalého dojmu. V šatech od Giorgia Armaniho Privé zaujala uživatele internetu a znovu rozpoutala diskuse o nejvýraznějších outfitech večera. Britská herečka svým decentním návratem a okamžitým mediálním dopadem potvrdila, že červený koberec zůstává silnou platformou pro sebevyjádření.